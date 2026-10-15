Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải và Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ Đặng Văn Dũng chủ trì cuộc họp về tình hình giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo tại cuộc họp, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh uỷ Huỳnh Chí Kiên cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, tình hình khiếu nại, tố cáo, kiến nghị trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Các cơ quan, đơn vị đã quan tâm tiếp nhận, phân loại, xử lý và giải quyết đơn theo quy định.

Ban Nội chính Tỉnh uỷ thường xuyên theo dõi tình hình, nhất là các vụ việc phức tạp, kéo dài, liên quan đến nhiều cấp, nhiều ngành.

Đồng chí Huỳnh Chí Kiên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Tỉnh uỷ, báo cáo tình hình tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.

Ban Nội chính Tỉnh uỷ đề xuất Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo số hoá hồ sơ, tài liệu và xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung về tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo trên toàn tỉnh, bảo đảm công khai, minh bạch tiến độ xử lý.

Đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp.

Phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp, Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Hồ Hải yêu cầu các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát, kiểm tra việc thực hiện các nhiệm vụ của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư. Ban Nội chính Tỉnh uỷ tăng cường kiểm tra, đôn đốc và đẩy mạnh đối thoại để giải quyết hiệu quả các vụ việc ngay từ cơ sở.

Đối với các trường hợp gửi đơn thư nhiều lần, cần rà soát kỹ quá trình giải quyết để có hướng xử lý dứt điểm, đúng pháp luật. Cùng với đó, nâng cao chất lượng hoà giải ở cơ sở, phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác tuyên truyền, hướng tới mục tiêu kiên quyết không để tình trạng đơn thư tiếp tục gia tăng trong thời gian tới./.