Đẩy mạnh giải ngân vốn trong những tháng cuối năm

Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu, giám đốc các ban quản lý dự án và chủ đầu tư trực tiếp chỉ đạo rà soát từng dự án; tập trung tháo gỡ khó khăn về mặt bằng và mỏ vật liệu; áp dụng phương thức nghiệm thu cuốn chiếu, “làm đến đâu nghiệm thu, thanh toán đến đó”…

Cụ thể, đối với 427 dự án đang thực hiện nhưng chưa giải ngân, các đơn vị phải khẩn trương xây dựng kế hoạch giải ngân, rà soát, đánh giá khả năng thực hiện và báo cáo bằng văn bản về Sở Tài chính trước ngày 25/9 để tổng hợp, tham mưu UBND thành phố xem xét, xử lý. Đối với các dự án đã bố trí vốn để quyết toán nhưng chưa hoàn thành thủ tục quyết toán, các đơn vị phải rà soát, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục và gửi Sở Tài chính thẩm định quyết toán dự án theo thẩm quyền trước ngày 30/9.

Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu đẩy nhanh khảo sát, lập, thẩm định và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi, dự toán chuẩn bị đầu tư đối với 418 dự án, nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, nhất là các công trình giáo dục, hạ tầng giao thông quy mô lớn, bảo đảm đủ điều kiện bố trí vốn khởi công theo kế hoạch...