Đẩy mạnh hợp tác với Viện KAS trong công tác dân nguyện và giám sát

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Anh Công tiếp Đoàn công tác Viện KAS

Tại buổi tiếp, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Anh Công đánh giá cao kết quả hợp tác, hỗ trợ của Cộng hòa Liên bang Đức nói chung và kết quả hợp tác của một số viện nghiên cứu, Viện KAS nói riêng với Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội Việt Nam, trong đó có Ủy ban Dân nguyện và Giám sát.

Cảm ơn sự hỗ trợ, hợp tác của Viện KAS kể từ năm 2013 đến nay, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và giám sát nêu rõ, thông qua chuỗi các hội nghị tập huấn, chương trình khảo sát thực tế và xuất bản cẩm nang chuyên ngành, Viện KAS đã có những đóng góp thiết thực trong việc nâng cao năng lực, kỹ năng tiếp công dân, xử lý đơn thư và giám sát cho các ĐBQH.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Anh Công phát biểu tại buổi tiếp

Đặc biệt, sự hỗ trợ của Viện KAS trong tiến trình ứng dụng công nghệ thông tin đã góp phần quan trọng thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số tại các cơ quan của Quốc hội.

Trong năm 2026, Ủy ban Dân nguyện và Giám sát đã phối hợp với Viện KAS tổ chức thành công 3 hội nghị về công tác dân nguyện và giám sát tại khu vực phía Bắc, Khu vực Miền trung - Tây Nguyên và Khu vực phía Nam.

“Thông qua các hoạt động hỗ trợ trên, chất lượng, năng lực, hiệu quả công tác dân nguyện của các cơ quan của Quốc hội, Đoàn ĐBQH, HĐND các cấp có nhiều chuyển biến tích cực được Lãnh đạo Quốc hội, cử tri và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao”, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Hoàng Anh Công nhấn mạnh.

Quản lý khu vực Nam Á và Đông Nam Á của Viện KAS, bà Anna Lederer phát biểu tại buổi tiếp

Chân thành cảm ơn sự đón tiếp của Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Anh Công, bà Anna Lederer, Quản lý khu vực Nam Á và Đông Nam Á của Viện KAS nêu rõ, thời gian qua Viện KAS đã có nhiều hoạt động hợp tác hiệu quả với các cơ quan của Quốc hội Việt Nam.

Đánh giá cao các chính sách cải cách sâu rộng của Việt Nam thời gian qua, Quản lý khu vực Nam Á và Đông Nam Á của Viện KAS nhấn mạnh, những nỗ lực này không chỉ giúp chính quyền kịp thời nắm bắt, tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân, mà còn đóng vai trò quan trọng trong quá trình đưa ra các quyết định chính sách.

Bà Anna Lederer mong muốn, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát chia sẻ kinh nghiệm về phương thức tiếp nhận và xử lý các ý kiến, kiến nghị, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Anh Công tiếp Đoàn công tác Viện KAS

Đối với công tác dân nguyện, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Hoàng Anh Công cho biết, việc tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của cử tri được thực hiện qua hai kênh chính là tiếp xúc cử tri và tiếp công dân. Hai kênh này luôn được duy trì, phối hợp chặt chẽ, giúp tiếp nhận hàng nghìn ý kiến, kiến nghị mỗi năm.

Đồng thời, sự vào cuộc của các cơ quan trong hệ thống chính trị trong việc giải quyết kiến nghị của người dân đã giúp triển khai thành công nhiều dự án lớn, các công trình trọng điểm quốc gia.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Anh Công tặng quà lưu niệm cho Quản lý khu vực Nam Á và Đông Nam Á của Viện KAS, bà Anna Lederer

Thời gian tới, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát Hoàng Anh Công mong muốn, Viện KAS tiếp tục phối hợp, hỗ trợ tổ chức các hoạt động tập huấn, hội nghị chuyên sâu nâng cao năng lực công tác dân nguyện và giám sát.

Trong đó, tập trung vào hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND; hoạt động tiếp xúc cử tri của cơ quan dân cử, đại biểu dân cử; hoạt động giám sát giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là đối với một số lĩnh vực được cử tri và Nhân dân quan tâm và còn một số vướng mắc.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Cũng tại buổi tiếp, hai bên đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm và làm rõ mối quan tâm trên các lĩnh vực trọng tâm như: chuyển đổi số trong hoạt động của Quốc hội, hoàn thiện khung khổ pháp lý về kinh tế, an sinh xã hội, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thu hút đầu tư nước ngoài...