Đẩy mạnh hợp tác nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực chất lượng cao

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu chứng kiến Trường đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Thanh Hoa ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác. (Ảnh: VNU)

Buổi làm việc tập trung trao đổi về những định hướng tăng cường hợp tác trong đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và chuyển giao công nghệ.

Tham dự buổi làm việc có ông Hà Vĩ, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Trung Quốc tại Việt Nam; đại diện lãnh đạo các bộ, ngành, Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Thanh Hoa và các đơn vị liên quan.

Đánh giá cao những thành tựu phát triển của Đại học Thanh Hoa, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu ghi nhận kinh nghiệm của nhà trường trong xây dựng mô hình đại học nghiên cứu, phát triển khoa học, công nghệ và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Đồng thời, Phó Thủ tướng ghi nhận những nỗ lực của Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Thanh Hoa trong việc duy trì, phát triển quan hệ hợp tác lâu dài, từng bước mở rộng từ trao đổi học thuật, đào tạo nguồn nhân lực đến nghiên cứu khoa học và các lĩnh vực công nghệ mới.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: VNU)

Việc hai đại học đồng đăng cai GMC 2026 tại Hà Nội trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang tạo ra những chuyển biến sâu sắc đối với giáo dục đại học, được Phó Thủ tướng đánh giá là hoạt động hợp tác có ý nghĩa thiết thực. Không chỉ góp phần tăng cường quan hệ giữa hai cơ sở giáo dục đại học hàng đầu của Việt Nam và Trung Quốc, sự kiện còn mở ra cơ hội kết nối các nhà khoa học, chuyên gia và tổ chức giáo dục quốc tế cùng tìm kiếm những giải pháp đổi mới giáo dục trong kỷ nguyên AI.

Nhấn mạnh giáo dục và đào tạo luôn được Việt Nam xác định là quốc sách hàng đầu, Phó Thủ tướng cho rằng hợp tác quốc tế có vai trò quan trọng trong nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phát triển năng lực nghiên cứu và thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Trong giai đoạn Việt Nam đang đẩy mạnh phát triển dựa trên tri thức, khoa học và công nghệ, việc tăng cường kết nối với các đại học có thế mạnh nghiên cứu và chuyển giao công nghệ sẽ mở rộng cơ hội học tập, nghiên cứu cho đội ngũ cán bộ, sinh viên, đồng thời nâng cao năng lực của các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam.

Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu đề nghị các hướng hợp tác trọng tâm.

Trước hết, Phó Thủ tướng mong muốn Đại học Thanh Hoa mở rộng cơ hội tiếp nhận cán bộ trẻ và sinh viên xuất sắc của Việt Nam sang học tập, nghiên cứu. Nội dung này gắn với định hướng của Việt Nam về cử khoảng 1.500 cán bộ trẻ và sinh viên xuất sắc đào tạo tại các đại học hàng đầu thế giới, ưu tiên những lĩnh vực chiến lược như công nghệ, trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số.

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu tại buổi làm việc. (Ảnh: VNU)

Đối với quan hệ hợp tác giữa Đại học Quốc gia Hà Nội và Đại học Thanh Hoa, Phó Thủ tướng đề nghị hai bên tiếp tục phát huy nền tảng hợp tác sẵn có, hướng tới những chương trình nghiên cứu và đào tạo chuyên sâu; trong đó, chú trọng thành lập các nhóm nghiên cứu chung, phòng thí nghiệm chung, phối hợp triển khai đề tài, công bố khoa học quốc tế và tăng cường trao đổi giảng viên, nhà khoa học, sinh viên bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Phó Thủ tướng cũng đặc biệt quan tâm tăng cường hợp tác trong chuyển giao công nghệ và thương mại hóa kết quả nghiên cứu. Trên cơ sở thế mạnh trong nghiên cứu cơ bản, Phó Thủ tướng mong muốn Đại học Thanh Hoa chia sẻ kinh nghiệm xây dựng hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, tổ chức hoạt động chuyển giao công nghệ và đưa các kết quả nghiên cứu vào ứng dụng.

Về phía Đại học Thanh Hoa, Giám đốc Lý Lộ Minh nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc đều dành sự quan tâm lớn cho phát triển giáo dục đại học và đào tạo nhân tài. Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo đang làm thay đổi phương thức giảng dạy, học tập và nghiên cứu, tăng cường hợp tác giữa các đại học có ý nghĩa quan trọng trong chia sẻ kinh nghiệm, kết nối nguồn lực và thích ứng với những yêu cầu mới.

Giám đốc Đại học Thanh Hoa Lý Lộ Minh cho biết trong năm 2026, Đại học Thanh Hoa đã tiếp nhận 27 sinh viên đại học và hơn 60 học viên cao học, nghiên cứu sinh đến từ Việt Nam. (Ảnh: VNU)

Khẳng định coi trọng hợp tác với Việt Nam, Giám đốc Lý Lộ Minh cho biết, Đại học Thanh Hoa sẽ tiếp tục mở rộng cơ hội học tập và nghiên cứu cho sinh viên, nhà khoa học Việt Nam, trong đó có việc tăng chỉ tiêu và học bổng dành cho những học sinh, sinh viên xuất sắc. Riêng năm 2026, Đại học Thanh Hoa đã tiếp nhận 27 sinh viên đại học và hơn 60 học viên cao học, nghiên cứu sinh đến từ Việt Nam.

Đối với Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Thanh Hoa sẵn sàng tăng cường trao đổi giảng viên, sinh viên, tiếp nhận các nhà khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội đến nghiên cứu, làm việc; đồng thời chia sẻ kinh nghiệm về tổ chức nghiên cứu, phát triển công nghệ và thương mại hóa các thành quả khoa học.

Nhân dịp này, trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu, Trường đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Khoa học Môi trường, Đại học Thanh Hoa đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, mở rộng cơ hội phối hợp trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phát triển bền vững. Theo nội dung thỏa thuận, hai bên sẽ thúc đẩy trao đổi sinh viên, giảng viên, học giả; tăng cường hợp tác nghiên cứu, đồng hướng dẫn, tổ chức các hoạt động học thuật chung. Dự kiến, mỗi bên trao đổi khoảng 5 sinh viên và 1-2 giảng viên hằng năm, đồng thời tiếp nhận 1-2 học giả từ đơn vị đối tác tham gia nghiên cứu và trao đổi chuyên môn. Các lĩnh vực hợp tác trọng tâm bao gồm khoa học và kỹ thuật môi trường, sức khỏe môi trường, công nghệ xanh và phát triển bền vững. Hai đơn vị cũng hướng tới xây dựng các đề xuất nghiên cứu chung, phối hợp tìm kiếm nguồn tài trợ từ những chương trình khoa học và công nghệ trong nước, khu vực và quốc tế.