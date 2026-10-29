Đẩy mạnh học tập, thực hành theo gương Bác

Đảng bộ xã Chiềng Mai tổ chức học tập, nghiên cứu Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị.

Ngày 13/7/2026, Bộ Chính trị ban hành Chỉ thị số 07-CT/TW về đẩy mạnh học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới. Kế thừa kết quả 10 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, Chỉ thị số 07-CT/TW nhấn mạnh yêu cầu gắn học tập với thực hành, đề cao trách nhiệm nêu gương, xây dựng tác phong làm việc khoa học và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Đồng chí Hà Văn Bình, Bí thư Đảng ủy xã Chiềng Mai, cho biết: Ngay sau khi Chỉ thị được ban hành, Ban Thường vụ Đảng ủy xã đã tổ chức nghiên cứu những nội dung cốt lõi, gắn việc triển khai với nhiệm vụ chính trị của địa phương và trách nhiệm của từng cán bộ, đảng viên. Với cán bộ lãnh đạo, quản lý, là trách nhiệm nêu gương, sâu sát cơ sở, chủ động tháo gỡ khó khăn. Với cán bộ chuyên môn, là tinh thần tận tụy, làm việc đúng quy trình, đúng thời hạn, không đùn đẩy trách nhiệm. Với đảng viên ở khu dân cư, là đi đầu trong các phong trào, vận động gia đình và nhân dân cùng tham gia thực hiện những nhiệm vụ chung.

Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Chiềng Mai, yêu cầu thực hành theo Bác được cụ thể hóa từ những việc gần gũi với người dân: Hướng dẫn thủ tục rõ ràng, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, giải quyết hồ sơ đúng quy định và nâng cao trách nhiệm trong quá trình thực thi công vụ. Ông Hà Văn Tiến, Phó Giám đốc Trung tâm, chia sẻ: Tạo thuận lợi cho người dân, Trung tâm đã tham mưu triển khai mô hình “Tổ hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện các thủ tục hành chính trên dịch vụ công trực tuyến”; đồng thời, đề xuất hỗ trợ máy vi tính, máy in và tài liệu hướng dẫn tại các bản, giúp người dân từng bước tiếp cận các tiện ích số. Các tổ hỗ trợ hướng dẫn người dân tạo tài khoản, nộp hồ sơ trực tuyến; cán bộ chuyên môn cũng đến những khu dân cư có nhiều hồ sơ cần giải quyết để hướng dẫn, hỗ trợ kịp thời.

Xã Chiềng Mai trao tặng máy tính, máy in hỗ trợ các bản thực hiện chuyển đổi số.

Từ đầu năm đến nay, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã tiếp nhận hơn 1.100 hồ sơ thủ tục hành chính, trong đó 98% số hồ sơ được giải quyết trước hạn và đúng hạn. Kết quả này cho thấy hiệu quả của việc đổi mới phương pháp làm việc, nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ trong quá trình phục vụ người dân. Đồng thời, việc hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến góp phần thu hẹp khoảng cách trong tiếp cận công nghệ, nhất là với người dân ở các bản.

Ở cơ sở, việc học tập và thực hành theo Bác được thể hiện qua vai trò tiên phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên trong vận động nhân dân tham gia các phong trào, xây dựng đời sống cộng đồng. Tại bản Mường Mụa, sau khi sáp nhập bản Vựt Bon và bản Cứp, quy mô địa bàn, dân số và khối lượng công việc tăng lên, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với vai trò lãnh đạo của chi bộ và trách nhiệm của đảng viên. Trước đó, từ sự đồng thuận của người dân, tuyến đường từ trung tâm xã vào bản dài hơn 2 km đã được bê tông hóa, có điện chiếu sáng; 2,6 km đường nội bản được mở rộng từ 3,5 m lên 6 m. Bản còn huy động nguồn lực xã hội hóa lắp đặt 45 đèn năng lượng mặt trời, xây dựng cổng chào.

Hệ thống điện chiếu sáng được lắp đặt dọc tuyến đường vào bản Mường Mụa, xã Chiềng Mai.

Trong quá trình triển khai các công trình, bà Lò Thị Soi, Bí thư Chi bộ bản Mường Mụa, đã cùng cán bộ, đảng viên vận động người dân hiến đất, góp công. Bà Soi chia sẻ: Khi triển khai làm đường và lắp điện chiếu sáng, khó khăn nhất là giải phóng mặt bằng vì công trình đi qua đất sản xuất của nhiều hộ. Chi bộ thống nhất cán bộ, đảng viên phải làm trước để bà con thấy được hiệu quả. Gia đình tôi đã hiến 110 m² đất, đồng thời cùng cấp ủy, Ban quản lý bản vận động nhân dân hiến thêm 800 m² đất và đóng góp ngày công làm đường. Hiện nay, chi bộ tiếp tục vận động nhân dân đóng góp gần 20 triệu đồng cải tạo nhà văn hóa bản. Cùng với đó, các đảng viên còn tích cực vận động nhân dân, kết nối các nguồn lực hỗ trợ xóa nhà tạm cho 10 hộ nghèo, với tổng kinh phí 320 triệu đồng.

Từ cơ quan hành chính đến khu dân cư, yêu cầu đặt ra là mỗi cán bộ, đảng viên xã Chiềng Mai cần biến nội dung học tập thành hành động cụ thể, gắn với vị trí và nhiệm vụ được giao. Việc thực hành theo Bác sẽ có sức lan tỏa khi được duy trì thường xuyên, thể hiện qua tinh thần trách nhiệm, phương pháp làm việc khoa học, thái độ gần dân và những kết quả thiết thực phục vụ nhân dân. Đó cũng là cơ sở để việc thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW đi vào cuộc sống, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên gương mẫu, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.