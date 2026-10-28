Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và thực hiện hiệu quả Nghị quyết 57 tại Trường đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp

Thực tiễn cho thấy, Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị đã và đang tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của toàn hệ thống chính trị. Trong đó, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được xác định là động lực chủ yếu để đổi mới mô hình phát triển, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và tự chủ quốc gia.

Đối với ngành công thương, Thứ trưởng Công thương Phan Thị Thắng đã nêu rõ ba bài toán lớn cần tập trung giải quyết, gồm: bảo đảm an ninh năng lượng; thúc đẩy tự chủ công nghiệp, nâng cao tỷ lệ nội địa hóa, tham gia sâu vào chuỗi giá trị; và hiện đại hóa thương mại thông qua dữ liệu, logistics thông minh cùng chuỗi cung ứng tin cậy.

Trong bối cảnh đó, các đơn vị, viện, trường trong ngành đang chủ động chuyển mạnh mẽ từ ứng dụng công nghệ thông tin đơn lẻ sang xây dựng danh mục công nghệ, sản phẩm chiến lược gắn liền với thực tiễn sản xuất, vận hành và thị trường. Là một trong những cơ sở giáo dục đại học trọng điểm trực thuộc Bộ Công thương, Trường đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp đã và đang khẳng định vai trò tiên phong, biến tinh thần đổi mới sáng tạo thành hành động thiết thực trong từng giờ giảng, bài học và công trình nghiên cứu.

Trường đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp, nơi hội tụ không gian học tập hiện đại và khơi nguồn sáng tạo cho thế hệ sinh viên kỹ thuật, công nghệ. (Ảnh: MAI HUYÊN-HẢI LINH)

Nhân dịp này, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường xoay quanh công tác lãnh đạo, chỉ đạo và những bước đột phá trong thực hiện Nghị quyết 57 cũng như phong trào "Sáng kiến mỗi ngày".

Vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng ủy: Tiên phong từ nhận thức đến hành động

Phóng viên: Thưa Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Thu Hoài, gắn với lễ phát động phong trào thi đua "Sáng kiến mỗi ngày" trong ngành công thương, xin bà cho biết vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ Trường đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp được thể hiện như thế nào để tạo sự lan tỏa mạnh mẽ trong toàn trường?

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Thu Hoài: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Nhà trường luôn được xác định là yếu tố quan trọng, xuyên suốt trong quá trình triển khai các nhiệm vụ, với phương châm “Đảng ủy định hướng, Ban Giám hiệu hành động, các chi bộ đi đầu, đảng viên gương mẫu”.

Chúng tôi xác định việc thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị và hưởng ứng phong trào thi đua “Sáng kiến mỗi ngày” do Bộ Công thương phát động không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và tinh thần đổi mới sáng tạo trong toàn trường. Trên tinh thần đó, Đảng ủy đã quan tâm đưa nội dung đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số vào định hướng phát triển của Nhà trường; đồng thời chú trọng phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trong việc theo dõi, phụ trách các chi bộ, đơn vị.

Thông qua sự lãnh đạo, chỉ đạo thống nhất và bám sát thực tiễn, các chủ trương, nhiệm vụ đổi mới sáng tạo từng bước được cụ thể hóa trong hoạt động của Nhà trường, góp phần lan tỏa tinh thần chủ động, sáng tạo đến đội ngũ cán bộ, giảng viên, viên chức, người lao động và sinh viên.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Thu Hoài, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo công tác triển khai phong trào thi đua và định hướng chiến lược phát triển. (Ảnh do Trường cung cấp)

Phóng viên: Mỗi đảng viên trong nhà trường chính là những hạt nhân chính trị quan trọng. Ban Chấp hành Đảng ủy đã có những chỉ đạo cụ thể ra sao để mỗi đảng viên thực sự phát huy vai trò "kim chỉ nam", đi đầu trong công tác chuyên môn và đổi mới sáng tạo?

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Thu Hoài: Đảng bộ Nhà trường luôn xác định mỗi cán bộ, đảng viên phải phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu, nhất là tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới và dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, bên cạnh việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, chúng tôi chú trọng gắn nội dung sinh hoạt với việc đánh giá kết quả thực hiện các sáng kiến, giải pháp cải tiến trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học và quản trị đại học. Đặc biệt, các đồng chí bí thư chi bộ, người đứng đầu đơn vị cần phát huy vai trò nêu gương, chủ động đề xuất và trực tiếp tham gia triển khai những nhiệm vụ mới, những vấn đề khó trong thực tiễn. Chính sự gương mẫu, trách nhiệm và tinh thần đổi mới của đội ngũ cán bộ, đảng viên sẽ tạo sức lan tỏa tích cực, góp phần xây dựng sự đoàn kết, thống nhất và nâng cao chất lượng hoạt động của Nhà trường.

Đảng bộ nhà trường luôn quán triệt quan điểm: Mỗi đảng viên phải là một "sáng kiến sống", một tấm gương sáng về tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

Cụ thể hóa Nghị quyết 57: Đột phá trong tư duy đào tạo và chuyển đổi số

Phóng viên: Nhắc đến các định hướng lớn, xin bà chia sẻ sâu hơn về việc Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị đã tạo ra những chuyển biến mang tính bước ngoặt như thế nào đối với công tác giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học của nhà trường trong giai đoạn hiện nay?

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Thu Hoài: Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị có ý nghĩa định hướng chiến lược quan trọng, tạo động lực thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trong hệ thống giáo dục đại học nói chung và Trường đại học Kinh tế-Kỹ thuật Công nghiệp nói riêng.

Trên cơ sở đó, Đảng ủy Nhà trường đã chủ động xây dựng chương trình hành động, gắn việc triển khai Nghị quyết với định hướng phát triển lâu dài của Trường. Chúng tôi xác định Nhà trường cần chủ động thích ứng với yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, tiếp tục đổi mới hoạt động đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao tri thức, gắn với nhu cầu thực tiễn của ngành công thương, đặc biệt trong các lĩnh vực năng lượng, phát triển công nghiệp và thương mại thông minh.

Phóng viên: Đến thời điểm này, nhà trường đã gặt hái được những kết quả cụ thể nào trong hành trình hiện thực hóa các định hướng chiến lược đó, thưa bà?

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Thu Hoài: Những kết quả đạt được trong thời gian qua, đặc biệt khi bước vào năm học 2026-2027, đã cho thấy những chuyển biến tích cực trong hoạt động đào tạo và định hướng phát triển của Nhà trường. Năm 2026, Nhà trường tuyển sinh 7.860 chỉ tiêu đại học chính quy cho 27 ngành đào tạo tại các cơ sở Hà Nội và Nam Định.

Điểm đáng chú ý là tư duy đào tạo đang từng bước chuyển từ tiếp cận đơn ngành sang liên ngành, từ chú trọng truyền thụ kiến thức sang phát triển năng lực thực tiễn và khả năng thích ứng của sinh viên. Nhà trường đã quan tâm mở rộng, tích hợp các lĩnh vực công nghệ mới như khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo (AI), thị giác máy tính, công nghệ tài chính (Fintech), an toàn thông tin, hệ thống nhúng và IoT, kỹ thuật robot và AI, kỹ thuật ô-tô điện.

Đồng thời, Nhà trường chú trọng tăng cường sự gắn kết giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học với doanh nghiệp và nhu cầu thực tiễn của ngành công thương, qua đó từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, giúp sinh viên có thêm kiến thức, kỹ năng và khả năng đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động.

Những kết quả mà nhà trường đạt được trong năm học mới 2026-2027 chính là minh chứng sinh động nhất. Với quy mô đào tạo ổn định và chất lượng cao, năm 2026 nhà trường tuyển sinh 7.860 chỉ tiêu đại học chính quy cho 27 ngành tại cơ sở Hà Nội và Nam Định/Ninh Bình.

Sinh viên nhà trường thực hành nghiên cứu tại phòng lab công nghệ cao, gắn liền đào tạo với chuyển đổi số và các yêu cầu thực tiễn của ngành công thương. (Ảnh: MAI HUYÊN-HẢI LINH)

Biến "Sáng kiến mỗi ngày" thành văn hóa học đường và khởi nghiệp

Phóng viên: Thưa bà, gắn liền với phong trào thi đua "Sáng kiến mỗi ngày", các hoạt động khơi nguồn sáng tạo cho sinh viên - lực lượng xung kích trẻ tuổi của nhà trường được triển khai ra sao?

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Thu Hoài: Trong 8 năm qua, Đảng ủy và Ban Giám hiệu Nhà trường luôn quan tâm chỉ đạo, duy trì tổ chức thường niên cuộc thi “Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên”. Mỗi năm, cuộc thi thu hút hơn 100 ý tưởng đăng ký tham gia, góp phần tạo môi trường khuyến khích tinh thần sáng tạo trong cộng đồng hơn 12.000 sinh viên toàn trường.

Các ý tưởng, dự án được đánh giá qua nhiều vòng, từ sơ loại, bán kết đến chung kết, với sự tham gia hướng dẫn, góp ý và phản biện của các giảng viên, nhà khoa học và chuyên gia. Thông qua cuộc thi, sinh viên có cơ hội vận dụng kiến thức đã học để nghiên cứu, đề xuất các giải pháp giải quyết những vấn đề thực tiễn, từ ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong đời sống đến các giải pháp cải tiến, tối ưu hóa hoạt động sản xuất và chuỗi cung ứng. Điều chúng tôi quan tâm không chỉ là kết quả của mỗi cuộc thi mà quan trọng hơn là khơi dậy tinh thần chủ động, tư duy sáng tạo và khả năng đưa kiến thức vào thực tiễn của sinh viên.

Các nhóm sinh viên tự tin trình bày dự án, mô hình sáng tạo trong cuộc thi "Ý tưởng sáng tạo khởi nghiệp sinh viên". (Ảnh tư liệu của Trường)

Phóng viên: Trong thời gian tới, nhà trường có định hướng chiến lược gì để nâng tầm các ý tưởng sáng tạo đó, đưa trí tuệ của thầy và trò vươn xa hơn nữa, thưa bà?

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Thu Hoài: Trong thời gian tới, Nhà trường sẽ tiếp tục quan tâm hoàn thiện cơ chế hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo của giảng viên và sinh viên; đồng thời nghiên cứu phát triển các câu lạc bộ nghiên cứu khoa học chuyên sâu và không gian đổi mới sáng tạo trong Nhà trường. Chúng tôi chú trọng lựa chọn, ươm tạo và hỗ trợ về chuyên môn, nguồn lực đối với những ý tưởng, nhóm giải pháp có tính khả thi và khả năng ứng dụng thực tiễn, tạo điều kiện để các sản phẩm nghiên cứu không chỉ dừng lại ở các cuộc thi trong trường mà còn có cơ hội tham gia các sân chơi lớn hơn, trong đó có các cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công thương và các cơ quan, đơn vị tổ chức. Qua đó, Nhà trường mong muốn từng bước hình thành môi trường khuyến khích đổi mới sáng tạo thường xuyên, để tinh thần “Sáng kiến mỗi ngày” được thể hiện bằng những việc làm cụ thể, những giải pháp thiết thực và những sản phẩm có giá trị trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và phục vụ cộng đồng.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Thu Hoài tin tưởng tập thể nhà trường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, gặt hái nhiều thành tựu rực rỡ trong năm học mới. (Ảnh: MAI HUYÊN-HẢI LINH)

Xin trân trọng cảm ơn những chia sẻ tâm huyết và tầm nhìn chiến lược của Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Thị Thu Hoài!