Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Các đại biểu tham dự cuộc làm việc.

Theo báo cáo của Sở Tài chính, đến ngày 23/11, Sở đã rà soát, chuẩn hóa 35/35 danh mục dữ liệu; phân công trách nhiệm đến từng phòng, công chức; xây dựng 35 biểu đồ tương ứng và 6 nhóm bảng điều khiển (dashboard) trên nền tảng Superset.

Qua đối chiếu với yêu cầu của Bộ Tài chính, hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính có 113 báo cáo, chức năng thuộc 11 lĩnh vực; hệ thống IOC có 133 bảng điều khiển (dashboard) và 9 lớp bản đồ số.

Sở cũng đề xuất bổ sung 7 nhóm dữ liệu, gồm: Ngân sách theo kỳ; đầu tư công; danh mục xã, phường và mã chỉ số; doanh nghiệp, hộ kinh doanh và doanh nghiệp nhỏ và vừa; hợp tác xã; đấu thầu; kinh tế - xã hội. Việc bổ sung nhằm đáp ứng yêu cầu theo dõi số liệu theo tháng, quý, so sánh với cùng kỳ và phân tách theo địa bàn, phục vụ công tác quản lý, điều hành của tỉnh.

Lãnh đạo Sở Tài chính phát biểu ý kiến tại cuộc làm việc.

Đại diện Thống Kê tỉnh phát biểu ý kiến.

Tại cuộc làm việc, các đại biểu đã trao đổi, thống nhất số liệu giữa các hệ thống; làm rõ nguồn cung cấp, đơn vị chịu trách nhiệm và thời gian cập nhật từng nhóm dữ liệu.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc làm việc, đồng chí Đặng Ngọc Hậu yêu cầu Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tiếp tục rà soát, đối chiếu, chuẩn hóa toàn bộ số liệu trước khi kết nối với kho dữ liệu dùng chung; bảo đảm dữ liệu đầy đủ, chính xác, thống nhất, có khả năng cập nhật và khai thác thường xuyên. Trong đó, ưu tiên rà soát, chuẩn hóa và kết nối các nhóm dữ liệu phục vụ tính toán GRDP, bảo đảm số liệu có nguồn gốc rõ ràng, thống nhất về phương pháp tổng hợp và thời điểm cập nhật. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị liên quan xử lý những tồn tại về chất lượng dữ liệu; đẩy mạnh kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các hệ thống, từng bước nâng cao hiệu quả khai thác kho dữ liệu dùng chung, phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của tỉnh.