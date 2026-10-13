Đẩy mạnh hoàn thiện chính sách bảo vệ môi trường để nâng cao hiệu quả quản lý

Bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. (Ảnh: Hoài Nam/Vietnam+)

Thông tin từ Cục Môi trường (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), cho biết cục đang chủ trì, phối hợp hoàn thiện các văn bản quy định chi tiết Luật sửa đổi Luật Bảo vệ môi trường; Chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến năm 2035 và 3 quyết định ban hành kế hoạch quản lý chất lượng môi trường nước mặt với sông, hồ liên tỉnh có vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ môi trường (lưu vực sông Nhuệ-Đáy, Cầu, Đồng Nai).

Trước đó, Cục Môi trường được giao chủ trì tổng kết tình hình thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, xây dựng Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Thực hiện nhiệm vụ được giao, Cục Môi trường đã chủ trì tham mưu xây dựng để trình Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV ban hành Kết luận số 75-KL/TW về bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu trong thời kỳ mới với những quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với bối cảnh phát triển đất nước trong thời kỳ mới; trong đó yêu cầu chuyển mạnh từ tư duy “đối phó thụ động” sang “ứng phó chủ động”, từ quản lý hành chính sang quản trị hiện đại dựa trên dữ liệu và mức độ rủi ro; tăng cường kiểm soát nguồn ô nhiễm theo vùng, khu vực...

Ngay sau khi Kết luận số 75-KL/TW được ban hành ngày 28/7/2026, Cục Môi trường đã khẩn trương xây dựng, tham mưu trình ban hành Chương trình hành động, Kế hoạch thực hiện của Bộ Chính trị, Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ban hành Kế hoạch thực hiện của cục triển khai thực hiện, trong đó phân công cụ thể trách nhiệm cho từng cơ quan, đơn vị đảm bảo thực hiện kịp thời, đồng bộ.

Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, theo Cục Môi trường, công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường luôn được xác định là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của cục, nhằm tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý. Theo đó, đơn vị này đã tập trung chỉ đạo xây dựng 6 nhiệm vụ được giao theo Chương trình công tác năm 2026 của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Tính đến ngày 22/9, cục đã hoàn thành 4/6 văn bản được giao. Đối với 2 văn bản còn lại, cục đang tích cực đẩy nhanh tiến độ trình ban hành, gồm: Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (đã hoàn thiện hồ sơ để Chính phủ trình Quốc hội, dự kiến Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2 tháng 10/2026); Nghị định thay thế Nghị định số 45/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường (đã trình Chính phủ Tờ trình số 8094/TTr-BNNMT và Công văn số 9944/BNNMT-MT bổ sung các chức danh có thẩm quyền xử phạt, phù hợp với Nghị định số 311/2026/NĐ-CP.

Quan trắc môi trường nước. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Cũng theo Cục Môi trường, trong năm 2026, đơn vị này đã tham mưu, phối hợp tham mưu ban hành 4 văn bản (gồm 1 quyết định, 1 thông tư, 2 nghị quyết), 2 văn bản hợp nhất; ban hành Kế hoạch triển khai tổng rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tại cục; đã tham mưu Bộ Nông nghiệp và Môi trường gửi Bộ Tư pháp văn bản giải trình ý kiến thẩm định kết quả pháp điển Đề mục bảo vệ môi trường.

Trong công tác xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật môi trường, Cục Môi trường đang tiếp tục chủ trì triển khai xây dựng 2 quy chuẩn Việt Nam, dự kiến trình ban hành trong quý II/2027, 6 tiêu chuẩn Việt Nam đang được Uỷ ban Tiêu chuẩn đo lường Quốc gia thực hiện quy trình ban hành. Năm 2027, Cục Môi trường dự kiến sẽ rà soát và trình ban hành 10 tiêu chuẩn Việt Nam.

Ngoài ra, theo Quyết định số 1990/QĐ-TTg ngày 11/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của bộ, Cục Môi trường được giao quản lý dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực quan trắc môi trường (môi trường không khí và nước). Hiện Cục Môi trường đang xây dựng định mức kinh tế-kỹ thuật cho hoạt động quan trắc môi trường, trình bộ phê duyệt phương án giá dịch vụ quan trắc môi trường năm 2026./.