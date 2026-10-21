Đẩy mạnh đưa sản phẩm địa phương vào các hệ thống phân phối lớn và chuẩn bị tốt nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán 2027

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo của Sở Công Thương, đến nay, các sản phẩm chủ lực của 21 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất trên địa bàn tỉnh với hơn 50 dòng sản phẩm đã khẳng định được chỗ đứng tại các hệ thống phân phối lớn như WinCommerce, Central Retail, Saigon Co.op, AEON và các chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch.

Lãnh đạo Sở Công Thương báo cáo các nội dung liên quan tại hội nghị.

Ngoài ra, toàn tỉnh hiện có 52 doanh nghiệp, hợp tác xã và cơ sở sản xuất với 90 dòng sản phẩm có năng lực cung ứng lớn như Công ty Cổ phần đầu tư phát triển VinaGreen, Công ty CP Mía đường Lam Sơn, Công ty CP Thương mại Sao Khuê, Công ty CP Nước mắm Tĩnh Gia và nhiều cơ sở có sản phẩm OCOP khác sẵn sàng mở rộng quy mô đưa hàng hóa vào các hệ thống phân phối lớn trong và ngoài tỉnh.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đại diện lãnh đạo Sở Công Thương cho biết, hiện có 4 doanh nghiệp Thanh Hóa đăng ký kết nối cung cấp hàng hóa, sản phẩm vào hệ thống siêu thị AEON. Trong đó có 3 đơn vị gồm: Công ty TNHH Sản xuất thương mại và Dịch vụ Hiền Nhuần; Hợp tác xã Nông nghiệp xanh Công nghệ cao Hồng Nhuệ và Công ty TNHH chế biến hải sản Ba Làng đang được xét duyệt cung ứng sản phẩm.

Tại Trung tâm Thương mại AEON MALL Thanh Hoá hiện có 2 đơn vị ẩm thực thuê gian hàng cố định và 6 doanh nghiệp địa phương đăng ký thuê gian hàng quy mô nhỏ, kinh doanh trà thảo mộc, trà rau má, đồ uống, phụ kiện... đã đi vào hoạt động. Tuy nhiên, kết quả này vẫn khá khiêm tốn so với tiềm năng sản phẩm của tỉnh khi hệ thống AEON đầu tư vào địa bàn tỉnh.

Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Lê Văn Tiến phát biểu tại hội nghị.

Về việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán 2027, tỉnh duy trì phương án doanh nghiệp chủ động tự chủ tài chính và nguồn hàng, cơ quan nhà nước đóng vai trò điều phối, kết nối và kiểm soát thị trường.

Thị trường hàng hóa được bảo đảm bởi 393 chợ, 4 trung tâm thương mại, 29 siêu thị, hơn 600 cửa hàng tiện lợi cùng hệ thống 590 cửa hàng bán lẻ xăng dầu...

Phó Giám đốc Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa Mai Việt Hà phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích làm rõ những thuận lợi, khó khăn, “điểm nghẽn”, đánh giá nguyên nhân, trách nhiệm khi sản phẩm Thanh Hóa vào các hệ thống phân phối còn ít; đồng thời đề xuất các giải pháp đẩy mạnh đưa hàng hóa, sản phẩm Thanh Hóa vào hệ thống siêu thị, trung tâm thương mại và các kênh phân phối hiện đại cũng như việc bảo đảm nguồn cung hàng hóa phục vụ Tết Nguyên đán 2027.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng nhấn mạnh: Việc phát triển đưa sản phẩm của tỉnh vào hệ thống phân phối đã có kết quả bước đầu. Một số sản phẩm của tỉnh đã khẳng định được thương hiệu, giữ vững chỗ đứng tại các hệ thống phân phối lớn ở TP Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, TP Đà Nẵng và nhiều địa phương. Kết nối với AEON bước đầu có kết quả; thị trường dịp Tết nhiều năm liền ổn định, không để xảy ra thiếu hàng, sốt giá. Tuy nhiên, thẳng thắn nhìn nhận chúng ta mới có “sản phẩm”, chưa có nhiều “hàng hóa” đủ sức cạnh tranh trong hệ thống phân phối hiện đại.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng cũng chỉ rõ sản phẩm hàng hóa Thanh Hóa đang “thua trên sân nhà”. Minh chứng cụ thể như đường Lam Sơn tiêu thụ qua siêu thị tại Hà Nội khoảng 700 tấn/năm, nhưng tại các siêu thị trên địa bàn tỉnh chỉ khoảng 7,5 tấn. Sức mua trong tỉnh tăng mạnh, hạ tầng bán lẻ hiện đại phát triển nhanh, nhưng phần lớn hàng trên kệ là hàng của địa phương khác.

Cùng với đó, chất lượng nguồn hàng chưa tương xứng với số lượng. Liên kết sản xuất - tiêu thụ còn đứt gãy; thiếu doanh nghiệp đầu tàu dẫn dắt chuỗi, thiếu vùng nguyên liệu tập trung, thiếu khâu thu gom; hợp tác xã, cơ sở nhỏ sản xuất riêng lẻ, không đủ sản lượng, không đủ hồ sơ truy xuất để làm việc với nhà phân phối.

Cơ quan nhà nước còn làm theo phong trào, chưa đi đến kết quả cuối cùng. Chưa có đầu mối theo đến cùng từng hồ sơ doanh nghiệp; chưa có cơ sở dữ liệu theo dõi hàng hóa của tỉnh trong các hệ thống phân phối; báo cáo, đề xuất của một số ngành chung chung, chưa bảo đảm “6 rõ, 1 xuyên suốt”.

Các đại biểu dự hội nghị.

Từ những tồn tại, hạn chế được nhận diện, Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng yêu cầu việc phải làm ngay là kết nối phân phối, đưa hàng lên kệ cho mùa Tết; việc căn cơ, lâu dài phải làm song song là nâng cao năng lực sản xuất hàng hóa (vùng nguyên liệu, chế biến, tiêu chuẩn, thương hiệu, doanh nghiệp dẫn dắt).

Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ quan điểm chỉ đạo của tỉnh là nhà nước không làm thay doanh nghiệp, không hỗ trợ tài chính trực tiếp từ ngân sách cho dự trữ hàng hóa, nhưng giữ vai trò kết nối, hướng dẫn, tháo gỡ “điểm nghẽn”.

Không ép mọi sản phẩm vào siêu thị, mà phân loại để có hướng đi phù hợp như: cơ sở có sản lượng lớn, ổn định hướng vào chuỗi bán lẻ toàn quốc và xuất khẩu; cơ sở nhỏ ưu tiên siêu thị trong tỉnh, điểm du lịch, thương mại điện tử. Phải lấy số sản phẩm lên kệ, số hợp đồng cung ứng ký kết và doanh thu thực tế làm thước đo kết quả, không đo bằng số hội nghị, số văn bản.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất với phương án chuẩn bị hàng Tết Nguyên đán Đinh Mùi năm 2027 theo đề xuất của Sở Công Thương.

Chủ tịch UBND tỉnh giao nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ngành, đơn vị, địa phương trong việc đẩy mạnh, đa dạng hóa các mặt hàng của tỉnh vào hệ thống phân phối và chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết Nguyên đán năm 2027.

Chủ tịch UBND tỉnh Tô Anh Dũng phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Trong đó, Sở Công Thương chịu trách nhiệm và giao Trung tâm Xúc tiến Công Thương làm đầu mối “một cửa”: công khai quy trình, tiêu chí của từng hệ thống phân phối; phân công mỗi cơ sở 1 cán bộ theo dõi, hỗ trợ đến khi có kết quả. Đồng thời chủ động làm việc trực tiếp với bộ phận thu mua của AEON, WinCommerce, Central Retail, Saigon Co.op tổ chức phiên kết nối giao thương; định hướng sản phẩm vào hệ thống phân phối phù hợp; xây dựng cơ sở dữ liệu sản phẩm Thanh Hóa trong các hệ thống phân phối...

Sở Nông nghiệp và Môi trường rà soát, phân loại 345 sản phẩm OCOP hết thời hạn, ưu tiên đánh giá lại ngay các sản phẩm có tiềm năng vào siêu thị; đánh giá năng lực cung ứng của từng chuỗi ngành hàng chủ lực chỉ rõ “điểm nghẽn”, đề xuất giải pháp khắc phục.

Sở Y tế hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ an toàn thực phẩm cho các cơ sở dự kiến cung ứng hàng Tết.

Sở Khoa học và Công nghệ hỗ trợ 52 cơ sở tiềm năng hoàn thiện nhãn hiệu, mã số mã vạch, truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm...

Các cơ quan truyền thông đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm, hàng hóa của tỉnh Thanh Hóa. Trong đó, Báo và Phát thanh, truyền hình Thanh Hóa mở chuyên mục “Hàng Thanh Hóa” để quảng bá sản phẩm, thông tin thị trường, giá cả..., góp phần mở rộng thị trường, thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm và nâng cao nhận diện thương hiệu hàng hóa Thanh Hóa.