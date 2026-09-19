Đẩy mạnh kiểm soát thị trường dịp Tết Trung thu

Người tiêu dùng lựa chọn bánh trung thu tại phường Điện Biên Phủ.

Ghi nhận tại một số điểm bán buôn, bán lẻ trên địa bàn tỉnh, các mặt hàng phục vụ Tết Trung thu đã được chuẩn bị khá phong phú, đa dạng về mẫu mã, chủng loại. Trong đó, bánh Trung thu là mặt hàng chủ lực, có sức mua lớn; các loại đồ chơi truyền thống và hiện đại dành cho trẻ em cũng được bày bán nhiều hơn khi ngày Tết đoàn viên đến gần. Theo đánh giá của một số quản lý siêu thị, lượng bánh Trung thu nhập về dự kiến tăng từ 25 - 25% so với năm trước, cơ bản đáp ứng nhu cầu của người dân, không xảy ra tình trạng thiếu hàng hay sốt giá.

Cùng với chủ động nguồn hàng, các cơ sở kinh doanh cũng chú trọng kiểm soát chất lượng sản phẩm ngay từ khâu nhập hàng. Những thông tin bắt buộc như: Nguồn gốc, xuất xứ, thành phần, nhãn hàng hóa, hạn sử dụng được kiểm tra trước khi đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng. Việc kiểm soát chặt chẽ hàng hóa đầu vào không chỉ góp phần bảo đảm an toàn thực phẩm mà còn giúp các cơ sở kinh doanh giữ uy tín, hạn chế nguy cơ hàng hóa không bảo đảm chất lượng được đưa ra thị trường.

Lực lượng quản lý thị trường kiểm soát đồ chơi trẻ em dịp Tết Trung thu tại phường Điện Biên Phủ.

Tại phường Điện Biên Phủ có trên 50 cơ sở kinh doanh, siêu thị bày bán các sản phẩm bánh kẹo, đặc biệt là bánh Trung thu phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Trung thu năm 2026. Xác định chất lượng hàng hóa là yếu tố quan trọng để bảo vệ người tiêu dùng, các đơn vị kinh doanh đã chủ động nâng cao trách nhiệm trong kiểm soát nguồn hàng.

Chị Hoàng Thị Dung, Quản lý Siêu thị Tâm Đỏ, phường Điện Biên Phủ cho biết: Trước khi nhập hàng vào Siêu thị, chúng tôi kiểm soát chặt chẽ sản phẩm đầu vào. Nhà cung cấp phải có đầy đủ giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, bản công bố sản phẩm và các chứng nhận an toàn thực phẩm theo quy định. Chúng tôi kiên quyết không tiếp nhận những mặt hàng không rõ nguồn gốc, trôi nổi trên thị trường để người tiêu dùng hoàn toàn yên tâm khi chọn mua.

Tuy nhiên, cùng với sự gia tăng nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết Trung thu, nguy cơ xuất hiện hàng hóa kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc không bảo đảm điều kiện bảo quản cũng có chiều hướng gia tăng. Một số đối tượng có thể lợi dụng thời điểm sức mua tăng để đưa hàng giả, hàng nhái, bánh kẹo hết hạn sử dụng hoặc đồ chơi trẻ em không bảo đảm quy định vào lưu thông, tiêu thụ. Trước thực tế đó, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh đã xây dựng kế hoạch, phân công lực lượng bám sát địa bàn, tăng cường tần suất kiểm tra, kiểm soát trước, trong và sau dịp Tết Trung thu. Trọng tâm là các nhóm hàng có nhu cầu tiêu thụ cao như: Bánh kẹo, nước giải khát, đồ chơi trẻ em; đồng thời chú trọng kiểm tra các cơ sở sản xuất, chế biến thực phẩm thủ công nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm.

Đội Quản lý thị trường số 1 kiểm tra bánh trung thu tại Siêu thị Tâm Đỏ.

Cùng với kiểm tra, xử lý, lực lượng quản lý thị trường đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật, hướng dẫn các cơ sở kinh doanh thực hiện đúng quy định; vận động, tổ chức ký cam kết chấp hành các quy định trong hoạt động kinh doanh. Qua đó, nâng cao ý thức trách nhiệm của các hộ kinh doanh, doanh nghiệp, góp phần phòng ngừa vi phạm ngay từ cơ sở.

Ông Văn Thiện, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường số 1, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh cho biết: Tại địa bàn quản lý, Đội đã tăng cường bám sát địa bàn, rà soát các hộ kinh doanh bánh, kẹo phục vụ Trung thu; đồng thời tổ chức ký cam kết với các cơ sở kinh doanh, chú trọng kiểm soát nguồn gốc, chất lượng hàng hoá từ đầu vào đến đầu ra. Đối với các mặt hàng đồ chơi trẻ em phục vụ dịp Trung thu, lực lượng cũng tăng cường kiểm tra nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các sản phẩm không bảo đảm quy định.

Để thị trường Trung thu an toàn, bên cạnh sự vào cuộc của các lực lượng chức năng và trách nhiệm của cơ sở kinh doanh, người tiêu dùng cần chủ động bảo vệ quyền lợi, sức khỏe của bản thân và gia đình. Việc lựa chọn những sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, không sử dụng hàng hóa trôi nổi, không bảo đảm chất lượng và đồ chơi không an toàn vừa góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng, vừa hạn chế “đất sống” của hàng giả, hàng kém chất lượng. Qua đó, cùng với lực lượng chức năng xây dựng thị trường hàng hóa lành mạnh, bảo đảm cho trẻ em và mỗi gia đình đón Tết Trung thu an toàn, vui tươi.