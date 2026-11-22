Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị đối ngoại nhân đạo với chủ đề “Kết nối triệu tấm lòng nhân ái” chiều 22/11. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Chiều ngày 22/11/2026, tại Hà Nội, Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị đối ngoại nhân đạo với chủ đề “Kết nối triệu tấm lòng nhân ái”.

Nằm trong chuỗi sự kiện trọng điểm kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Hội (23/11/1946 - 23/11/2026), sự kiện là dịp để nhìn lại chặng đường đối ngoại nhân đạo giai đoạn 2021 - 2026, tri ân sự đồng hành của các đối tác, đồng thời định hướng chiến lược huy động nguồn lực và kiến tạo hệ sinh thái nhân đạo Việt Nam giai đoạn 2026 - 2031.

80 năm kết nối và lan tỏa tinh thần đoàn kết toàn cầu

Phát biểu khai mạc Hội nghị, bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam cho biết trải qua tám thập kỷ xây dựng và phát triển, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam luôn khẳng định vai trò nòng cốt, chuyên nghiệp trong việc điều phối và làm cầu nối cho các hoạt động nhân đạo. Đặc biệt, trong giai đoạn 2020 - 2026, công tác đối ngoại của Hội đã đạt được những bước tiến vượt bậc thông qua mạng lưới 29 đối tác và nhà tài trợ quốc tế.

Bà Đỗ Thị Thu Thảo, Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Bên cạnh đó, với 73 dự án và khoản viện trợ tiếp nhận có tổng trị giá hơn 471,15 tỷ đồng, nguồn lực quý báu này đã được phân bổ kịp thời tới hầu hết các tỉnh, thành phố trên cả nước, tập trung vào việc hỗ trợ sinh kế, chăm sóc sức khỏe và khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh cho các nhóm cộng đồng dễ bị tổn thương.

"Không chỉ dừng lại ở việc tiếp nhận hiệu quả nguồn lực hỗ trợ từ bạn bè thế giới, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam luôn chủ động thể hiện trách nhiệm và tinh thần đoàn kết quốc tế sâu sắc," bà Thảo thông tin thêm.

Tính từ năm 2022 đến hết năm 2026, Hội đã tổ chức thành công 8 đợt cứu trợ quốc tế với tổng kinh phí phân bổ lên tới hơn 816,4 tỷ đồng. Những chuyến hàng và nguồn lực sẻ chia này đã kịp thời đến với nhân dân 6 quốc gia và khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, thảm họa gồm Cuba, Ucraina, Thổ Nhĩ Kỳ và Xy-ri, Mỹ, Vanuatu và Myanmar.

Các đại biểu tham dự tại Hội nghị. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Những con số ấn tượng này là minh chứng rõ nét cho sức mạnh của sự gắn kết, khẳng định vị thế chủ động của Việt Nam trong Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế.

Thúc đẩy cam kết hợp tác, chung tay kiến tạo hệ sinh thái nhân đạo

Hướng tới tương lai, hội nghị đã mở ra diễn đàn đối thoại cởi mở thông qua các phiên tham luận chuyên sâu và tọa đàm “Kết nối triệu tấm lòng nhân ái, kiến tạo hệ sinh thái nhân đạo Việt Nam.”

Ông Elkhan Rahimon, Trưởng đại diện Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, cụm các quốc gia Thái Lan, Camphuchia, Lào và Việt Nam cho biết tần suất của các thảm họa do khí hậu gây ra trong khu vực ngày càng gia tăng. Ông cho rằng nguồn tài chính nhân đạo cần phải theo kịp tần suất của các thảm họa nhân đạo trong khu vực, cùng với đó là sự thích ứng của các tổ chức nhân đạo đối với tần suất của những thảm họa này.

Ông Elkhan Rahimon, Trưởng đại diện Hiệp hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế, cụm các quốc gia Thái Lan, Camphuchia, Lào và Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam++)

"Chúng tôi ngày càng thấy nhiều người dân phải di dời hơn do số lượng thảm họa tác động lên các quốc gia gia tăng, điều đó phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến sức khỏe mà các Hội Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc gia đang phải đối mặt trong quá trình ứng phó."

Bên cạnh những hoạt động ứng phó khẩn cấp ngay tại cao điểm của thiên tai, thảm họa trên khắp cả nước, sự chuyển dịch mạnh mẽ sang chuẩn bị sẵn sàng, hành động sớm và phục hồi sau thiên tai của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đang mang lại những tín hiệu rất tích cực. Chính tầm nhìn dài hạn và sự chủ động ấy giúp cộng đồng nâng cao sức chống chịu, giảm thiểu tổn thất và hướng tới phát triển bền vững thay vì chỉ phản ứng khi rủi ro đã xảy ra.

Ông Elkhan Rahimon cũng nhấn mạnh:"Khi hành động sớm được ưu tiên song hành với nguồn lực hợp tác và sự chung tay của các đối tác trong nước lẫn quốc tế, chuỗi hoạt động nhân đạo sẽ không chỉ dừng lại ở hỗ trợ trước mắt mà còn tạo nền tảng vững chắc giúp người dân sớm ổn định cuộc sống."

Cùng bàn về vấn đề này, bà Nguyễn Thị Ánh, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương, cho biết trước những thách thức từ biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan và già hóa dân số, hoạt động nhân đạo cần có sự chuyển dịch rõ nét. Theo đó, đối ngoại nhân đạo giữ vai trò nòng cốt trong việc huy động nguồn lực, tiếp nhận tri thức và công nghệ, đồng thời là kênh quan trọng góp phần lan tỏa hình ảnh một Việt Nam nhân ái, trách nhiệm và yêu chuộng hòa bình.

Bà Nguyễn Thị Ánh, Phó Vụ trưởng Vụ Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại Hội nghị. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Bà Ánh cho rằng khi bước sang giai đoạn mới, hoạt động của Hội cần được định hình qua các định hướng trọng tâm nhằm nâng cao hiệu quả và tính bền vững. Trước hết là củng cố tổ chức Hội vững mạnh, chuyên nghiệp, gắn kết chặt chẽ từ Trung ương đến cơ sở, song song với việc đổi mới phương thức vận động, quản lý và sử dụng nguồn lực theo hướng công khai, minh bạch, tăng cường liên kết giữa nhà nước, doanh nghiệp và tổ chức quốc tế.

Đồng thời, Hội chú trọng đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ trong kết nối, điều phối và theo dõi kết quả trợ giúp, chuyển từ hỗ trợ đơn thuần sang đồng hành nhằm nâng cao năng lực tự chủ cho người dân, kết hợp đổi mới công tác truyền thông để nhân rộng các mô hình nhân đạo tiêu biểu và khơi dậy sự tham gia của toàn xã hội.

Cùng với các định hướng cốt lõi đó, nhiều ý kiến cũng ghi nhận và ủng hộ các sáng kiến mới nhằm kiến tạo hệ sinh thái nhân đạo, nổi bật là Cổng nhân đạo số quốc gia, Giải thưởng Nhân đạo Việt Nam "Ngọn đèn nhân ái" và Quỹ Nhân đạo Việt Nam. Những mô hình này được kỳ vọng sẽ mở rộng không gian kết nối và thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn, với yêu cầu quan trọng là phải bảo đảm đầy đủ cơ sở pháp lý cũng như cơ chế quản trị chặt chẽ để vận hành hiệu quả và lâu dài.

Các đại biểu tham dự tại Hội nghị. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Với sự tham gia của các doanh nghiệp, đơn vị công nghệ và tổ chức quốc tế, các đại biểu đã cùng thảo luận về giải pháp đổi mới phương thức vận động, ứng dụng chuyển đổi số và truyền thông để tối ưu hóa nguồn lực xã hội.

Qua đó, Hội nghị là diễn đàn hướng tới mục tiêu cốt lõi xây dựng một mạng lưới nhân đạo rộng mở, hiện đại, phát huy tối đa thế mạnh của từng tổ chức và cá nhân nhằm hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn một cách hiệu quả và lâu dài nhất./.