Đây là một trong những nội dung tại Chỉ thị số 40/CT-TTg ngày 21/11/2026 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các giải pháp kích cầu tiêu dùng, phát triển thị trường trong nước những tháng cuối năm 2026 và dịp Tết Nguyên đán 2027.

Theo đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương triển khai các chương trình kích cầu du lịch, chú trọng xây dựng, giới thiệu những sản phẩm phù hợp với nhu cầu và khả năng chi tiêu của du khách. Việc liên kết giữa các đơn vị cung ứng dịch vụ nhằm tạo điều kiện để người dân tiếp cận các chương trình du lịch với mức giá hợp lý, góp phần thúc đẩy thị trường du lịch nội địa.

Cùng với đó, đẩy mạnh xúc tiến, quảng bá du lịch trên các nền tảng số; tăng cường ứng dụng công nghệ, mạng xã hội để giới thiệu điểm đến, sản phẩm du lịch đặc trưng, chương trình kích cầu và chính sách ưu đãi. Hoạt động truyền thông cần hướng đến các nhóm khách hàng tiềm năng, góp phần mở rộng thị trường và nâng cao hiệu quả quảng bá.

Chỉ thị cũng yêu cầu kết hợp các chương trình thúc đẩy du lịch nội địa với hoạt động văn hóa, lễ hội và xúc tiến thương mại trên phạm vi cả nước, nhất là tại những địa phương tổ chức các sự kiện lớn. Qua đó, gia tăng trải nghiệm mua sắm, sử dụng dịch vụ và sản phẩm Việt Nam đối với du khách trong nước, quốc tế.

Việc triển khai đồng bộ các giải pháp được kỳ vọng góp phần kích thích nhu cầu du lịch, tiêu dùng, hỗ trợ doanh nghiệp dịch vụ và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trong những tháng cuối năm.