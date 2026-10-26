Đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến toàn trình

CHUẨN HÓA QUY TRÌNH GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

DVCTT toàn trình là dịch vụ hành chính công được thực hiện hoàn toàn trên môi trường số, bao gồm các bước: Nộp hồ sơ, tiếp nhận, xử lý, thanh toán phí/lệ phí và trả kết quả. Việc triển khai mô hình này không chỉ xóa bỏ khoảng cách địa lý, mà còn tiết kiệm thời gian, chi phí cho các tổ chức, cá nhân.

Trong quý III-2026, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lấp Vò tiếp nhận và xử lý trên môi trường trực tuyến 4.817 hồ sơ (đạt tỷ lệ hơn 99%).

Nhận thức rõ tầm quan trọng đó, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh được phân công và tổ chức thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ được giao trong tiếp nhận, giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Toàn tỉnh tập trung đẩy mạnh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC; vận hành hiệu quả Hệ thống thông tin giải quyết TTHC.

Đồng thời, thực hiện kết nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu đồng bộ với Cổng Dịch vụ công quốc gia, các cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành và các hệ thống thông tin liên quan.

Bên cạnh việc đầu tư hạ tầng kỹ thuật, tỉnh chú trọng công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân và doanh nghiệp sử dụng DVCTT. Vai trò của các Tổ công nghệ số cộng đồng được phát huy tối đa trong việc “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để hỗ trợ người dân tiếp cận và thực hành công nghệ số.

Năm 2026, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo tăng cường chuẩn hóa, số hóa toàn bộ quy trình giải quyết TTHC trên môi trường số; thúc đẩy liên thông, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan hành chính.

Tính trong 6 tháng đầu năm 2026, số TTHC cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình gần 1.640 (đạt tỷ lệ hơn 80%), số TTHC cung cấp DVCTT một phần là 397 (đạt tỷ lệ hơn 19%); tỷ lệ nộp hồ sơ trực tuyến đạt hơn 94%, tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt trên 80%.

Riêng trong tháng 7-2026, tỷ lệ hồ sơ trực tuyến trên địa bàn tỉnh đạt hơn 94%; tỷ lệ hồ sơ thanh toán trực tuyến đạt hơn 81%.

Đây là bước đi chiến lược nhằm tiếp tục rút ngắn thời gian xử lý, tiết kiệm chi phí và tạo môi trường đầu tư, kinh doanh kinh tế số năng động, minh bạch.

Các trung tâm xã, phường trên địa bàn tỉnh chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, linh hoạt, sát với thực tế địa phương. Tại xã Lấp Vò, công tác niêm yết, công khai danh mục TTHC đủ điều kiện cung cấp DVCTT toàn trình luôn được cập nhật thường xuyên.

Trung tâm xã liên tục theo dõi tình trạng tiếp nhận hồ sơ trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC, kịp thời phối hợp với các đơn vị liên quan để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh, bảo đảm 100% TTHC đủ điều kiện đều được cung cấp DVCTT toàn trình theo quy định.

Giám đốc Trung tâm xã Lấp Vò Trần Thanh Tú cho biết: “Trung tâm xã tiếp tục triển khai thực hiện các TTHC liên quan đến đào tạo, nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh theo hình thức trực tuyến đối với các thủ tục đủ điều kiện theo danh mục được cấp có thẩm quyền công bố. Chúng tôi thường xuyên rà soát, cập nhật danh mục, niêm yết công khai và hướng dẫn cá nhân, tổ chức thực hiện hồ sơ trên hệ thống, góp phần nâng cao tỷ lệ hồ sơ trực tuyến và tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp”.

Nhờ sự nỗ lực không ngừng, kết quả giải quyết TTHC liên quan đến lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, sản xuất, kinh doanh trong quý III năm 2026 tại xã Lấp Vò tiếp nhận 194 hồ sơ và giải quyết trước hạn 194 hồ sơ (đạt 100%). Tính chung toàn bộ các lĩnh vực trong quý III năm 2026, Trung tâm xã tiếp nhận tổng cộng hơn 4.830 hồ sơ.

Trong đó, hồ sơ trực tuyến toàn trình 1.890 hồ sơ; hồ sơ trực tuyến một phần hơn 2.900 hồ sơ. Tổng số hồ sơ được tiếp nhận và xử lý trên môi trường trực tuyến đạt 4.817 hồ sơ (đạt hơn 99%), vượt xa chỉ tiêu duy trì tối thiểu 80% do tỉnh đề ra.

SỰ HÀI LÒNG CỦA NGƯỜI DÂN

Tại Trung tâm phường Mỹ Phong, việc ứng dụng công nghệ thông tin trở thành một phần không thể thiếu trong quy trình làm việc hằng ngày.

Bàn hướng dẫn tiếp nhận hồ sơ trực tuyến tại Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Mỹ Phong.

Người dân đến liên hệ công việc đều được đội ngũ cán bộ trực tiếp hướng dẫn tạo tài khoản, nộp hồ sơ, thanh toán trực tuyến và tra cứu kết quả dễ dàng.

Số liệu thống kê trong 9 tháng đầu năm 2026 cho thấy, Trung tâm phường tiếp nhận 6.025 hồ sơ và giải quyết hơn 5.900 hồ sơ (đạt tỷ lệ hơn 98%), trong số hồ sơ đã giải quyết đúng hạn và trước hạn là 5.793 hồ sơ (chiếm hơn 97%).

Đáng chú ý, các chỉ số số hóa tại phường đạt mức ấn tượng: Tỷ lệ số hóa kết quả giải quyết TTHC đạt 100%, tỷ lệ sử dụng DVCTT đạt hơn 99% và thanh toán trực tuyến đạt 100%.

Việc chuyển đổi phương thức làm việc từ truyền thống sang môi trường số không chỉ thay đổi diện mạo hành chính, mà còn mang lại giá trị thực tế cho cả cán bộ thụ lý lẫn người dân.

Đồng chí Nguyễn Thị Bảo Trang, chuyên viên phụ trách lĩnh vực kinh doanh, hợp tác xã tại Trung tâm phường Mỹ Phong chia sẻ: “Các khâu từ tiếp nhận, xử lý đến trả kết quả hiện đều thực hiện hoàn toàn trên môi trường mạng.

Quy trình vận hành suôn sẻ giúp nâng cao hiệu suất công việc rõ rệt. Tuy nhiên, quá trình thực hiện đôi lúc vẫn gặp trở ngại do đường truyền Internet chưa ổn định hoặc hệ thống phát sinh lỗi kỹ thuật, khiến việc xử lý hồ sơ bị gián đoạn cục bộ”.

Liên quan đến công tác thu phí, lệ phí trực tuyến tại các lĩnh vực như tư pháp, hộ tịch..., đồng chí Nguyễn Thị Bảo Trang cho biết, địa phương triển khai linh hoạt theo điều kiện thực tế từng nhóm đối tượng.

Đối với người dân thạo công nghệ, việc thanh toán qua chuyển khoản ngân hàng hoặc quét mã QR diễn ra rất nhanh chóng.

Còn đối với người lớn tuổi chưa quen thao tác trên thiết bị thông minh, cán bộ Trung tâm phường sẽ nhận tiền mặt và hỗ trợ thực hiện thao tác thanh toán trên hệ thống giúp dân, đảm bảo quy trình diễn ra đúng quy định và thuận tiện nhất.

Sự chuyển biến tích cực này nhận được sự đồng tình, ủng hộ từ người dân. Chị Nguyễn Thị Thu Thủy (Khu phố 2, phường Mỹ Phong) cho biết: “Khi đến giải quyết TTHC, tôi được cán bộ hướng dẫn rất tận tình, hỗ trợ từ khâu đăng ký đến nộp hồ sơ trực tuyến. Các thao tác đăng nhập, kê khai diễn ra nhanh chóng, không mất nhiều thời gian chờ đợi như trước”.

Anh Nguyễn Văn Cần (Khu phố Bình Thành, phường Mỹ Phong) chia sẻ: “Việc giải quyết TTHC tại Trung tâm phường ngày càng thuận tiện nhờ cán bộ hướng dẫn cụ thể.

Ứng dụng công nghệ thông tin không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, mà còn giúp tôi dễ dàng chủ động theo dõi tiến độ giải quyết hồ sơ của mình trên điện thoại”.

Có thể thấy, những kết quả đạt được trong việc triển khai DVCTT tại các địa phương là minh chứng rõ nét cho sự chuyển mình mạnh mẽ của tỉnh Đồng Tháp trên hành trình xây dựng chính quyền số.

Lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động, tỉnh đang từng bước hiện thực hóa mục tiêu hiện đại hóa nền hành chính, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội bền vững.