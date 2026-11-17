Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại diễn đàn. (Ảnh: TTXVN)

Cùng dự có Tỉnh trưởng Tỉnh Quảng Đông Mạnh Phàm Lợi.

Diễn đàn do Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam phối hợp Chính quyền nhân dân tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) và Liên minh Doanh nhân Vùng Vịnh lớn Quảng Đông-Hồng Kông-Ma Cao (GBA) tổ chức. Hơn 300 đại biểu đại diện các cơ quan quản lý, viện nghiên cứu, trường đại học và doanh nghiệp hai nước tham dự.

Phát biểu chào mừng, Tỉnh trưởng Tỉnh Quảng Đông Mạnh Phàm Lợi nhấn mạnh, tỉnh Quảng Đông và Việt Nam có vị trí địa lý liền kề, có mối giao lưu lâu đời và mật thiết; hoạt động kinh tế, giao lưu nhân dân giữa hai bên diễn ra nhộn nhịp. Rất nhiều doanh nghiệp, trường đại học, viện nghiên cứu của Quảng Đông có sự hợp tác rộng rãi với các ngành, địa phương của Việt Nam. Diễn đàn lần này quy tụ các doanh nghiệp đầu ngành, trường đại học, viện nghiên cứu của Vùng Vịnh Lớn cùng với các đối tác phía Việt Nam, nhằm thúc đẩy hình thành các hoạt động hợp tác có thể triển khai đạt kết quả thực chất, cùng có lợi như nghiên cứu chung, đào tạo nhân tài.

Các cơ quan hữu quan, các địa phương cùng đông đảo doanh nghiệp và trường đại học của tỉnh Quảng Đông coi việc tham dự diễn đàn là cơ hội để học hỏi và hợp tác với Việt Nam. Quảng Đông kiên quyết quán triệt việc thực hiện nhận thức chung quan trọng mà lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai nước đã đạt được, cùng với các giới của Việt Nam biến thành những hành động vững chắc, đạt thành quả thực chất hơn nữa, đóng góp vào việc thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam ở tầm cao hơn.

Phát biểu tại diễn đàn, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định, những nhận thức chung giữa lãnh đạo cấp cao và các định hướng trong Tuyên bố chung giữa Việt Nam và Trung Quốc tháng 4/2026 mở ra cơ hội phát triển rất quan trọng về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và đào tạo nhân lực. Diễn đàn hôm nay cần góp phần đưa những định hướng ấy thành kết quả cụ thể, tạo thêm động lực cho sự phát triển của mỗi nước và bồi đắp tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ, Việt Nam xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực chính của mô hình tăng trưởng mới; giáo dục, đào tạo và phát triển con người là nền tảng lâu dài; năng lực làm chủ công nghệ, năng suất lao động và chất lượng nguồn nhân lực phải được nâng lên tương xứng với khát vọng phát triển của đất nước. Việt Nam coi việc phát huy nội lực gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế, học hỏi tri thức tiên tiến của thế giới để nâng cao năng lực của mình, đồng thời đóng góp có trách nhiệm vào sự phát triển chung. Vùng Vịnh lớn Quảng Đông-Hồng Kông-Ma Cao hội tụ năng lực nghiên cứu, công nghiệp chế tạo, tài chính và kết nối quốc tế. Sự phát triển của Thâm Quyến cho thấy ý nghĩa của việc gắn đổi mới tư duy, cải cách thể chế với khơi dậy sức sáng tạo của con người và doanh nghiệp. Những kinh nghiệm đó có giá trị tham khảo đối với Việt Nam trong quá trình phát triển.

Khẳng định mong muốn hợp tác khoa học, công nghệ và đào tạo nhân lực giữa Việt Nam với Vùng Vịnh lớn trở thành điểm sáng trong quan hệ giữa hai nước, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị 5 định hướng lớn: Cùng phát triển năng lực nghiên cứu, sáng tạo và làm chủ các công nghệ có ý nghĩa chiến lược; đặt đào tạo nhân lực chất lượng cao và bồi dưỡng nhân tài ở vị trí trung tâm của hợp tác; gắn đổi mới sáng tạo với liên kết công nghiệp, phát huy vai trò chủ đạo của doanh nghiệp; tạo môi trường hợp tác thuận lợi, minh bạch, ổn định và cùng có lợi; tổ chức thực hiện quyết liệt, lấy kết quả thực tế làm thước đo.

Trao đổi làm rõ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng, hai bên cần lựa chọn những lĩnh vực có thế mạnh bổ trợ và nhu cầu thực tế để tổ chức nghiên cứu chung, trước hết là trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, robot và hệ thống tự hành; khuyến khích các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp xây dựng các nhóm nghiên cứu chung, phòng thí nghiệm hợp tác, khai thác hiệu quả hạ tầng nghiên cứu của mỗi bên. Mỗi chương trình cần xác định rõ đóng góp của các đối tác, quyền sở hữu và phương thức khai thác kết quả nghiên cứu. Đầu tư cho con người cần được coi là một cam kết lâu dài của các đối tác; mở rộng các chương trình liên kết đào tạo, đồng hướng dẫn nghiên cứu sinh, trao đổi giảng viên và chuyên gia, gắn việc học với tham gia dự án nghiên cứu và thực hành tại doanh nghiệp. Doanh nghiệp cần tham gia ngay từ khâu xác định bài toán nghiên cứu, đồng hành trong quá trình phát triển công nghệ và đưa kết quả vào sản xuất kinh doanh…

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam hoan nghênh các tập đoàn, doanh nghiệp của Vùng Vịnh lớn đầu tư lâu dài, phát triển cơ sở nghiên cứu, sản xuất công nghệ cao tại Việt Nam, tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp trong nước để cùng nâng cao năng lực kỹ thuật, quản trị và chất lượng sản phẩm. Việt Nam sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng thực thi pháp luật, cải cách thủ tục hành chính và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các chủ thể tham gia nghiên cứu, đầu tư, kinh doanh.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị các cơ quan hữu quan của Việt Nam chủ động phối hợp với các đối tác Trung Quốc cụ thể hóa những nội dung thống nhất tại diễn đàn thành chương trình hợp tác cụ thể. Mỗi nhiệm vụ có đầu mối chịu trách nhiệm, đối tác cùng thực hiện, nguồn lực, tiến độ và kết quả dự kiến rõ ràng; lựa chọn những dự án có đủ điều kiện để triển khai sớm, tạo kết quả và kinh nghiệm cho việc mở rộng hợp tác.

Tại diễn đàn, các đại biểu đã trao đổi thảo luận về các nhóm lĩnh vực: AI, bán dẫn, sản xuất thông minh và phát triển nhân lực.

Trong khuôn khổ diễn đàn, Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ quốc gia (NAFOSTED), thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ Trung Quốc công bố văn kiện hợp tác đồng tài trợ 4 nhiệm vụ nghiên cứu chung, tập trung vào ứng dụng AI trong nghiên cứu dược liệu và y học cổ truyền; cảnh báo sớm rủi ro, bảo đảm an ninh nguồn nước trước biến đổi khí hậu; giám sát, cảnh báo đa thiên tai đối với hạ tầng giao thông miền núi; phát triển robot dịch vụ trong bệnh viện thông minh.

Tại diễn đàn, các cơ quan, trường đại học, tổ chức nghiên cứu và doanh nghiệp hai bên đã trao 16 biên bản ghi nhớ hợp tác về các lĩnh vực công nghệ chiến lược và công nghiệp trọng điểm. Vietnam Airlines công bố khai trương đường bay mới, góp phần tăng cường kết nối và thúc đẩy giao thương, đầu tư, du lịch giữa Việt Nam với khu vực Vùng Vịnh lớn.