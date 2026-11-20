Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong lĩnh vực ghép tạng
Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức là bệnh viện hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế và là trung tâm ngoại khoa hàng đầu tại Việt Nam. Đây cũng là một trong những trung tâm ghép tạng hàng đầu cả nước, làm chủ nhiều kỹ thuật phức tạp như ghép thận, gan, tim, phổi và ghép đa tạng. Năm 2026 cũng tròn 120 năm hình thành và phát triển của bệnh viện. Nhiều hoạt động đáng chú ý đã được tổ chức nhân dịp này.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/day-manh-hop-tac-quoc-te-trong-linh-vuc-ghep-tang-246261119220634804.htm