Tại các khoa, phòng và khu vực khám bệnh, Trung tâm chú trọng tuyên truyền về tác hại của tình trạng kháng thuốc, hướng dẫn người bệnh sử dụng thuốc theo đúng chỉ định của bác sĩ; không tự ý mua, sử dụng kháng sinh khi chưa có đơn thuốc, không tự ý ngừng thuốc hoặc thay đổi liều lượng khi chưa có hướng dẫn của nhân viên y tế.

Dược sĩ lâm sàng hướng dẫn người bệnh thông tin đơn thuốc.

Cùng với hoạt động truyền thông, Trung tâm tăng cường quản lý việc kê đơn, cấp phát và sử dụng kháng sinh; chú trọng thực hiện các quy định chuyên môn, bảo đảm chỉ định thuốc phù hợp với tình trạng bệnh, hạn chế việc sử dụng kháng sinh không cần thiết.

Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, vệ sinh tay, vệ sinh môi trường tại cơ sở y tế cũng được quan tâm thực hiện nhằm hạn chế nguy cơ lây lan các tác nhân gây bệnh kháng thuốc.

Đội ngũ cán bộ được tập huấn chuyên môn về công tác dược.

Thông qua các hoạt động hưởng ứng, Trung tâm hướng tới nâng cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ y tế trong thực hành sử dụng kháng sinh, đồng thời từng bước thay đổi thói quen của người dân trong khám, chữa bệnh và dùng thuốc.

Đẩy mạnh tuyên truyền trong các cuộc họp hội đồng người bệnh.

Kháng thuốc khiến các loại thuốc điều trị nhiễm khuẩn ngày càng giảm hiệu quả, làm tăng nguy cơ biến chứng, kéo dài thời gian điều trị và chi phí y tế. Vì vậy, sử dụng kháng sinh đúng chỉ định, đúng liều lượng, đủ thời gian và tuân thủ hướng dẫn của nhân viên y tế là giải pháp quan trọng để bảo vệ hiệu quả điều trị, góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng.