Đẩy mạnh giáo dục sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thành niên, thanh niên

Thông qua các hoạt động truyền thông tại trường học, ngành y tế và ngành giáo dục đang tăng cường phối hợp, giúp học sinh (HS) tiếp cận kiến thức khoa học, chính thống về sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính và kỹ năng tự bảo vệ bản thân. Qua đó, góp phần giúp các em chủ động chăm sóc sức khỏe, xây dựng lối sống an toàn, lành mạnh.

Truyền thông thiết thực

Đầu tháng 10, Chi cục Dân số tỉnh phối hợp với Trường THPT Nguyễn Thái Học (xã Diên Thọ) và Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Ninh Thuận (phường Phan Rang) tổ chức nói chuyện chuyên đề “Chấm dứt nạn tảo hôn và thúc đẩy quyền của trẻ em gái” cho hơn 600 HS của 2 trường. Tại chương trình, HS được cung cấp kiến thức về chăm sóc cơ thể tuổi dậy thì, dinh dưỡng, rèn luyện thể chất, tình bạn, tình yêu tuổi học trò, an toàn giới tính, phòng, chống xâm hại tình dục, mang thai ở tuổi vị thành niên, hậu quả của phá thai và các biện pháp tránh thai. Thông qua hình thức trao đổi trực tiếp, các em có cơ hội đặt câu hỏi, chia sẻ những băn khoăn về tâm sinh lý lứa tuổi, từ đó hiểu hơn về những thay đổi của bản thân và cách ứng xử phù hợp. Đặc biệt, nội dung tuyên truyền về tác hại của tảo hôn góp phần nâng cao nhận thức của HS về quyền của trẻ em gái, quyền được học tập, phát triển và quyết định tương lai của bản thân.

Học sinh Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Ninh Thuận được cập nhật kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản do ngành y tế phối hợp với nhà trường tổ chức.

Em Nguyễn Thị Kiều Mai (HS lớp 11, Trường THPT Nguyễn Thái Học) cho biết: "Buổi truyền thông giúp HS có thêm kiến thức, kỹ năng cần thiết trong giai đoạn trưởng thành. Bản thân em thường tìm hiểu thông tin qua các trang mạng chính thống, nhưng việc tham gia những buổi truyền thông tại trường giúp em và các bạn tiếp cận thêm nhiều kiến thức mới, thiết thực. Những chương trình như vậy rất cần thiết đối với giới trẻ, giúp chúng em biết cách bảo vệ bản thân, chủ động phòng tránh những nguy cơ có thể gặp phải và đưa ra lựa chọn đúng đắn trong cuộc sống”. Cùng chung quan điểm, em Phạm Thái Quỳnh Thu (HS lớp 12, Trường THPT Nguyễn Thái Học) mong muốn có thêm nhiều chương trình tương tự để HS được tiếp cận kiến thức chính thống về sức khỏe sinh sản tuổi vị thành niên, thanh niên.

Theo thạc sĩ Lê Bảo Trung - Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Dân số tỉnh, ngay từ đầu năm, chi cục đã tham mưu Sở Y tế xây dựng, ban hành các kế hoạch triển khai hoạt động chăm sóc sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính cho trẻ em gái, trẻ vị thành niên và thanh niên; hệ lụy của tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống. Trong đó, chú trọng trang bị kiến thức để các em chủ động chăm sóc, bảo vệ sức khỏe, phòng tránh mang thai ngoài ý muốn.

Nâng cao kỹ năng tự bảo vệ

Thầy Trần Ngọc Hùng - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT Ninh Thuận cho biết, trường có 315 HS, trong đó HS nữ chiếm khoảng 75%. Cùng với các hoạt động đã triển khai, nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với ngành y tế và các đơn vị liên quan tổ chức truyền thông, tư vấn về sức khỏe cho HS từ 2 đến 3 đợt/năm. Quá trình triển khai có sự tham gia của giáo viên chủ nhiệm, các tổ chức đoàn thể và hội cha mẹ HS nhằm nâng cao hiệu quả tuyên truyền, giúp phụ huynh hiểu, đồng hành cùng con em. Bên cạnh đó, nhà trường chú trọng trang bị kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, nhận diện hành vi lừa đảo, dụ dỗ, kết bạn với mục đích xấu trên không gian mạng. Việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và các đơn vị liên quan sẽ góp phần giúp HS nâng cao nhận thức, biết cách bảo vệ bản thân trước những nguy cơ trong cuộc sống.

Tại Trường THPT Nguyễn Thái Học, công tác giáo dục sức khỏe sinh sản và kỹ năng sống cho HS cũng được quan tâm. Theo anh Võ Minh Thiên - Bí thư Đoàn trường, thời gian tới, nhà trường sẽ phối hợp với giáo viên chủ nhiệm và các tổ chức đoàn thể thực hiện hoạt động truyền thông phù hợp với HS. Trong đó, tăng cường hình thức trực tuyến, trò chơi tương tác và giải đáp thắc mắc, khuyến khích HS chủ động tìm hiểu kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, giáo dục giới tính, hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết.

Chăm sóc sức khỏe sinh sản cho trẻ vị thành niên, thanh niên không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế hay nhà trường mà cần sự đồng hành của gia đình và toàn xã hội. Việc trang bị kiến thức chính xác, kỹ năng thiết thực từ sớm, kết hợp với môi trường giáo dục cởi mở, tôn trọng và lắng nghe HS, sẽ giúp các em tự tin, biết cách bảo vệ bản thân trong quá trình trưởng thành.

Thạc sĩ LÊ BẢO TRUNG - Phó Chi cục trưởng phụ trách Chi cục Dân số tỉnh cho biết: “Thời gian tới, Chi cục Dân số tỉnh sẽ tiếp tục tổ chức các buổi truyền thông tại trường học ở khu vực miền núi, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Nội dung tập trung tuyên truyền về hệ lụy của tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, đồng thời cung cấp kiến thức về chăm sóc sức khỏe sinh sản, tình dục an toàn. Qua đó, tạo điều kiện để HS ở những nơi này được trao đổi, chia sẻ và biết cách tự bảo vệ”.