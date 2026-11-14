Đẩy mạnh hợp tác thương mại nông nghiệp với Mỹ

Chế biến và giới thiệu nông sản, thực phẩm Mỹ tại Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: CTV)

Đó là phát biểu của đồng chí Nguyễn Mạnh Cường, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tại buổi lễ chúc mừng quan hệ hợp tác về nông nghiệp Việt Nam-Mỹ diễn ra tại thành phố mới đây.

Về phía Mỹ, đoàn công tác xúc tiến thương mại nông nghiệp gồm đại diện 43 doanh nghiệp, 37 tổ chức thương mại và ngành hàng lớn của Mỹ; cùng các quan chức cấp cao đại diện Cơ quan Nông nghiệp và Thực phẩm bang California, Bộ Nông nghiệp bang Kansas, Cơ quan Nông nghiệp-Thương mại và Bảo vệ Người tiêu dùng bang Wisconsin.

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), đây là đoàn xúc tiến thương mại nông nghiệp có quy mô lớn nhất đến Việt Nam trong lịch sử hoạt động của Cơ quan Dịch vụ Nông nghiệp Đối ngoại (FAS) thuộc bộ này.

Trong thời gian làm việc tại thành phố, phái đoàn Mỹ đã tham gia chuỗi hoạt động, gồm: Các phiên gặp gỡ, kết nối trực tiếp doanh nghiệp với doanh nghiệp (B2B) ở nhiều lĩnh vực hợp tác tiềm năng (gỗ, bông, giày-da cùng một số ngành hàng khác); các buổi cập nhật thông tin thị trường, khảo sát thực tế và các sự kiện quảng bá nhằm giới thiệu nông sản Mỹ tới người tiêu dùng Việt Nam.

Qua đó, hai bên thắt chặt các mối quan hệ thương mại hiện có; phát triển các mối quan hệ đối tác thương mại lâu dài mang lại lợi ích cho nông dân, người nuôi trồng và nhà sản xuất Mỹ cũng như người tiêu dùng nước ngoài; đồng thời, mở rộng chuỗi cung ứng toàn cầu đa dạng.

Thưởng thức thực phẩm Mỹ được chế biến trực tiếp tại Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: CTV)

Thứ trưởng Nông nghiệp Mỹ Stephen Alexander Vaden, người dẫn đầu đoàn công tác của Mỹ, cho biết: Việt Nam vốn đã là một trong những thị trường xuất khẩu nông sản lớn nhất của Mỹ, và dư địa để mở rộng thị phần tại đây còn rất lớn.

Theo số liệu từ USDA, năm 2025, Việt Nam là thị trường xuất khẩu lớn thứ 7 của Mỹ đối với các mặt hàng nông nghiệp và sản phẩm liên quan, với kim ngạch đạt gần 5,6 tỷ USD, tăng 38% so với năm 2024.

Trong đó, nhu cầu tập trung mạnh vào bông phục vụ sản xuất dệt may, đậu tương (đậu nành), ngô (bắp) và nguyên liệu thức ăn chăn nuôi. Ngoài ra, sự gia tăng thu nhập cùng sự phát triển của hệ thống bán lẻ hiện đại tại Việt Nam cũng mở ra thêm nhiều cơ hội cho các mặt hàng trái cây tươi, sữa, thịt và thực phẩm đặc sản từ Mỹ.

Đơn cử, theo Hiệp hội Việt quất Mỹ, từ năm 2020 đến nay, sản lượng việt quất Mỹ xuất khẩu sang thị trường Việt Nam duy trì đà tăng bình quân 33% mỗi năm, bao gồm cả hàng tươi, đông lạnh và sấy khô.

Thứ trưởng Nông nghiệp Mỹ Stephen Alexander Vaden phát biểu tại lễ chúc mừng quan hệ hợp tác nông nghiệp Việt Nam-Mỹ (ảnh: CTV)

Đà tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường Việt Nam trên bản đồ xuất khẩu nông sản Mỹ là nhờ mạng lưới bán lẻ hiện đại (trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi…) không ngừng mở rộng, cùng với xu hướng ưu tiên thực phẩm giàu dinh dưỡng và an toàn sức khỏe tại Việt Nam.

Ở chiều ngược lại, Mỹ tiếp tục giữ vị thế là thị trường xuất khẩu đặc biệt quan trọng của nông, lâm, thủy sản Việt Nam. Trong 8 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của Việt Nam sang Mỹ đạt khoảng 9,4 tỷ USD, chiếm 19,1% tổng kim ngạch xuất khẩu.

Hiện nay, người tiêu dùng Việt Nam có thể dễ dàng mua các sản phẩm như thịt bò, tôm hùm, thịt heo, trái cây… được nhập khẩu từ Mỹ tại hệ thống bán lẻ trong nước.

Ông Stephen Alexander Vaden chia sẻ thêm: Cơ sở quan trọng trong quan hệ thương mại nông nghiệp giữa hai nước chính là tính bổ trợ của các ngành sản xuất. Mỹ cung cấp nguyên liệu cho doanh nghiệp Việt Nam chế biến, sản xuất hàng hóa; còn Việt Nam xuất khẩu những mặt hàng có giá trị gia tăng sang thị trường Mỹ. Chẳng hạn, mặt hàng bông Mỹ được các nhà máy dệt may Việt Nam sử dụng để sản xuất quần áo xuất khẩu; còn gỗ (cứng và mềm) nhập khẩu từ Mỹ được doanh nghiệp Việt Nam chế biến thành đồ nội thất, tủ và các sản phẩm khác để phục vụ thị trường Mỹ.

Sự hợp tác thương mại này không những tạo đầu ra cho nông dân, nhà sản xuất nguyên liệu Mỹ mà còn góp phần duy trì hoạt động sản xuất, việc làm và cơ hội kinh doanh của doanh nghiệp Việt Nam. USDA đang làm việc với các hiệp hội thương mại Việt Nam nhằm củng cố quan hệ hợp tác, mở rộng nguồn cung nguyên liệu và tạo điều kiện để doanh nghiệp hai nước tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Mạnh Cường phát biểu tại lễ chúc mừng quan hệ hợp tác nông nghiệp Việt Nam-Mỹ (ảnh: CTV)

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Nguyễn Mạnh Cường cho biết: Thành phố mong muốn hợp tác sâu rộng với các đối tác Mỹ về giống cây trồng, công nghệ sinh học và chuyển giao công nghệ, nhằm phục vụ hành trình đổi mới của ngành nông nghiệp. Thành phố cũng mong muốn Mỹ tiếp tục tạo thuận lợi để các mặt hàng nông sản có thế mạnh của Việt Nam tiếp cận thị trường Mỹ sâu hơn, đưa quan hệ thương mại hai nước phát triển cân bằng và cùng có lợi.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Cường khẳng định: Thành phố sẽ tiếp tục tạo mọi điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Mỹ mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh; sẵn sàng phối hợp Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ tại thành phố để tăng cường kết nối, hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp hai nước hiệu quả hơn.

“Nông nghiệp luôn giữ vai trò bảo đảm cho sự ổn định và bền vững của cả hai quốc gia. Ý nghĩa sâu sắc nhất của mối quan hệ đối tác này không chỉ nằm ở những con số tăng trưởng, mà được thể hiện sinh động qua sinh kế bền vững của người nông dân, bữa ăn an toàn của mỗi gia đình và niềm tin gắn kết giữa nhân dân hai nước”, đồng chí Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.