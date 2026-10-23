Đẩy mạnh liên kết vùng, chìa khóa giúp TP.Hồ Chí Minh tăng trưởng hai con số

TP. Hồ Chí Minh, với vị trí địa lý thuận lợi và cơ sở hạ tầng phát triển, có tiềm năng lớn để trở thành trung tâm kết nối các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Nguồn ảnh: istock.

TP.Hồ Chí Minh, với vai trò là trung tâm kinh tế lớn nhất cả nước, đang tích cực triển khai các chính sách nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế bền vững thông qua việc tăng cường liên kết vùng.

Tại sự kiện kết nối công thương mới đây, Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh nhấn mạnh việc tăng cường hợp tác giữa các địa phương, kết nối doanh nghiệp và mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa là chìa khóa để đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số trong giai đoạn 2026-2030.

ĐỘNG LỰC MỚI CHO TĂNG TRƯỞNG

TP. Hồ Chí Minh, với vị trí địa lý thuận lợi và cơ sở hạ tầng phát triển, có tiềm năng lớn để trở thành trung tâm kết nối các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Các chương trình như OCOP (mỗi xã một sản phẩm) và VietGAP (thực hành sản xuất nông nghiệp tốt) đang được triển khai mạnh mẽ nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp, từ đó mở rộng thị trường tiêu thụ trong và ngoài nước.

OCOP không chỉ giúp nâng cao giá trị sản phẩm địa phương mà còn tạo ra nhiều việc làm, cải thiện đời sống người dân. Trong khi đó, VietGap đảm bảo các sản phẩm nông nghiệp đạt tiêu chuẩn an toàn, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người tiêu dùng.

Ông Nguyễn Lộc Hà Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh

Trong bối cảnh nền kinh tế đang đứng trước yêu cầu phát triển nhanh, bền vững và nâng cao năng lực cạnh tranh, liên kết vùng phía Nam ngày càng trở thành một yêu cầu khách quan và có ý nghĩa chiến lược.

Ông Hà nhấn mạnh mỗi địa phương đều có những tiềm năng, thế mạnh riêng, nhưng nếu phát triển riêng lẻ, thiếu kết nối thì sẽ khó khai thác đầy đủ các nguồn lực và cơ hội phát triển. Ngược lại, nếu phối hợp chặt chẽ, phát huy tốt lợi thế bổ trợ, chúng ta có thể hình thành những chuỗi cung ứng hiệu quả hơn, mở rộng không gian thị trường và tạo ra giá trị gia tăng lớn hơn cho toàn vùng.

Ông Nguyễn Lộc Hà - Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hồ Chí Minh phát biểu tại sự kiện. Anh: Thuỳ Dương.

Đối với khu vực phía Nam, TP. Hồ Chí Minh có lợi thế về thị trường tiêu dùng, thương mại dịch vụ, hệ thống phân phối, logistics và kết nối quốc tế. Các địa phương khác có thế mạnh về sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, chế biến, nguồn nguyên liệu và nhiều sản phẩm đặc trưng. Đây là những điều kiện thuận lợi để xây dựng các chuỗi liên kết vùng phía Nam từ sản xuất, chế biến đến phân phối và tiêu thụ; qua đó, nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp, phát huy tiềm năng của từng địa phương và đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của vùng và cả nước.

Lãnh đạo TP. Hồ Chí Minh đánh giá cao việc Bộ Công Thương quan tâm tổ chức hội nghị và các hoạt động trong chuỗi sự kiện tại Thành phố, đồng thời mong muốn đây tiếp tục là diễn đàn hợp tác thường xuyên, thiết thực, nơi các địa phương cùng tìm kiếm giải pháp, kết nối nguồn lực và tháo gỡ những vấn đề đặt ra trong thực tiễn phát triển.

Đề cập đến kết quả phát triển kinh tế, Lãnh đạo Thành phố cho biết mặc dù tình hình kinh tế thế giới năm 2025 và 9 tháng đầu năm 2026 diễn biến phức tạp, song tăng trưởng kinh tế Việt Nam vẫn đạt mức cao (tăng 8,02% năm 2025 và 9,01% trong 9 tháng đầu năm 2026), tạo nền tảng hướng tới mục tiêu tăng trưởng hai con số của cả nước. Trong kết quả chung đó, ngành Công Thương khu vực phía Nam tiếp tục ghi nhận những đóng góp quan trọng.

KÍCH CẦU TIÊU DÙNG, MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG

Về mục tiêu phát triển giai đoạn 2026 – 2030, theo UBND TP. Hồ Chí Minh, vùng Đông Nam Bộ phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GRDP 10%/năm nhằm giữ vững vai trò đầu tàu, là động lực tăng trưởng lớn nhất cả nước. Trong khi đó, vùng Đồng bằng sông Cửu Long đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân đạt từ 9,0 – 9,5%/năm.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của khu vực phía Nam ước đạt 2,86 triệu tỷ đồng, tăng 16,5%, chiếm tỷ trọng 48,2% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng của cả nước. Trong đó, tỷ trọng đóng góp doanh thu thương mại dịch vụ trong khu vực: TP. Hồ Chí Minh (chiếm 52,1%); TP. Đồng Nai (chiếm 12,0%); tỉnh An Giang (chiếm 8,2%); TP. Cần Thơ (chiếm 6,9%); tỉnh Tây Ninh (chiếm 6,1%); tỉnh Vĩnh Long (chiếm 5,3%); tỉnh Đồng Tháp (chiếm 5,0%); tỉnh Cà Mau (chiếm 4,3%).

Ngoài ra, hoạt động xuất khẩu hàng hóa tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, trở thành một trong những động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế. Doanh nghiệp tiếp tục tận dụng tốt các ưu đãi thuế quan từ các Hiệp định thương mại tự do (FTA), qua đó giúp gia tăng khả năng cạnh tranh về giá, mở rộng thị phần tại các thị trường khó tính.

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 9 tháng đầu năm 2026 ước đạt 138,4 tỷ USD, tăng 10,9% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 31,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước. Các địa phương đều có mức tăng trưởng cao như: tỉnh Vĩnh Long tăng 22,1%; tỉnh Tây Ninh tăng 19,0%; TP. Cần Thơ tăng 11,7%; TP. Hồ Chí Minh tăng 10,6%; tỉnh Cà Mau tăng 10,6%; tỉnh Đồng Tháp tăng 8,4%; tỉnh An Giang tăng 8,3% và TP. Đồng Nai tăng 7%. Xét về giá trị xuất khẩu, TP. Hồ Chí Minh đạt 76,0 tỷ USD, chiếm 54,9%; TP. Đồng Nai đạt 27,5 tỷ USD, chiếm 19,9%; tỉnh Tây Ninh đạt 15,5 tỷ USD, chiếm 11,2%; các địa phương còn lại có tỷ trọng dưới 10%.

Bên cạnh đó, sản xuất công nghiệp khu vực phía Nam tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Có 6/8 tỉnh, thành phố có Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng cao hơn mức bình quân cả nước (12,3%), gồm: TP. Đồng Nai tăng 12,6%; Cà Mau tăng 12,7%; Đồng Tháp tăng 13,0%; An Giang tăng 13,7%; Vĩnh Long tăng 14,4% và Tây Ninh tăng 15,0% so với cùng kỳ năm 2025.

Ba tháng cuối năm 2026 có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành các mục tiêu tăng trưởng của cả năm, đồng thời chuẩn bị điều kiện thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế giai đoạn 2026 - 2030.

Theo đó, TP. Hồ Chí Minh tiếp tục đẩy mạnh các chương trình xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, khuyến mại tập trung, hội chợ triển lãm, hoạt động mua sắm cuối năm và các sự kiện thương mại - du lịch. Cùng với đó, Thành phố tăng cường phối hợp với các tỉnh, thành phố trong quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kết nối doanh nghiệp và mở rộng hệ thống phân phối.

Theo đánh giá của các chuyên gia kinh tế, với sự nỗ lực không ngừng của chính quyền và người dân, cùng với sự chỉ đạo sát sao của Bộ Công Thương, TP. Hồ Chí Minh và các vùng kinh tế trọng điểm phía Nam đang mở ra nhiều cơ hội mới cho sự phát triển kinh tế bền vững, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của đất nước.

Từ ngày 22/10 đến ngày 27/10/2026, tại nhà thi đấu Phú Thọ phường Phú Thọ, TP. Hồ Chí Minh, Sở Công Thương TP. Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị thuộc Bộ Công Thương (Cục Công nghiệp, Vụ Kế hoạch - Tài chính) và Sở Công Thương các địa phương (TP. Cần Thơ, TP. Đồng Nai, tỉnh An Giang, tỉnh Cà Mau, tỉnh Đồng Tháp, tỉnh Tây Ninh, tỉnh Vĩnh Long) tổ chức chuỗi sự kiện ngành Công Thương các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam năm 2026. Sự kiện cũng là diễn đàn đối thoại giữa Bộ Công Thương và các Sở Công Thương, Hiệp hội, Hội ngành nghề và cộng đồng doanh nghiệp các tỉnh, thành phố khu vực phía Nam hướng tới tăng cường hợp tác xúc tiến thương mại, kích cầu tiêu dùng, quảng bá, kết nối thị trường cho các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của các địa phương.