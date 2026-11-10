Đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam với tỉnh Gunma, Nhật Bản

Phát biểu tại buổi tiếp, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu hoan nghênh các doanh nghiệp tỉnh Gunma có kế hoạch mở rộng hợp tác với Việt Nam trên lĩnh vực chuyển đổi số, công nghệ và đào tạo nhân lực, trong đó có hợp tác với Tập đoàn FPT và Đại học Việt - Nhật; cho biết, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đang có chuyến thăm chính thức Nhật Bản và đã có cuộc hội đàm rất thành công với Thủ tướng Takaichi Sanae. Hai bên cùng nhất trí ra Tuyên bố Tầm nhìn chung Việt Nam - Nhật Bản, mở ra giai đoạn phát triển mới với tư cách là đối tác đồng kiến tạo, cùng có lợi, vì tăng trưởng chất lượng cao và tự chủ chiến lược.

Phó thủ tướng Lê Tiến Châu tiếp ông Yamamoto Ichita, Thống đốc tỉnh Gunma (Nhật Bản). Ảnh: chinhphu.vn

Phó thủ tướng đề nghị Thống đốc và tỉnh tiếp tục quan tâm, thúc đẩy hợp tác với các địa phương Việt Nam, sớm cụ thể hóa các thỏa thuận đã ký kết với tỉnh Ninh Bình và TP Hải Phòng thành các dự án hợp tác cụ thể; nghiên cứu, mở rộng hợp tác với các địa phương khác của Việt Nam.

Phó thủ tướng mong muốn chính quyền tỉnh Gunma tiếp tục quan tâm, khuyến khích doanh nghiệp Gunma mở rộng đầu tư tại Việt Nam trong các lĩnh vực mà Nhật Bản có thế mạnh, Việt Nam có tiềm năng phát triển như công nghiệp chế tạo, nông nghiệp công nghệ cao, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và sản xuất thông minh. Cùng với đó là tăng cường hợp tác đào tạo và tiếp nhận lao động, kỹ sư, nhân lực chất lượng cao Việt Nam; đẩy mạnh liên kết giữa các cơ sở đào tạo và doanh nghiệp, gắn đào tạo với nhu cầu thực tiễn; mở rộng chương trình hợp tác đào tạo, tiếp nhận sinh viên của Đại học Việt - Nhật, Đại học FPT và các cơ sở giáo dục của Việt Nam sang trao đổi học thuật, thực tập, làm việc tại Gunma.

Phó thủ tướng đề nghị tỉnh Gunma tiếp tục quan tâm, hỗ trợ cộng đồng hơn 16.000 người Việt Nam tại tỉnh, bảo đảm môi trường sinh sống, học tập, làm việc an toàn và thuận lợi; tạo điều kiện để cộng đồng người Việt Nam hội nhập, phát triển và đóng góp tích cực cho địa phương; đẩy mạnh giao lưu văn hóa, giáo dục, du lịch và thanh niên; duy trì và phát huy hiệu quả lễ hội giao lưu Việt Nam - Gunma, các hoạt động quảng bá văn hóa, du lịch hai bên, góp phần củng cố tình hữu nghị và gắn kết giữa nhân dân hai nước.

Thống đốc Yamamoto Ichita cho biết, thành phần đoàn có hơn 20 doanh nghiệp uy tín, hoạt động phong phú và thành công trên nhiều lĩnh vực. Trong số đó, nhiều doanh nghiệp đang tích cực đầu tư vào Việt Nam và có cả những doanh nghiệp đang rất mong muốn thiết lập hợp tác, kinh doanh tại Việt Nam.

Nhân chuyến công tác, ngày 9-11, đại diện lãnh đạo tỉnh Gunma và TP Hải Phòng đã có buổi làm việc và ký kết Bản ghi nhớ hợp tác, mở ra một trang mới trong mối quan hệ tốt đẹp của hai địa phương.