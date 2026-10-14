Đẩy mạnh minh bạch chính sách nhà ở, ngăn chặn trục lợi và đầu cơ

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc vừa ký Quyết định số 155/QĐ-BCĐNO&TTBĐS ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản, quy định rõ nhiệm vụ, quyền hạn và cơ chế phối hợp của Ban Chỉ đạo.

Điều phối chính sách nhà ở, thúc đẩy thị trường bất động sản bền vững

Theo Quy chế, Ban Chỉ đạo chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo trong quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Hoạt động của Ban Chỉ đạo được triển khai theo chương trình công tác và phân công cụ thể của Trưởng Ban Chỉ đạo đối với từng thành viên.

Ban Chỉ đạo làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, đồng thời phát huy trí tuệ tập thể. Việc chỉ đạo, điều hành và trao đổi thông tin phải bảo đảm phối hợp chặt chẽ, thống nhất, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan thành viên theo quy định pháp luật.

Một dự án bất động sản. Ảnh: BXD

Các thành viên làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, có trách nhiệm tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao, kịp thời báo cáo và chịu trách nhiệm cá nhân trước Trưởng Ban Chỉ đạo. Đồng thời, các thành viên giải quyết công việc thuộc phạm vi quản lý nhà nước của ngành, lĩnh vực phụ trách; đề xuất giải pháp, tham gia đầy đủ hoạt động của Ban Chỉ đạo và tuân thủ quy chế hoạt động.

Thành viên Ban Chỉ đạo phải tham dự đầy đủ các cuộc họp, chuẩn bị ý kiến đối với những nội dung thuộc chương trình làm việc. Ý kiến tham gia của thành viên được xác định là ý kiến chính thức của cơ quan, tổ chức nơi người đó công tác.

Về nhiệm vụ, quyền hạn, Ban Chỉ đạo thực hiện theo Điều 3 Quyết định số 1666/QĐ-TTg ngày 27/8/2026 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng chỉ đạo, điều phối liên ngành và địa phương triển khai các chủ trương, chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản trên phạm vi cả nước; tổng hợp, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời những vấn đề liên ngành phát sinh.

Ban Chỉ đạo cũng có nhiệm vụ nghiên cứu, đánh giá, đề xuất phương hướng, giải pháp sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới cơ chế, chính sách; góp phần hoàn thiện môi trường pháp lý, thúc đẩy thị trường bất động sản phát triển lành mạnh, bền vững.

Trọng tâm khác là đôn đốc các bộ, ngành, địa phương thực hiện chính sách nhà ở, nhất là đối với người thuộc diện chính sách, người yếu thế, người thu nhập thấp, cán bộ và lực lượng vũ trang nhân dân. Ban Chỉ đạo đồng thời theo dõi việc thực hiện chiến lược, chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở; bảo đảm quỹ đất, ưu tiên phát triển nhà ở cho thuê và gắn phát triển nhà ở với quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội.

Việc công khai, minh bạch trong xác định, xét duyệt đối tượng thụ hưởng chính sách nhà ở cũng được chú trọng nhằm ngăn chặn hành vi trục lợi, đầu cơ. Ban Chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu giải pháp ứng dụng công nghệ số, thúc đẩy kết nối, chia sẻ dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản.

Họp định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo

Theo Quy chế, Ban Chỉ đạo làm việc thông qua các phiên họp toàn thể định kỳ hoặc đột xuất theo yêu cầu của Trưởng Ban Chỉ đạo, đồng thời có thể lấy ý kiến thành viên bằng văn bản.

Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo quyết định nội dung, thành phần, thời điểm và hình thức tổ chức cuộc họp, gồm họp trực tiếp, trực tuyến hoặc kết hợp cả hai hình thức. Cuộc họp phải được thông báo bằng văn bản đến các thành viên trước ít nhất 3 ngày làm việc.

Các thành viên có trách nhiệm nghiên cứu tài liệu, chuẩn bị ý kiến thảo luận theo nhiệm vụ được phân công và bố trí thời gian tham dự đầy đủ các phiên họp.

Kết luận của Trưởng Ban Chỉ đạo, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo tại các cuộc họp được thể hiện bằng thông báo của Văn phòng Chính phủ. Trường hợp không thể tổ chức cuộc họp, Ban Chỉ đạo có thể lấy ý kiến các thành viên bằng văn bản để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.