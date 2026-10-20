Đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh

Lãnh đạo xã Kim Tân kiểm tra thi công tuyến đê kè phòng, chống lụt bão.

Là xã vùng ngoại đê sông Bưởi, Kim Tân thường xuyên phải đối mặt với những ảnh hưởng nặng nề do bão lũ gây ra. Bước vào mùa mưa lũ năm nay, cùng với việc triển khai các phương án phòng, chống thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ”, lãnh đạo xã tăng cường kiểm tra các công trình phòng, chống lụt bão, trực tiếp nắm bắt tình hình tại các thôn, nhất là những khu vực xung yếu, kịp thời xử lý các tình huống phát sinh, bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của Nhân dân.

Sau trận lũ lụt năm 2025, được sự quan tâm, hỗ trợ của tỉnh, xã Kim Tân đã triển khai tu bổ các tuyến đê, kè. Với vai trò Phó Chủ tịch UBND xã, ông Hà Đức Tâm được giao trực tiếp đôn đốc, kiểm tra tiến độ, chất lượng thi công các công trình, đồng thời theo dõi công tác phòng, chống thiên tai tại cơ sở. Quá trình kiểm tra thực tế, từ việc nắm bắt tiến độ đến rà soát từng hạng mục công trình, giúp ông kịp thời phát hiện những chi tiết cần bổ sung, hoàn thiện, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống lũ và bảo đảm mỹ quan công trình. Ông Hà Đức Tâm, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Tân cho biết: Nếu chỉ điều hành công việc qua báo cáo hay những cuộc họp tại trụ sở, cán bộ khó có thể nắm bắt đầy đủ tình hình thực tế. Việc trực tiếp đến công trình, xuống thôn, gặp gỡ người dân không chỉ giúp nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành mà còn thể hiện tinh thần trách nhiệm của người cán bộ trước những vấn đề dân sinh.

Tại xã Xuân Lập, việc đổi mới lề lối làm việc được cụ thể hóa bằng kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 30/7/2026 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, giảm các cuộc họp không cần thiết, dành thời gian đi cơ sở giải quyết công việc, nhiều địa phương đã chủ động rà soát, điều chỉnh phương thức lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Ban Thường vụ Đảng ủy xã giao UBND xã tổ chức thực hiện, đồng thời yêu cầu đội ngũ cán bộ lãnh đạo tăng cường kiểm tra các công trình trọng điểm, thường xuyên xuống thôn để nắm bắt tình hình, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.

Ông Phạm Văn Tuấn, Bí thư Đảng ủy xã Xuân Lập cho biết: Mỗi nhiệm vụ xã đều phân công cụ thể yêu cầu các phòng, ban chức năng báo cáo tiến độ, chất lượng công việc. Từ đó, hiệu quả công việc tăng lên, công việc được đẩy nhanh hơn. Quan trọng hơn, cán bộ có thêm thời gian tiếp xúc với cơ sở, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân, qua đó đưa các chủ trương, chính sách sát hơn với thực tiễn.

Tại xã Quang Chiểu, việc tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các thủ tục hành chính trực tuyến được triển khai với sự phối hợp của đội ngũ cán bộ thôn, bản. Ông Hà Văn Linh, trưởng thôn Mường Pùng, xã Quang Chiểu, cho biết: “Chúng tôi thông báo lịch làm việc đến các hộ dân, hỗ trợ bà con sử dụng công nghệ thông tin trong quá trình làm thủ tục thông qua dịch vụ công lưu động về đến tận bản. Nhờ vậy, người dân thuận tiện hơn, không phải đi xa và rất phấn khởi”.

Từ những công trình phòng, chống lũ ở Kim Tân, cách làm mới tại Xuân Lập đến những nỗ lực đưa dịch vụ công về tận thôn, bản ở Quang Chiểu, tinh thần học Bác đang được cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực. Khi cán bộ dành nhiều thời gian cho cơ sở, khi những vấn đề của người dân được lắng nghe và giải quyết kịp thời, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh không còn dừng lại ở những nội dung tuyên truyền, mà trở thành động lực thúc đẩy đổi mới phương thức lãnh đạo, quản lý và phục vụ Nhân dân.

Để việc học tập và làm theo Bác thực sự đi vào chiều sâu, mỗi cấp ủy, chính quyền cần tiếp tục gắn việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, phong cách công tác với thực hiện nhiệm vụ chính trị; đề cao vai trò nêu gương của người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực thi công vụ. Đồng thời, cần kiên quyết khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, làm việc hình thức, thiếu sâu sát cơ sở; xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, bản lĩnh, tận tâm, tận tụy, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.