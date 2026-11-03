Đẩy mạnh kết nối các nguồn lực phát triển tài sản trí tuệ văn hóa Việt

Các đại biểu tham gia tọa đàm, đối thoại. (Ảnh: Ban tổ chức cung cấp)

Ngày 3/11, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Sáng tạo và chuyển đổi số (VIDTI) trực thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và kỹ thuật Việt Nam (VUSTA) phối hợp Trung tâm Chuyển đổi số văn hóa, thể thao và du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Khoa học và Công nghệ), Mạng lưới Rồng Xanh toàn cầu (Rồng Xanh Fellowship), Vietnam Brand Purpose và Stamford Global Leadership Center tổ chức buổi tọa đàm, đối thoại về những hướng đi mới trong phát triển tài sản trí tuệ văn hóa (IP văn hóa) Việt Nam.

Buổi đối thoại quy tụ nhiều chuyên gia đầu ngành, nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung, lãnh đạo doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, công nghệ, truyền thông, thiết kế, thương hiệu và phát triển du lịch.

Mục tiêu của buổi đối thoại là tìm giải pháp thúc đẩy những mô hình hợp tác mới nhằm chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành tài sản trí tuệ, sản phẩm sáng tạo và giá trị kinh tế bền vững.

Tại buổi đối thoại, các chuyên gia, nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung, lãnh đạo doanh nghiệp… đã thảo luận về việc hợp tác liên ngành, liên thế hệ và liên chủ thể để tạo sức hút với công chúng và phát triển IP văn hóa Việt Nam.

Đồng thời, các đại biểu cũng trao đổi về vấn đề kiến tạo không gian trải nghiệm và thương hiệu điểm đến; bàn bạc cách sử dụng chất liệu văn hóa của các vùng đất của Việt Nam để làm mới vùng đất ấy, hoặc tạo ra những điểm đến mới.

Theo bà Nguyễn Thanh Giang, Giám đốc điều hành Mạng lưới Rồng Xanh toàn cầu, để một ý tưởng văn hóa có thể phát triển lâu dài, cần có sự đồng hành của nhiều bên, từ nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung đến doanh nghiệp, công nghệ, nhà đầu tư và cơ quan quản lý. "Chúng tôi mong muốn tạo ra một không gian kết nối, nơi các bên có thể cùng tìm kiếm những mô hình hợp tác hiệu quả, hỗ trợ các sáng kiến tiềm năng và từng bước hình thành những mô hình phát triển IP văn hóa có khả năng nhân rộng", bà Nguyễn Thanh Giang cho biết.

Còn từ góc độ xây dựng thương hiệu và phát triển sức mạnh mềm quốc gia, bà Trần Tuệ Tri, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành Stamford Global Leadership Center, cho rằng: Việt Nam có lịch sử lâu đời và bản sắc văn hóa phong phú, nhưng chúng ta vẫn chưa khai thác hết sức mạnh của những câu chuyện từ chính nguồn lực ấy. Nhìn vào Hàn Quốc, có thể thấy công nghiệp văn hóa không chỉ tạo ra sản phẩm giải trí mà còn thúc đẩy cả hệ sinh thái thương hiệu, thời trang, mỹ phẩm.

Bà Trần Tuệ Tri, nhà sáng lập và Giám đốc điều hành Stamford Global Leadership Center phát biểu tại buổi đối thoại.

Việt Nam hoàn toàn có tiềm năng phát triển công nghiệp văn hóa theo hướng này. Điều quan trọng là biết chuyển hóa bản sắc và những câu chuyện văn hóa thành sản phẩm, trải nghiệm và thương hiệu có sức cạnh tranh, qua đó tạo ra giá trị kinh tế và nâng cao sức mạnh mềm Việt Nam trên trường quốc tế.

Từ góc nhìn nghệ thuật truyền thống, Tiến sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Tuyết đã chia sẻ những kinh nghiệm trong việc đưa các giá trị nghệ thuật lâu đời đến gần hơn với công chúng trẻ; đồng thời, đặt ra nhu cầu về những mô hình hợp tác cởi mở giữa các thế hệ nghệ sĩ và nhà sáng tạo nội dung.

Tiến sĩ, Nghệ sĩ Nhân dân Bạch Tuyết (trái) chia sẻ ý kiến tại buổi đối thoại.

Nghệ sĩ Bạch Tuyết nhấn mạnh: Không ai một mình làm tất cả. Sự kết hợp giữa nghệ sĩ gạo cội và thế hệ trẻ chính là cách để nghệ thuật truyền thống đến được với thế hệ công chúng mới.

Các đại biểu cũng thảo luận về khoảng cách giữa việc tạo ra một sản phẩm văn hóa được công chúng chú ý và việc phát triển sản phẩm đó thành tài sản trí tuệ có khả năng khai thác lâu dài.

Trong đó, các nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung, đại diện thương hiệu và giới đầu tư cùng trao đổi về những yếu tố giúp một sản phẩm văn hóa phát triển bền vững: từ chất lượng nghệ thuật, bản sắc khác biệt, cộng đồng người yêu thích đến chiến lược thương mại hóa, quản trị quyền sở hữu và cơ chế chia sẻ lợi ích giữa các bên.

Hướng tới Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11, các đơn vị tổ chức đã tổ chức Giải thưởng Văn hóa sáng tạo “Việt Nam Rồng Xanh Awards 2026”, với thông điệp “Sáng tạo trải nghiệm Việt-Sống nhịp thế giới”. Ban tổ chức nhận hồ sơ dự thi đến hết ngày 22/11/2026. Dự kiến, lễ công bố kết quả và trao giải sẽ diễn ra vào tháng 1/2027.