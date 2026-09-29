Đẩy mạnh hợp tác giữa Đà Nẵng và thành phố Pyeongtaek (Hàn Quốc)

UBND thành phố giao Sở Ngoại vụ làm đầu mối duy trì kết nối, trao đổi thông tin với thành phố Pyeongtaek; phối hợp xây dựng kế hoạch hợp tác hằng năm, kết nối các cơ quan chuyên môn hai địa phương và theo dõi, đôn đốc triển khai các nội dung đã cam kết; phối hợp tổ chức các hoạt động giao lưu học sinh, sinh viên giữa hai thành phố.

Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường trao đổi kinh nghiệm về chính sách phát triển khoa học, công nghệ, trọng tâm là công nghiệp bán dẫn và trí tuệ nhân tạo (AI); thúc đẩy trao đổi chuyên gia, chuyển giao công nghệ và thu hút doanh nghiệp Hàn Quốc trong lĩnh vực vật liệu, linh kiện, thiết bị phụ trợ bán dẫn đầu tư tại Đà Nẵng. Sở Nội vụ thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực trao đổi nguồn nhân lực. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch triển khai các hoạt động giao lưu văn hóa, quảng bá du lịch và trao đổi khách giữa hai địa phương.

Trung tâm Hỗ trợ xúc tiến đầu tư thành phố (Văn phòng UBND thành phố) làm đầu mối tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư Đà Nẵng - Pyeongtaek; hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư Pyeongtaek tìm hiểu môi trường đầu tư và triển khai dự án tại Đà Nẵng; tiếp tục triển khai bản ghi nhớ hợp tác với Phòng Thương mại và Công nghiệp thành phố Pyeongtaek, tăng cường các hoạt động kết nối đầu tư, gặp gỡ doanh nghiệp hai địa phương.