Đẩy mạnh hợp tác văn hóa du lịch giữa Việt Nam-Trung Quốc

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi động tại chương trình. (Ảnh: YẾN TRINH)

Chương trình do Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam (Trung Quốc), Trung tâm Truyền thông Quốc tế Khu vực Nam Á-Đông Nam Á tỉnh Vân Nam và Cục Du lịch quốc gia thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam phối hợp tổ chức.

Bà Phan Linh Chi, Phó cục Trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam phát biểu tại chương trình. (Ảnh: YẾN TRINH)

Phát biểu tại chương trình, bà Phan Linh Chi, Phó cục Trưởng Cục Du lịch quốc gia Việt Nam nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng, có nhiều nét tương đồng về văn hóa và truyền thống lâu đời. Du lịch là lĩnh vực hợp tác thiết thực, góp phần tăng cường sự hiểu biết, tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước, đồng thời mở ra cơ hội phát triển cho các địa phương và doanh nghiệp. Do đó, chương trình là hoạt động thiết thực trong khuôn khổ “Năm hợp tác du lịch Việt Nam-Trung Quốc 2026-2027”; qua đó, hình thành thêm những kết nối cụ thể giữa điểm đến, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở dịch vụ và các cơ quan truyền thông, đưa những ý tưởng giao lưu văn hóa trở thành sản phẩm và hoạt động hợp tác du lịch thiết thực.

Cục Du lịch quốc gia Việt Nam mong muốn tiếp tục tăng cường trao đổi, phối hợp với các cơ quan du lịch của phía Trung Quốc, trong đó có tỉnh Vân Nam, cùng các địa phương và doanh nghiệp Việt Nam để thúc đẩy hợp tác phù hợp với nhu cầu, điều kiện của mỗi bên; kỳ vọng chương trình sẽ mở ra những cơ hội hợp tác mới, thu hút du khách tìm đến, trải nghiệm và thêm yêu mến các điểm đến của hai nước.

Ông Peng Bin, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy, Giám đốc Văn phòng Văn minh tỉnh Vân Nam phát biểu tại chương trình. (Ảnh: YẾN TRINH)

Theo ông Peng Bin, Phó Trưởng Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy, Giám đốc Văn phòng Văn minh tỉnh Vân Nam, trong hơn một năm qua, mối liên kết giữa ngành cà-phê Vân Nam và Việt Nam đã chuyển từ “gặp gỡ” sang “cùng phát triển”. Vân Nam là tỉnh sản xuất cà-phê lớn nhất Trung Quốc, với lịch sử trồng cà-phê hơn 100 năm. Việt Nam là một trong những quốc gia sản xuất cà-phê quan trọng của thế giới, nơi văn hóa cà-phê đã ăn sâu vào đời sống thường ngày.

Các đại biểu tham dự chương trình. (Ảnh: YẾN TRINH)

Từ điểm đặc biệt của sự kiện, ông đề xuất hai bên đẩy mạnh sự kết hợp giữa cà-phê và di sản thế giới trong du lịch văn hóa; thúc đẩy các trang trại cà-phê để thiết lập quan hệ hợp tác với các địa điểm là di sản thế giới, xây dựng các tuyến du lịch xuyên biên giới theo chủ đề, giúp du khách có thể tìm hiểu văn hóa lịch sử của hai bên qua một tách cà-phê.

Đồng thời, hai bên triển khai thực chất cơ chế “Cuộc hẹn của những người yêu cuộc sống Vân Nam - Việt Nam”; khuyến khích các chủ quán cà-phê, doanh nhân trẻ và những người có ảnh hưởng trong lĩnh vực văn hóa, du lịch của hai bên thường xuyên thăm hỏi, giao lưu, đưa hoạt động giao lưu từ “một sự kiện” trở thành “quan hệ đối tác lâu dài”; lấy chương trình tiếp sức “Di sản thế giới trên tách cà-phê” làm phương tiện kết nối; tạo điều kiện để các nghệ nhân pha chế cà-phê, nhà thiết kế và các nhà sáng tạo nội dung trẻ cùng tham gia.

Cuộc đối thoại “Tomorrow's Boss - Những người dẫn lối tương lai” tại chương trình. (Ảnh: YẾN TRINH)

Tại chương trình, các đại biểu giữa Việt Nam và Trung Quốc đã có cuộc đối thoại về cách những người làm cà-phê biến một tách cà-phê thành cả một chuỗi giá trị. Trong đó, các đại biểu tập trung thảo luận vào ba chủ đề: Kinh tế không gian cà-phê - Quán cà-phê trở thành điểm check-in hàng đầu; Xu hướng mới của du lịch cà-phê - Lên núi và khám phá cà-phê; Bứt phá ngành cà-phê - Nâng cấp toàn chuỗi từ trồng cà-phê đến phát triển du lịch văn hóa.

Chương trình diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm và chuỗi hoạt động “Văn hóa Trung thu đến với Việt Nam năm 2026” của tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) từ ngày 20-22/9, với nhiều sự kiện văn hóa hấp dẫn.