Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu công nghệ hiện đại phục vụ quân sự, quốc phòng

Hai bên trao đổi về các kết quả nghiên cứu, sản phẩm khoa học và công nghệ của Đại học Bách khoa Hà Nội có tiềm năng ứng dụng trong lĩnh vực quân sự, quốc phòng; đồng thời làm rõ thế mạnh, khả năng phối hợp nghiên cứu, phát triển và làm chủ công nghệ mới, nhất là công nghệ nền, công nghệ lõi và công nghệ chiến lược. Hai bên cũng thảo luận về cơ chế, nguồn lực và phương thức phối hợp, hướng tới gắn kết hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ với thử nghiệm, hoàn thiện sản phẩm, chuyển giao và ứng dụng thực tiễn.

Thiếu tướng, TS Dương Minh Hải phát biểu tại buổi làm việc.

Trên cơ sở trao đổi, hai bên thống nhất định hướng hợp tác nghiên cứu, phát triển các lĩnh vực công nghệ then chốt, góp phần nâng cao năng lực tự chủ công nghệ, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa Quân đội trong tình hình mới.

GS, TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội phát biểu tại buổi làm việc.

Thiếu tướng, TS Dương Minh Hải đánh giá cao tiềm năng hợp tác giữa Cục Khoa học Quân sự và Đại học Bách khoa Hà Nội, nhất là năng lực nghiên cứu, đội ngũ chuyên gia và kinh nghiệm đào tạo của nhà trường; nhấn mạnh, phát huy hiệu quả nguồn lực và thế mạnh của mỗi bên sẽ tạo điều kiện triển khai các chương trình hợp tác thiết thực, mang lại kết quả có giá trị.

GS, TS Lê Anh Tuấn trao quà lưu niệm tặng Thiếu tướng, TS Dương Minh Hải.

Để cụ thể hóa các định hướng hợp tác, Thiếu tướng, TS Dương Minh Hải đề nghị hai bên phối hợp rà soát, lựa chọn những nội dung hợp tác cụ thể, khả thi; chú trọng nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, công nghệ chiến lược. Tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, nhà trường và đơn vị ứng dụng; sớm chuyển các định hướng hợp tác thành nhiệm vụ nghiên cứu và sản phẩm cụ thể. Trong quá trình triển khai, hai bên cần tập trung nguồn lực, đẩy mạnh thử nghiệm trong điều kiện thực tế, bảo đảm khả năng chuyển giao, ứng dụng và phát triển sản phẩm phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng.

Quang cảnh buổi làm việc.

GS, TS Lê Anh Tuấn, Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội bày tỏ nhất trí với các nội dung trao đổi, đặc biệt là định hướng tăng cường hợp tác nghiên cứu, làm chủ công nghệ chiến lược thông qua liên kết, đặt hàng và triển khai các nhiệm vụ cụ thể; tin tưởng, với nguồn lực và thế mạnh của mỗi bên, hoạt động hợp tác giữa Cục Khoa học Quân sự và Đại học Bách khoa Hà Nội sẽ đạt kết quả thiết thực, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.