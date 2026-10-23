Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong y tế tại TP Cần Thơ

Quang cảnh hội thảo

Hội nghị quy tụ đông đảo đại biểu, chuyên gia, nhà khoa học và cán bộ y tế đến từ TP Hồ Chí Minh cùng các tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL. Với 41 đề tài báo cáo khoa học được trình bày tại 6 phiên chuyên đề song song, hội nghị tập trung cập nhật những tiến bộ trong chẩn đoán, điều trị, dược lâm sàng, công nghệ xét nghiệm và chăm sóc người bệnh.

Các báo cáo đề cập nhiều lĩnh vực thiết thực như điều trị bệnh lý nội khoa, tim mạch, nội tiết, hô hấp; tiến bộ trong phẫu thuật nội soi, can thiệp mạch máu; quản lý và sử dụng thuốc an toàn, hợp lý; ứng dụng sinh học phân tử trong chẩn đoán sớm và nâng cao chất lượng chăm sóc người bệnh.

Sự tham gia báo cáo, chủ tọa của các chuyên gia đến từ Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Đại học Y Dược TP Hồ Chí Minh, Trường Đại học Y Dược Cần Thơ cùng các cơ sở y tế, đào tạo uy tín góp phần tăng cường kết nối chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy ứng dụng các thành tựu y học hiện đại vào thực tiễn.

Là bệnh viện đa khoa hạng I, cấp chuyên sâu của TP Cần Thơ, với quy mô 830 giường bệnh kế hoạch, 37 khoa, phòng, 1 trung tâm và đội ngũ hơn 900 cán bộ, nhân viên y tế, Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ giữ vai trò quan trọng trong hệ thống khám, chữa bệnh của thành phố và khu vực. Việc tổ chức hội nghị khoa học thường niên là dịp để bệnh viện tăng cường hợp tác, phát triển nghiên cứu và nâng cao năng lực chuyên môn, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân.

PGS.TS Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, phát biểu tại hội thảo

Phát biểu tại hội nghị, PGS.TS Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ, đánh giá cao những bước tiến của bệnh viện trong phát triển kỹ thuật chuyên sâu, triển khai bệnh án điện tử toàn trình và thúc đẩy nghiên cứu khoa học. Ông đề nghị bệnh viện tập trung phát triển các đề tài nghiên cứu cấp thành phố, cấp bộ, cấp quốc gia; đào tạo nguồn nhân lực trình độ tiến sĩ; nghiên cứu thành lập Trung tâm Nghiên cứu lâm sàng, phát triển mô hình bác sĩ gia đình và tăng cường hợp tác quốc tế.

Đồng thời, bệnh viện cần đẩy mạnh triển khai các kỹ thuật cao như ghép gan, mổ tim hở, phẫu thuật robot, sớm đưa khu điều trị 1.000 giường vào hoạt động, góp phần nâng cao năng lực điều trị và khẳng định vai trò trung tâm y tế chuyên sâu của vùng ĐBSCL.

BSCKII Lý Hồng Khiêm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, phát biểu tại hội thảo

BSCKII Lý Hồng Khiêm, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ, nhấn mạnh nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là nền tảng quan trọng để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh trong kỷ nguyên số.

Thông qua hội nghị, bệnh viện hướng đến tăng cường trao đổi chuyên môn, hợp tác với các cơ sở y tế và đào tạo, ứng dụng các thành tựu khoa học – công nghệ vào thực tiễn, phát triển kỹ thuật chuyên sâu và nâng cao năng lực đội ngũ y tế. Qua đó, từng bước mang đến dịch vụ y tế an toàn, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân TP Cần Thơ và khu vực ĐBSCL.

Trong bối cảnh ngành y tế đẩy mạnh chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, Hội nghị Khoa học Kỹ thuật mở rộng năm 2026 là diễn đàn kết nối tri thức, thúc đẩy hợp tác nghiên cứu và chuyển giao kỹ thuật giữa các cơ sở y tế. Những kết quả và kinh nghiệm được chia sẻ tại hội nghị kỳ vọng sẽ góp phần đưa tiến bộ khoa học vào thực tiễn điều trị, nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế và chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân trong toàn vùng.