Đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công với tinh thần 'nói đi đôi với làm, đã làm thì phải có sản phẩm'

Cùng chủ trì buổi làm việc có các đồng chí: Đặng Văn Dũng, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ; Huỳnh Quốc Việt, Phó Bí thư Tỉnh uỷ; Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, thời gian còn lại của năm 2026 không còn nhiều, các chủ đầu tư, địa phương phải thể hiện rõ quyết tâm cao hơn nữa trong giải ngân vốn đầu tư công.

Tại buổi làm việc, 5 Tổ giám sát, theo dõi, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh cho biết, tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công gần đây chuyển biến tích cực. Nhiều dự án trọng điểm đã có khối lượng, tỷ lệ giải ngân đang trên đà tăng, quyết tâm đạt kết quả cao nhất trong những tháng cuối năm.

Tuy nhiên, một số công trình vẫn còn chậm tiến độ. Nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và năng lực nhà thầu hạn chế.

Đồng chí Huỳnh Chí Nguyện, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, yêu cầu có giải pháp căn cơ, tránh giải ngân chậm dẫn đến nguy cơ bị thu hồi nguồn vốn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Sử

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ề nghị các sở, ngành tỉnh chủ động cử cán bộ hỗ trợ địa phương, trọng tâm là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026 của tỉnh (bao gồm năm 2025 chuyển sang) trên 10.300 tỷ đồng. Mặc dù tỷ lệ giải ngân đến nay cao hơn so với cùng kỳ năm trước, nhưng vẫn thấp hơn mức bình quân chung của cả nước.

Riêng 5 Tổ giám sát được phân công theo dõi 70 dự án với tổng nguồn vốn hơn 5.000 tỷ đồng, đến nay tỷ lệ giải ngân đạt gần 40%, dự kiến đến ngày 30/9 đạt 42,2% và đến cuối tháng 10/2026 sẽ đạt 58,9% kế hoạch.

Giám đốc Sở Tài chính Huỳnh Công Quân

cho biết, Tổ giám sát số 03 được giao theo dõi 15 dự án; dự kiến đến cuối tháng 9 này giải ngân đạt 33,2% kế hoạch.

Tổ giám sát số 01 được giao theo dõi 8 dự án. Phó Giám đốc Sở Tài chính Trần Công Khanh th

ông tin, đối với nguồn vốn đầu tư công giao cho địa phương, dự kiến đến ngày 30/9 giải ngân đạt 26,5% kế hoạch.

Đồng chí Tăng Vũ Em, Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh, cho biết, những thay đổi của chính sách về đất đai đã góp phần quan trọng vào kết quả giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh, tỉnh sẽ xem xét nghiêm túc và xử lý đúng quy định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân để công tác giải phóng mặt bằng kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án cũng như chất lượng thi công.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải yêu cầu tập trung xử lý dứt điểm các vướng mắc kéo dài về giải phóng mặt bằng và năng lực nhà thầu.

Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu, trong quá trình triển khai dự án phải thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, quyết tâm của chủ đầu tư và chính quyền địa phương; đồng thời vận dụng linh hoạt các chính sách, hỗ trợ tích cực, thấu tình, đạt lý để sớm ổn định đời sống người dân trong vùng dự án.

Mỗi vị trí, mỗi lĩnh vực phải được phân công rõ vai trò, rõ trách nhiệm theo từng dự án, nguồn vốn cụ thể. Các địa phương cần phát huy tính tiên phong, chủ động trong triển khai chủ trương của tỉnh về xây dựng giao thông nông thôn, nhưng phải đảm bảo thủ tục theo quy định.

Nhấn mạnh thời gian còn lại của năm 2026 không còn nhiều, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải yêu cầu các chủ đầu tư, địa phương phải thể hiện rõ quyết tâm cao hơn nữa trên tinh thần "nói đi đôi với làm, đã làm thì phải có sản phẩm", phải đảm bảo chất lượng và đúng theo quy định./.