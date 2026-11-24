Học viên thực hành kỹ thuật chế biến món ăn tại lớp đào tạo nghề do Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Âu Việt Á tổ chức ở thành phố Đà Nẵng.

Tại xã Hùng Sơn, 4 lớp đào tạo nghề pha chế và nấu ăn cho 207 học viên được triển khai từ tháng 9, với thời gian học ba tháng, dự kiến hoàn thành trong tháng 12/2026. Học viên được thực hành kỹ thuật pha chế, chế biến món ăn, bảo đảm an toàn thực phẩm; đồng thời được miễn học phí, hỗ trợ tiền ăn và đi lại theo quy định.

Tại xã Hiệp Đức, lớp kỹ thuật pha chế đồ uống cho 41 lao động nông thôn, tổ chức từ cuối tháng 10, chương trình đào tạo hai tháng, dự kiến hoàn thành vào cuối năm. Sau khóa học, học viên đáp ứng yêu cầu sẽ được cấp chứng chỉ sơ cấp nghề, tạo điều kiện tìm việc làm hoặc tự kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Trong khi đó, xã Trà Liên đã hoàn thành lớp kỹ thuật pha chế cho 35 học viên vào tháng 8 và tiếp tục tổ chức lớp chế biến món ăn cho 35 người từ tháng 10. Tại xã Bến Giằng, địa phương đã triển khai 5 lớp đào tạo nghề cho 185 học viên, trong đó có 2 lớp nấu ăn và 2 lớp pha chế.

Các lớp học chú trọng thực hành, trang bị kỹ năng phù hợp với nhu cầu dịch vụ, du lịch và kinh doanh tại địa phương. Qua đó, góp phần mở rộng cơ hội việc làm, hỗ trợ người lao động tự tạo sinh kế, nâng cao thu nhập và thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững./.

Đại diện đơn vị tổ chức trao chứng chỉ nghề cho học viên tại lễ bế giảng lớp kỹ thuật pha chế đồ uống và chế biến món ăn.

Học viên nhận chứng chỉ sơ cấp nghề kỹ thuật pha chế đồ uống và chế biến món ăn sau khi hoàn thành khóa đào tạo.