Đẩy mạnh giải phóng mặt bằng, sớm khởi công 3 tuyến Metro

Phối cảnh tuyến Metro số 2 (Thành phố Thủ Dầu Một-Thành phố Hồ Chí Minh) do tư vấn lập báo cáo nghiên cứu khả thi và thiết kế FEED (Liên danh tư vấn)

Tuyến Metro có chiều dài khoảng 33,2km, đi qua 16 phường gồm: Bình Dương, Phú Lợi, Thủ Dầu Một, Thuận Giao, Thuận An, Lái Thiêu, Bình Hòa, Tam Bình, Hiệp Bình, Bình Thạnh, Gia Định, Thạnh Mỹ Tây, Xuân Hòa, Sài Gòn, Bến Thành và Bàn Cờ.

Điểm đầu tuyến giao tại ga S5 thuộc tuyến Metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương-Suối Tiên), phường Bình Dương; điểm cuối tại ga Tao Đàn thuộc tuyến Metro số 2 (Bến Thành-Tham Lương), phường Bến Thành.

Khu vực phường Thủ Dầu Một (Ảnh: VÕ LÊ)

Trong hồ sơ được thẩm định, dự án có tổng diện tích đất bị ảnh hưởng khoảng 858.210m², tương đương 85,82ha. Trong đó, đất ở khoảng 24,73ha; đất nông nghiệp khoảng 46,90ha. Số trường hợp bị ảnh hưởng dự tính là 2.652, gồm 2.092 trường hợp thu hồi một phần và 560 trường hợp thu hồi toàn bộ.

Quỹ nhà, đất tái định cư dự tính được rà soát, bố trí từ các khu tái định cư hiện có tại các địa bàn Phú Lợi, Thuận An và những khu vực liên quan. Đồng thời, các cơ quan chức năng nghiên cứu đề xuất bổ sung quỹ nhà, đất phù hợp với nhu cầu thực tế, quy hoạch và khả năng cân đối nguồn vốn.

Thành phố Hồ Chí Minh giao Ủy ban nhân dân các phường có tuyến đi qua chủ trì xác định nhu cầu tái định cư trên địa bàn, phối hợp Sở Xây dựng, Ban Quản lý Đường sắt đô thị và các đơn vị liên quan rà soát, đề xuất phương án bố trí quỹ nhà, đất tái định cư, tạm cư.

Theo ông Phan Công Bằng, Trưởng Ban Quản lý Đường sắt đô thị, từ nay đến cuối năm 2026 thành phố sẽ tổ chức khởi công thêm 3 tuyến Metro nằm trong kế hoạch đầu tư 255km đường sắt đô thị từ nay đến năm 2030.

Cụ thể, Tuyến Metro số 1 (Thành phố mới Bình Dương-Suối Tiên) dài khoảng 32,8km, từ Depot Phú Chánh, khu vực trung tâm Thành phố mới Bình Dương cũ, đến ga Bến xe Suối Tiên, kết nối với tuyến Metro số 1 (Bến Thành-Suối Tiên).

Tuyến Metro số 2 (Thành phố Thủ Dầu Một-Thành phố Hồ Chí Minh) dài khoảng 33,2km vừa được thành phố ban hành quyết định bồi thường.

Cả hai tuyến này, Ban Quản lý Đường sắt đô thị đã trình thẩm định hồ sơ phương án công nghệ, danh mục quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật; báo cáo nghiên cứu khả thi dự án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; đồng thời trình thẩm định, phê duyệt hướng tuyến và vị trí công trình.

Trong khi đó, tuyến đường sắt đô thị số 6, Vành đai trong-giai đoạn 1, đoạn Tân Sơn Nhất-Phú Hữu, dài khoảng 23km, dự tính từ khu vực nút giao Bà Quẹo (Trường Chinh-Âu Cơ), kết nối tại ga ST09 của Metro số 2, đến khu vực ga Phú Hữu và dự tính kết nối với tuyến đường sắt Thủ Thiêm-Long Thành.

Theo kế hoạch, cả 3 tuyến trên được phê duyệt trong tháng 12/2026 và phấn đấu khởi công vào cuối năm nay.

Tuyến Metro số 2 (Bến Thành-Tham Lương) áp dụng thi công theo cơ chế tổng thầu EPC (Ảnh: VÕ LÊ)

Bên cạnh đó, Sở Xây dựng đã kiến nghị nghiên cứu, bổ sung phương án kéo dài tuyến số 3 kết nối Vũng Tàu-Bà Rịa-Phú Mỹ qua đó tăng khả năng kết nối mạng lưới đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh với các đầu mối giao thông quan trọng trong khu vực.

Ông Phan Công Bằng nhấn mạnh, giải phóng mặt bằng chỉ thật sự đạt hiệu quả khi vừa đáp ứng yêu cầu tiến độ của công trình, vừa tạo được sự đồng thuận xã hội. Đây cũng là cơ sở để sử dụng hiệu quả nguồn lực ngân sách, hạn chế phát sinh vướng mắc và chuẩn bị điều kiện cần thiết cho việc phát triển mạng lưới đường sắt đô thị của thành phố trong thời gian tới.

“Để khởi công 3 tuyến Metro trong năm 2026, Ban xử lý trước công tác giải phóng mặt bằng trên tinh thần “sáng tạo, học hỏi, trách nhiệm”, ghi nhận sự đóng góp của người dân trong vùng dự án làm sao phấn đấu đưa vào khai thác 255km đường sắt đô thị vào năm 2030”, ông Bằng cho hay.