Đẩy mạnh hợp tác văn hoá du lịch Việt Nam và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc)

Các đại biểu chung tay tưới nước cho cây cà phê, thắp sáng hình ảnh, đồng thời cũng mở ra một chương mới trong hợp tác văn hóa du lịch giữa Vân Nam và Việt Nam.

Tham gia chương trình có lãnh đạo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, Cục Hợp tác quốc tế (Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch), Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam, Sở Du lịch tỉnh; đại diện các doanh nghiệp văn hóa, du lịch Việt - Trung, các chuyên gia/Kols trong lĩnh vực du lịch.

Bà Phan Linh Chi, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam phát biểu tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, bà Phan Linh Chi, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam nhấn mạnh: Du lịch là lĩnh vực hợp tác thiết thực, góp phần tăng cường giao lưu nhân dân và mở rộng cơ hội phát triển giữa Việt Nam và Trung Quốc. Việc tỉnh Vân Nam lựa chọn tỉnh Ninh Bình, đặc biệt là Quần thể danh thắng Tràng An tổ chức hoạt động quảng bá trong dịp hai nước triển khai “Năm hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc 2026 - 2027” thể hiện sự tin tưởng, gắn bó và mong muốn thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai địa phương, hai quốc gia.

Thông qua hình ảnh “một tách cà phê”, chương trình tạo nên sự kết nối giàu ý nghĩa giữa hương vị núi rừng Vân Nam và cảnh sắc Tràng An, qua đó kể câu chuyện về hai vùng di sản, hai nền văn hóa cùng chung nhịp đập hữu nghị. Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam mong muốn tiếp tục phối hợp với các cơ quan du lịch Trung Quốc, trong đó có tỉnh Vân Nam, cùng các địa phương và doanh nghiệp để hình thành những chương trình hợp tác cụ thể, thu hút khách du lịch và góp phần đưa quan hệ hữu nghị, hợp tác du lịch Việt Nam - Trung Quốc ngày càng phát triển.

Ông Peng Bin, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam, Giám đốc Văn phòng Văn minh tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) phát biểu tại chương trình.

Trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành, phối hợp của Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, ông Peng Bin, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam, Giám đốc Văn phòng Văn minh tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) cho rằng, cà phê đang trở thành một trong những cầu nối gần gũi, góp phần thúc đẩy giao lưu nhân dân và hợp tác giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Thời gian qua, ngành cà phê hai nước, đặc biệt giữa Việt Nam và tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) đã từng bước chuyển từ giao lưu, tìm hiểu sang hợp tác thực chất thông qua Lễ hội Cà phê Việt Nam - Trung Quốc, Liên minh Thương mại Cà phê Việt Nam - Trung Quốc; các hoạt động kết nối doanh nghiệp, khảo sát chuỗi sản xuất và giao lưu văn hóa cà phê.

Trên nền tảng đó, hai bên hướng tới tăng cường phối hợp quảng bá giá trị, thương hiệu và văn hóa cà phê của mỗi nước gắn với du lịch và di sản. Trong đó, chú trọng kết nối các vùng sản xuất, doanh nghiệp, chủ quán cà phê, nghệ nhân pha chế, nhà sáng tạo nội dung và những người hoạt động trong lĩnh vực văn hóa, du lịch; hình thành các hoạt động giao lưu thường xuyên, từng bước xây dựng quan hệ hợp tác lâu dài.

Đồng thời, hai bên đề xuất phát triển các sản phẩm, tuyến du lịch xuyên biên giới kết hợp trải nghiệm cà phê với khám phá di sản; triển khai chương trình “Di sản thế giới trên tách cà phê” và các hoạt động giao lưu Việt Nam - Vân Nam (Trung Quốc), qua đó đưa hình ảnh cà phê, văn hóa và điểm đến của hai nước đến gần hơn với công chúng. Với những thế mạnh riêng về sản xuất và văn hóa thưởng thức cà phê, sự phối hợp này được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá cà phê Việt Nam và Vân Nam (Trung Quốc), mở rộng kết nối thương mại, hợp tác lâu dài.

Các đại biểu tham gia giao lưu, đối thoại các chủ đề về giá trị văn hóa của cà phê gắn với hoạt động du lịch.

Tại chương trình, các đại biểu đã tham gia giao lưu, đối thoại các chủ đề về giá trị văn hóa của cà phê gắn với hoạt động du lịch, bao gồm: kinh tế không gian cà phê “Quán cà phê trở thành địa điểm check-in hàng đầu”, xu hướng mới của du lịch cà phê “Lên núi và khám phá cà phê”, bứt phá ngành cà phê “Nâng cấp toàn chuỗi từ trồng cà phê đến phát triển du lịch văn hoá”.

Qua những câu chuyện thực tế từ các đại diện trong lĩnh vực cà phê và du lịch của hai nước nhằm chia sẻ những câu chuyện về hành trình xây dựng thương hiệu, phát triển sản phẩm; khai thác những nét tương đồng, đặc trưng văn hóa, tạo thêm ý tưởng xây dựng các sản phẩm du lịch trải nghiệm mới; mở rộng cơ hội kết nối, hợp tác và xây dựng các tuyến, sản phẩm du lịch văn hóa xuyên biên giới.

Hoạt động diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm và chuỗi chương trình “Văn hóa Trung thu với Việt Nam năm 2026” tại Việt Nam của Đoàn đại biểu tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) diễn ra từ ngày 20 - 22/9, Ninh Bình là địa phương được lựa chọn là sự kiện khởi đầu quan trọng trong chuỗi chương trình.