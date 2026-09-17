Đẩy mạnh huy động vốn, Chứng khoán LPS (LPS) lên kế hoạch phát hành 4.200 tỷ đồng trái phiếu

Phát hành 400 tỷ đồng trái phiếu riêng lẻ và đổi tên thương hiệu

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Chứng khoán LPS vừa thông qua kế hoạch chào bán trái phiếu riêng lẻ đợt hai trong năm 2026 với tổng giá trị 400 tỷ đồng. Lô trái phiếu này có kỳ hạn một năm và được cấu trúc dưới dạng trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có tài sản bảo đảm. Đây là khoản nợ xác lập nghĩa vụ trả nợ trực tiếp đối với tổ chức phát hành.

Doanh nghiệp dự kiến phát hành 4.000 trái phiếu với mệnh giá 100 triệu đồng mỗi đơn vị. Đối tượng chào bán được giới hạn chặt chẽ, chỉ dành cho các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp là tổ chức đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật hiện hành. Trước đợt phát hành này, dữ liệu từ Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ghi nhận doanh nghiệp đã phân phối thành công lô trái phiếu mang mã LPSL12601 vào ngày 27/08/2026. Lô trái phiếu này bao gồm 6.000 đơn vị, tương đương giá trị huy động 600 tỷ đồng, kỳ hạn một năm với mức lãi suất cố định 10,5%/năm trong suốt vòng đời của trái phiếu.

Về mặt pháp lý doanh nghiệp, công ty cũng vừa hoàn tất việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp lần thứ 23 vào ngày 27/08/2026. Tổ chức này chính thức chuyển đổi tên gọi từ Chứng khoán LPBank sang Chứng khoán LPS và thay đổi tên viết tắt từ LPBS thành LPS Securities trên các hệ thống giao dịch.

Chào bán 3.800 tỷ đồng trái phiếu ra công chúng chia làm hai đợt

Cùng với kênh phát hành riêng lẻ, Chứng khoán LPS cũng vừa ban hành nghị quyết số 108A phê duyệt phương án chào bán trái phiếu ra công chúng với quy mô lên đến 3.800 tỷ đồng. Phương án này tiếp tục áp dụng cấu trúc trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền, không có bảo đảm và là nghĩa vụ trả nợ trực tiếp của doanh nghiệp. Kế hoạch phân phối 38 triệu trái phiếu được chia làm hai giai đoạn cụ thể để đảm bảo tiến độ tiếp nhận vốn.

Giai đoạn đầu tiên, doanh nghiệp sẽ chào bán 18 triệu trái phiếu mang mã LPSC12601 để huy động 1.800 tỷ đồng. Thời gian triển khai đợt một dự kiến kéo dài từ quý 4 năm 2026 đến hết quý 1 năm 2027. Giai đoạn thứ hai sẽ tiếp tục phân phối 20 triệu trái phiếu mã LPSC12602 với giá trị tối đa 2.000 tỷ đồng. Đợt huy động thứ hai dự kiến thực hiện trong quý 1 và quý 2 năm 2027, với khoảng cách thời gian giữa hai đợt chào bán được khống chế không vượt quá 12 tháng.

Đặc điểm của các lô trái phiếu công chúng là thời hạn kéo dài hai năm, đi kèm cơ chế lãi suất kết hợp giữa cố định và thả nổi. Lãi suất kỳ tính lãi đầu tiên được chốt ở mức 10,5%/năm. Đối với các kỳ tính lãi tiếp theo, lãi suất sẽ được điều chỉnh thả nổi bằng tổng của lãi suất tham chiếu cộng thêm biên độ 3,5%/năm. Doanh nghiệp nắm quyền mua lại trái phiếu sau một năm kể từ ngày phát hành. Yêu cầu tham gia được quy định chi tiết với mức đăng ký mua tối thiểu 10 trái phiếu tương đương 1 triệu đồng đối với nhà đầu tư cá nhân và 1.000 trái phiếu tương đương 100 triệu đồng đối với nhà đầu tư tổ chức.