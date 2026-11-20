Mua hàng đã qua sử dụng sẽ giúp bạn tiết kiệm được một khoản tiền, thế nhưng với những sản phẩm công nghệ dưới đây, bạn không nên mạo hiểm lựa chọn đồ giá rẻ, người mua nên cân nhắc độ an toàn, độ bền và chính sách bảo hành.