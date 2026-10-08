Đẩy mạnh hợp tác quốc tế về giáo dục trong kỷ nguyên số

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Moet

Hội nghị nhằm thúc đẩy hợp tác quốc tế và hội nhập giáo dục; mở rộng quan hệ giữa các cơ sở giáo dục Việt Nam với các trường đại học, tổ chức giáo dục quốc tế; chia sẻ mô hình, phương pháp và công nghệ đổi mới sáng tạo trong giảng dạy, học tập và quản trị.

Chương trình hội nghị gồm phiên chính thức và các phiên chuyên đề, tập trung vào hợp tác quốc tế và chuyển đổi số trong giáo dục phổ thông; quốc tế hóa và chuyển đổi số trong giáo dục đại học; thúc đẩy hệ sinh thái số trong giáo dục nghề nghiệp; sáng kiến Liên minh toàn cầu về trẻ em.

Nội dung trao đổi gồm cơ chế, chính sách thúc đẩy hợp tác và hội nhập quốc tế trong giáo dục; liên kết đào tạo, công nhận văn bằng; phát triển các mô hình giáo dục đại học số, quản trị thông minh, đào tạo trực tuyến và học liệu mở; ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn và các công nghệ mới để cá nhân hóa quá trình học tập, nâng cao hiệu quả giảng dạy...

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu trong khuôn khổ hội nghị. Ảnh: Moet

Các nội dung thảo luận hướng tới tìm kiếm giải pháp xây dựng hệ thống giáo dục linh hoạt, có khả năng thích ứng với sự thay đổi của khoa học, công nghệ và thị trường lao động, đồng thời mở rộng cơ hội học tập suốt đời.

Trong khuôn khổ hội nghị còn có các hoạt động ký kết, trao biên bản ghi nhớ hợp tác giữa các cơ quan, cơ sở giáo dục và doanh nghiệp, kết nối nhu cầu đào tạo, nghiên cứu với nguồn lực, kinh nghiệm và giải pháp công nghệ trong nước và quốc tế.

Cùng hội nghị quốc tế về hợp tác giáo dục trong kỷ nguyên số, Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục cũng sẽ được tổ chức với hơn 70 gian hàng; quy tụ các doanh nghiệp công nghệ, trường đại học, tổ chức giáo dục và các đơn vị phát triển giải pháp phục vụ ngành giáo dục. Các sản phẩm, công nghệ được giới thiệu trên nhiều lĩnh vực như AI, nền tảng học tập số, cá nhân hóa giáo dục, ngoại ngữ, STEM, dữ liệu giáo dục, mô phỏng và các giải pháp hỗ trợ giáo viên, nhà trường, người học.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn và các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục. Ảnh: Moet

Chia sẻ thông điệp về hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn nhấn mạnh, chuyển đổi số và AI đang mở ra những cơ hội lớn cho giáo dục, đồng thời đặt ra những thách thức mới về chất lượng thông tin, đạo đức, bản quyền, an toàn dữ liệu và khoảng cách số. Quan trọng hơn, giáo dục phải trả lời câu hỏi làm thế nào để chuẩn bị cho con người làm chủ và làm việc hiệu quả cùng AI, thay vì phụ thuộc vào AI.

Theo Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn, Việt Nam cần xây dựng hạ tầng và hệ sinh thái dữ liệu giáo dục thống nhất, an toàn, liên thông, phát triển các giải pháp công nghệ và AI thực sự giải quyết những bài toán của giáo dục, đồng thời phát triển năng lực con người để làm chủ và dẫn dắt công nghệ. Việt Nam mong muốn tiếp cận tri thức, công nghệ và những mô hình tốt nhất của thế giới, đồng thời cùng nghiên cứu, cùng phát triển, cùng thử nghiệm và cùng tạo ra những giải pháp phù hợp với Việt Nam, có khả năng đóng góp trở lại cho cộng đồng quốc tế.