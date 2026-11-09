Đẩy mạnh liên kết, hợp tác giữa các doanh nghiệp Thanh Hóa và TP Hồ Chí Minh

Doanh nghiệp Thanh Hóa thăm và làm việc tại Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

Đoàn công tác đã đến thăm, tìm hiểu hoạt động sản xuất, kinh doanh và học tập kinh nghiệm điều hành, quản trị doanh nghiệp tại Tập đoàn Thành Thành Công (TTC), Công ty cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Công ty TNHH Phế liệu Huy Hoàng Gia.

Đây là những doanh nghiệp tư nhân có quy mô lớn, thương hiệu mạnh hoạt động đa ngành, với các lĩnh vực nổi bật như: nông nghiệp, mía đường, bất động sản công nghiệp xanh, nhà ở xã hội, năng lượng, du lịch và giáo dục; logistics, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, nội thất thương mại, dịch vụ,...

Các đại biểu trao đổi, thảo luận về các lĩnh vực hợp tác, đầu tư kinh doanh với Tập đoàn Thành Thành Công.

Tại buổi làm việc, các doanh nghiệp, doanh nhân hai địa phương đã chia sẻ quá trình xây dựng, phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh, kinh nghiệm quản trị doanh nghiệp, xây dựng thương hiệu, mở rộng thị trường nội địa và xuất khẩu; trao đổi về nhu cầu kết nối, hợp tác đầu tư đối với một số lĩnh vực, dự án tỉnh Thanh Hóa đang tập trung kêu gọi, thu hút đầu tư.

Lãnh đạo Tập đoàn Thành Thành Công chia sẻ kinh nghiệm về quản trị doanh nghiệp, nắm bắt cơ hội đầu tư kinh doanh.

Các doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh cũng bày tỏ mong muốn, dự định đầu tư, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Thanh Hóa ứng dụng khoa học, công nghệ; tư vấn, đào tạo và đầu tư xây dựng mô hình hệ thống phân phối mới, phát triển cửa hàng theo chuỗi, liên kết trong sản xuất nông nghiệp, đầu tư phát triển các dự án khu công nghiệp xanh, giáo dục đào tạo chất lượng cao...

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Xuân Hưng bày tỏ mong muốn các doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh hợp tác, đầu tư vào tỉnh Thanh Hoá.

Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa Nguyễn Xuân Hưng đã trao đổi, thông tin thêm với các doanh nghiệp TP Hồ Chí Minh về những tiềm năng, thế mạnh của tỉnh trong phát triển công nghiệp, nông nghiệp, phát triển du lịch, dịch vụ và các ngành kinh tế có giá trị gia tăng cao. Đồng thời mong muốn doanh nghiệp hai địa phương tăng cường trao đổi, nắm bắt cơ hội kinh doanh, thúc đẩy hợp tác và hiện thực hóa bằng những dự án đầu tư cụ thể, thực chất; tạo điều kiện để các thế mạnh được bổ trợ hiệu quả, các chuỗi cung ứng được liên kết chặt chẽ và khai thác đồng bộ.

Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa sẽ làm tốt vai trò kết nối, hỗ trợ doanh nghiệp; kiến nghị chính quyền tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp hợp tác, đầu tư và kinh doanh thành công tại tỉnh Thanh Hóa.