Đẩy mạnh hợp tác với doanh nghiệp để giải quyết việc làm cho học sinh, sinh viên tại miền Trung, Tây Nguyên

Thạc sĩ Vũ Huy Hoằng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch phát biểu tại Lễ Khai giảng năm học mới 2026-2027.

Hệ thống 3 trường Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch, Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành (trụ sở chính tại tỉnh Tây Ninh) và Trường Trung cấp Công nghệ và Du lịch (tỉnh Khánh Hòa) đang đào tạo khoảng 2.000 học sinh, sinh viên

Chia sẻ tại buổi lễ, thạc sĩ Vũ Huy Hoằng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch cho biết, buổi lễ hôm nay đánh dấu sự khởi đầu cho một hành trình chinh phục tri thức mới của các em tân học sinh - sinh viên. Đồng thời là thời khắc ghi nhận sự trưởng thành, nỗ lực và gặt hái "trái ngọt" của 162 học sinh khóa 2024-2026 (4 ngành: Chăm sóc sắc đẹp, Tin học ứng dụng, Kỹ thuật chế biến món ăn, Điện công nghiệp) sau chặng đường rèn luyện vừa qua.

Tại địa bàn tỉnh Gia Lai, hệ thống 3 trường đang đào tạo khoảng 2.000 học sinh, sinh viên ở các trình độ trung cấp, cao đẳng với nhiều nhóm ngành nghề: Ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài; dịch vụ thẩm mỹ; công nghệ thông tin, kỹ thuật điện, điện tử viễn thông; khách sạn, nhà hàng…Trong đó, tân học sinh, sinh viên năm học 2026-2027 khoảng 800 học sinh, sinh viên.

"Năm học 2025-2026 Nhà trường đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyển sinh, đổi mới phương pháp giảng dạy, đa dạng hóa các hình thức đào tạo, đồng thời mở rộng hợp tác chiến lược với các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Nhờ đó, môi trường học tập và thực hành của học sinh - sinh viên ngày càng được nâng cao, giúp các em phát triển toàn diện cả về kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp lẫn bản lĩnh hội nhập", thạc sĩ Vũ Huy Hoàng nhấn mạnh.

Sinh viên trong ngày vui tốt nghiệp.

Cũng theo thạc sĩ Vũ Huy Hoàng "Với tinh thần "Đoàn kết - Đổi mới - Chất lượng", hệ thống nhà trường đã đạt được nhiều kết tự hào: Chất lượng đào tạo nghề nghiệp được nâng cao rõ rệt, lấy người học làm trung tâm, tạo điều kiện tốt nhất để mỗi học sinh - sinh viên phát huy tối đa năng lực và sự sáng tạo; bộ máy tổ chức tiếp tục được hoàn thiện theo hướng tinh gọn, hiệu quả; đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý được chuẩn hóa và nâng cao năng lực chuyên môn; cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo được đầu tư hiện đại, đáp ứng thực chất yêu cầu đào tạo theo xu hướng chuyên sâu và gắn liền với nhu cầu thực tế của thị trường lao động", thạc sĩ Vũ Huy Hoằng chia sẻ.

Cô Nguyễn Kiều Mộng Xuân, Phó Giám đốc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai chia sẻ: Mô hình liên kết giữa Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên tỉnh Gia Lai và hệ thống 3 trường là một minh chứng sinh động cho hiệu quả của việc kết hợp giáo dục văn hóa với đào tạo kỹ năng nghề nghiệp.

Sự phối hợp chặt chẽ này đã mang lại cho học sinh trên địa bàn tỉnh cơ hội vừa hoàn thành chương trình văn hóa, vừa được tiếp cận với các chương trình đào tạo nghề hiện đại, bám sát nhu cầu thực tế của thị trường lao động như: Chăm sóc sắc đẹp, Tin học ứng dụng, Chế biến món ăn và Điện công nghiệp.

"162 học sinh tốt nghiệp, sở hữu tay nghề vững vàng, được các doanh nghiệp đón nhận - chính là "trái ngọt" xứng đáng cho sự nỗ lực không ngừng nghỉ của cả hai nhà trường. Tấm bằng tốt nghiệp trung cấp các em cầm trên tay hôm nay không chỉ là sự ghi nhận về tri thức và kỹ năng tay nghề, mà còn là bằng chứng cho sự trưởng thành, ý chí và bản lĩnh của chính các em", cô Nguyễn Kiều Mộng Xuân nhấn mạnh.

Ra mắt hội đồng cố vấn hệ thống ba nhà trường.

Đẩy mạnh kết nối Nhà trường - Doanh nghiệp

Theo thạc sĩ Vũ Huy Hoằng, năm học 2026-2027, Hệ thống trường tiếp tục kiên định với chủ đề chiến lược: "Đổi mới sáng tạo - Hợp tác phát triển - Nâng cao chất lượng đào tạo".

Ba trường sẽ tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp giảng dạy: Gắn học với hành, lấy người học làm trung tâm, chú trọng thực hành trải nghiệm thực tế; đẩy mạnh hợp tác chiến lược với Doanh nghiệp: Tạo môi trường thực tập thực tế ngay trong quá trình học và đảm bảo đầu ra việc làm cho sinh viên sau khi tốt nghiệp.

Đồng thời, ba trường cũng sẽ nâng cao toàn diện chất lượng đào tạo: Trang bị kỹ năng mềm, ngoại ngữ, tin học và tinh thần khởi nghiệp để các em trở thành những công dân toàn cầu, tự tin hội nhập.

Sinh viên tại buổi lễ tốt nghiệp.

Là một trong số nhiều doanh nghiệp dự buổi lễ được mời phát biểu, ông Nguyễn Hữu Vinh, Công ty cổ phần IPP Sachi thông tin: Doanh nghiệp chúng tôi đang mở rộng cửa để đón nhận học sinh, sinh viên của trường vào thực tập, trải nghiệm thực tế ngay từ năm học đầu tiên.

Chúng tôi sẵn sàng cử những chuyên gia, kỹ sư giàu kinh nghiệm tham gia vào quá trình góp ý đổi mới giáo trình, đứng lớp chia sẻ các kỹ năng thực tế mà thị trường đang cần.

"Sự tương hỗ ở đây chính là nhà trường thay đổi phương pháp đào tạo để bám sát thực tiễn; còn doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận, đặt hàng và săn đón những tài năng trẻ xuất sắc ngay từ trên ghế nhà trường. Sinh viên tốt nghiệp sẽ không còn bỡ ngỡ, giảm thiểu tối đa thời gian tái đào tạo và có việc làm ngay với thu nhập xứng đáng", ông Nguyễn Hữu Vinh khẳng định.

Trong khi đó, ông Cô Văn Đến, Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Á Châu Bình Định chia sẻ, mối quan hệ giữa nhà trường và doanh nghiệp không đơn thuần là việc doanh nghiệp tiếp nhận sinh viên đến thực hành mà là một chu trình giá trị khép kín và tương hỗ lẫn nhau.

Nhà trường đưa đến cho doanh nghiệp nguồn lực trẻ và động lực đổi mới; doanh nghiệp "đáp" lại nhà trường là môi trường thực tế sản xuất và định hướng đào tạo.

Mối quan hệ này là mối quan hệ "win - win": Nhà trường giải quyết được bài toán đầu ra và nâng cao uy tín đào tạo; doanh nghiệp giải quyết được bài toán khát nhân lực chất lượng cao, giảm thiểu chi phí và thời gian đào tạo lại sau tuyển dụng.

Trường Cao đẳng Công nghệ và Du lịch đang đào tạo 21 ngành nghề. Trường đang tuyển sinh các ngành học ở các bậc: sơ cấp, trung cấp, cao đẳng với tổng chỉ tiêu 1.220 chỉ tiêu. Đầu vào tuyển sinh đa dạng từ học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông … và sử dụng phương thức xét kết quả học tập Trung học phổ thông, không thi tuyển đầu vào. Trường có nhiều chính sách học bổng khuyến khích học tập như Thủ khoa, Á khoa và các sinh viên có thành tích tốt trong hoạt động phong trào… Trường Cao đẳng Nguyễn Tất Thành được thành lập trên cơ sở nâng cấp Trường Trung cấp Công nghệ và Truyền thông. Trụ sở chính của trường đặt tại ấp Cá Tôm, xã Kiến Bình, huyện Tân Thạnh (nay là xã Tân Thạnh, tỉnh Tây Ninh); cơ sở đào tạo tại số 938 và số 1C, Quốc lộ 1A, phường Long An. Trường đào tạo hệ cao đẳng các ngành gồm: Dược, Y sĩ Đa khoa, Y học cổ truyền, tiếng Trung quốc. Trường Trung cấp Công nghệ và Du lịch được thành lập từ năm 2010, tiền thân là Trường Trung cấp Việt Thuận; Trường trung cấp Công nghệ và Du lịch trải qua hơn 14 năm hình thành và phát triển, là trường đào tạo đa ngành/nghề cung cấp lực lượng lao động chất lượng cao, phục vụ cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa của đất nước. Hiện nay, nhà trường đang thực hiện tuyển sinh và đào tạo với 38 ngành/nghề ở 3 cấp trình độ: Trung cấp, sơ cấp và đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng.