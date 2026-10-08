Đẩy mạnh hợp tác, kết nối giữa Đà Nẵng và các địa phương Liên bang Nga

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng (bên phải) tặng quà lưu niệm cho Tổng Lãnh sự Liên bang Nga Igor Baiazov. Ảnh: T.CÔNG

Tại buổi tiếp, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Mạnh Hùng chúc mừng Tổng Lãnh sự Igor Baiazov nhận nhiệm vụ mới; mong muốn tân Tổng Lãnh sự tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, làm sâu sắc hơn quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga, cũng như giữa Đà Nẵng với các địa phương của Nga. Chủ tịch UBND thành phố cam kết sẽ đồng hành cùng Tổng Lãnh sự thúc đẩy quan hệ hợp tác lên tầm cao mới.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm. Ảnh: T.CÔNG

Tổng Lãnh sự Igor Baiazov đánh giá cao quan hệ hợp tác giữa Đà Nẵng với các địa phương Nga như tỉnh Yaroslavl, tỉnh Nizhny Novgorod; đồng thời bày tỏ vui mừng khi thành phố tích cực kết nối với vùng Leningrad.

Ông cho biết trong nhiệm kỳ sẽ nỗ lực thúc đẩy liên kết kinh tế, thu hút thêm nhà đầu tư Nga đến miền Trung và Đà Nẵng; giới thiệu tiềm năng các địa phương Nga tới doanh nghiệp Việt Nam, cũng như mở rộng hợp tác giao lưu văn hóa, nhân văn.

Theo Sở Ngoại vụ, Đà Nẵng đã thiết lập quan hệ hợp tác chính thức với tỉnh Yaroslavl (năm 2011) và ký thỏa thuận hợp tác với tỉnh Nizhny Novgorod (năm 1999).

Hiện nay, thành phố đang xúc tiến ký kết thỏa thuận hợp tác giữa HĐND thành phố với Hội đồng lập pháp vùng Leningrad và bản ghi nhớ triển khai chương trình hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 giữa UBND thành phố với chính quyền tỉnh Nizhny Novgorod.