Đẩy mạnh khảo sát, tìm kiếm thông tin liệt sĩ

Bộ CHQS TP Đà Nẵng làm việc với UBND xã Duy Xuyên về công tác khảo sát, tìm kiếm thông tin mộ liệt sĩ trên địa bàn.

Thực hiện kế hoạch của Ban Chỉ đạo 515 thành phố, từ ngày 12 đến 14-8-2026, Bộ CHQS thành phố phối hợp UBND xã Duy Xuyên khảo sát khu vực hang Đá Mái, phát hiện nhiều di vật nghi của liệt sĩ như võng dù, thắt lưng, vải dù, áo mưa và dụng cụ y tế. Đoàn đã báo cáo cấp trên để tham mưu kế hoạch rà phá bom mìn, xử lý vật nổ, tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ theo quy định.

Đối với khu vực Bệnh xá 78, qua thu thập thông tin, đối chiếu tư liệu lịch sử và hồ sơ, Bộ CHQS thành phố xác định đơn vị từng đóng quân chủ yếu tại núi Hòn Tàu, khu vực giáp ranh các huyện Duy Xuyên, Quế Sơn và Nông Sơn (tỉnh Quảng Nam cũ). Phần lớn hài cốt liệt sĩ tại các nghĩa trang của Bệnh xá 78 đã được quy tập về Nghĩa trang liệt sĩ Sơn Viên (xã Nông Sơn) và Nghĩa trang liệt sĩ Duy Sơn (xã Duy Xuyên). Hiện, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thuộc Bộ CHQS thành phố tiếp tục mở rộng khảo sát tại khu vực núi Hòn Tàu, thôn Chánh Lộc, xã Duy Xuyên.

Đại tá Đinh Văn Hưng đề nghị cấp ủy, chính quyền xã tăng cường tuyên truyền, vận động người dân cung cấp thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và những khu vực có khả năng còn hài cốt chưa được tìm kiếm. Ban CHQS xã phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, xác minh, đối chiếu thông tin với hồ sơ lịch sử và kết quả khảo sát thực địa, kịp thời báo cáo Bộ CHQS thành phố để xây dựng phương án tìm kiếm, quy tập phù hợp.