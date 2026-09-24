Đẩy mạnh hợp tác, công nhận KCN sinh thái TPHCM đạt chuẩn quốc tế

Ông Lê Văn Thinh, Phó Trưởng Ban HEPZA phát biểu tại hội nghị. Ảnh: THANH DUNG

Tại hội nghị, ông Lê Văn Thinh, Phó Trưởng Ban HEPZA cho biết, theo Luật Phát triển đô thị, HĐND TPHCM có thẩm quyền ban hành tiêu chí, lộ trình và chính sách khu công nghiệp (KCN) sinh thái. Thành phố giao HEPZA tham mưu hai dự thảo Nghị quyết triển khai thực hiện.

Thứ nhất là dự thảo Nghị quyết quy định tiêu chí khu cụm công nghiệp sinh thái trên địa bàn thành phố và lộ trình cơ chế, chính sách hỗ trợ chuyển đổi khu cụm công nghiệp đang hoạt động thành khu cụm công nghiệp sinh thái (viết tắt là dự thảo Nghị quyết tiêu chí cụm công nghiệp sinh thái).

Thứ hai là dự thảo Nghị quyết quy định cơ chế, chính sách chuyển đổi các KCX-KCN trên địa bàn thành phố đang hoạt động thành khu chức năng mới.

“HEPZA tổ chức hội nghị lấy ý kiến với mong muốn sau khi các Nghị quyết được ban hành sẽ trở thành động lực và đòn bẩy thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi các KCX-KCN hiện hữu sang các khu chức năng công nghiệp 2.0”, ông Lê Văn Thinh nhấn mạnh.

Tham gia góp ý, Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm Trọng tài thương mại Luật gia Việt Nam, phân tích, Dự thảo Nghị quyết tiêu chí cụm công nghiệp sinh thái có quy định chưa phù hợp với nguyên tắc cải cách hành chính.

Cụ thể, việc quy định thủ tục cấp Giấy chứng nhận riêng, kéo dài 40 ngày làm việc song song với thủ tục điều chỉnh dự án đầu tư, có thể làm phát sinh “giấy phép con”, trái với quy định cấm tăng thêm thủ tục hành chính tại Điều 7 Luật Phát triển đô thị.

Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch Trung tâm trọng tài thương mại luật gia Việt Nam góp ý tại hội nghị. Ảnh: THANH DUNG

Liên quan dự thảo Nghị quyết về tiêu chí khu, cụm công nghiệp sinh thái, ông Phạm Ngọc Thuận, Phó Chủ tịch HĐQT Becamex IDC, cho rằng nếu chỉ dừng ở việc công nhận khu, cụm công nghiệp sinh thái trong nước thì đáng tiếc.

Ông Phạm Ngọc Thuận đề xuất thành phố và Ban soạn thảo làm việc với các tổ chức như IFC (thuộc World Bank) để các khu công nghiệp sinh thái đạt tiêu chuẩn quốc tế. Việc được quốc tế công nhận có thể giúp hàng hóa sản xuất tại các khu này thuận lợi hơn khi xuất khẩu vào các thị trường khó tính.