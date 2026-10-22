Đẩy mạnh khuyến mãi, kết nối cung cầu cuối năm

Tham dự có các đồng chí: Phan Thị Thắng, Thứ trưởng Bộ Công thương; Nguyễn Sinh Nhật Tân, Phó Bí thư Thành ủy TPHCM; Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM; Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương TPHCM…

Sở Công thương TPHCM thông tin, 9 tháng đầu năm 2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng khu vực phía Nam ước đạt 2,86 triệu tỷ đồng, tăng 16,5%, chiếm 48,2% cả nước. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt khoảng 138,4 tỷ USD, tăng 10,9%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 12,9%, cao hơn mức tăng 12,3% của cả nước.

Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng phát biểu tại hội nghị . Ảnh: HÂN GIA

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng cho biết, việc sắp xếp đơn vị hành chính mở ra không gian phát triển rộng hơn cho các địa phương.

Kết quả 9 tháng đầu năm cho thấy, 6/8 chỉ tiêu cơ bản đã bám sát hoặc vượt mục tiêu. Tuy nhiên, thời gian còn lại không nhiều, đòi hỏi toàn ngành tập trung tháo gỡ điểm nghẽn, tăng tốc thực hiện các nhiệm vụ, nhất là phát triển công suất nguồn điện và thương mại điện tử B2C (Business-to-Consumer)

Thứ trưởng Bộ Công thương đề nghị các địa phương tập trung rà soát kịch bản tăng trưởng quý 4-2026, xác định cụ thể dự án và nguồn lực có thể bổ sung sản lượng; phân loại vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các dự án công nghiệp, năng lượng và hạ tầng. Đồng thời, cần bảo đảm nguồn cung xăng dầu, bình ổn thị trường dịp cuối năm và Tết Nguyên đán 2027; hỗ trợ doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường, đáp ứng quy tắc xuất xứ và các yêu cầu thương mại xanh.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà phát biểu. Ảnh: HÂN GIA

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TPHCM Nguyễn Lộc Hà khẳng định, việc kết nối các lợi thế sẵn có của TPHCM (thương mại, dịch vụ,…) sẽ giúp hình thành chuỗi cung ứng từ sản xuất, chế biến đến phân phối, tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm và năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp.

Trong ba tháng cuối năm 2026, TPHCM sẽ đẩy mạnh xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, khuyến mại tập trung, hội chợ triển lãm và các hoạt động mua sắm cuối năm; đồng thời phối hợp với các tỉnh, thành quảng bá sản phẩm, kết nối doanh nghiệp, mở rộng hệ thống phân phối.