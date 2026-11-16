Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số trong đào tạo và nghiên cứu khoa học

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội tham quan các sản phẩm công nghệ được giới thiệu tại triển lãm. (Ảnh: HNUE)

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn, Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội, triển lãm được hình thành từ ý tưởng ban đầu là giới thiệu các sản phẩm kỹ thuật của sinh viên, sau đó từng bước mở rộng sang lĩnh vực đổi mới sáng tạo, khoa học và công nghệ.

Triển lãm không chỉ là dịp để nhà trường nhìn lại những kết quả đã đạt được mà còn tạo cơ hội để sinh viên thể hiện năng lực, tinh thần đổi mới sáng tạo và giới thiệu những thành quả trong hoạt động nghiên cứu, sáng tạo.

Các sản phẩm nghiên cứu, mô hình ứng dụng tại triển lãm (Ảnh: HNUE)

Hiệu trưởng Trường đại học Sư phạm Hà Nội tin tưởng các hoạt động đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số sẽ tiếp tục được duy trì và đạt thêm nhiều kết quả trong thời gian tới. Đồng thời, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Đức Sơn cũng mong muốn đội ngũ các thầy giáo, cô giáo tiếp tục phát huy nhiệt huyết để cùng thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo của nhà trường ngày càng phát triển.

Triển lãm với chủ đề xuyên suốt “Đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số trong đào tạo và nghiên cứu khoa học” là không gian giới thiệu những thành tựu, sản phẩm và giải pháp tiêu biểu của các đơn vị trong đổi mới đào tạo, nghiên cứu, hợp tác, chuyển giao khoa học và công nghệ, chuyển đổi số và giáo dục STEM/STEAM; qua đó khẳng định những đóng góp trong chặng đường 75 năm xây dựng và phát triển của nhà trường, đồng thời góp phần phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ quốc gia.

Các đại biểu tham quan sản phẩm, giải pháp đổi mới sáng tạo và ứng dụng công nghệ tại triển lãm. ﻿(Ảnh: HNUE)

Triển lãm có sự tham gia của các đơn vị thuộc Trường đại học Sư phạm Hà Nội. Các sản phẩm, công trình và mô hình trưng bày được lựa chọn tập trung vào ba định hướng: “Đổi mới đào tạo-Khơi nguồn sáng tạo”; “Nghiên cứu khoa học-Kiến tạo giá trị”; “Ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số-Kết nối tương lai”.

Ở lĩnh vực đào tạo, triển lãm giới thiệu những đổi mới trong xây dựng chương trình, phương pháp giảng dạy, kiểm tra và đánh giá; các mô hình đào tạo, bồi dưỡng giáo viên; giáo trình, học liệu, mô hình và đồ dùng dạy học; những sáng kiến phát triển năng lực người học, gắn đào tạo với nghiên cứu và thực tiễn giáo dục.

Trong lĩnh vực nghiên cứu khoa học, khách tham quan có cơ hội tìm hiểu các công trình, đề tài, dự án, ấn phẩm khoa học và kết quả hợp tác nghiên cứu tiêu biểu của đội ngũ giảng viên, giáo viên, học sinh, sinh viên và các nhóm nghiên cứu; cùng những sáng chế, giải pháp hữu ích, mô hình, thiết bị và sản phẩm có khả năng ứng dụng, chuyển giao, phục vụ cộng đồng.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khai mạc triển lãm. (Ảnh: HNUE)

Đáng chú ý, ở nội dung ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số, triển lãm tập trung giới thiệu các sản phẩm, giải pháp về công nghệ số, trí tuệ nhân tạo trong đào tạo, nghiên cứu, quản lý và giáo dục phổ thông; nền tảng dạy học trực tuyến, công cụ hỗ trợ giảng dạy, kiểm tra, đánh giá, cá nhân hóa học tập; các mô hình STEM/STEAM và sáng kiến chuyển đổi số có hiệu quả thực tiễn.

Hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện hướng tới kỷ niệm 75 năm xây dựng và phát triển Trường đại học Sư phạm Hà Nội. Thông qua triển lãm, nhà trường mong muốn tăng cường kết nối, chia sẻ tri thức, thúc đẩy hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; lan tỏa tinh thần đổi mới, sáng tạo trong toàn trường, tiếp tục nêu cao truyền thống 75 năm xây dựng và phát triển, hướng tới những mục tiêu phát triển mới.