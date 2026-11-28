Trao quyết định thành lập các cơ sở Hội trực thuộc Hội Nhà báo TP Cần Thơ.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026 - 2031 gồm 15 người, Ban Thường vụ gồm 5 người, Ủy ban Kiểm tra gồm 7 người. Nhà báo Tạ Đình Nghĩa, Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ tiếp tục được Đại hội tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch Hội Nhà báo Thành phố Cần Thơ nhiệm kỳ 2026 - 2031. Ông Dương Hồ Vũ, Phó Giám đốc Báo và Phát thanh truyền hình thành phố Cần Thơ, bà Vũ Thị Phương Hà, Tổng Biên tập Báo Quân khu 9 được bầu giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội.

Sau hợp nhất, Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ có 610 hội viên, sinh hoạt tại 15 chi hội, liên chi hội và 2 Câu lạc bộ Nhà báo nữ. Nhiệm kỳ 2026 - 2031, Hội Nhà báo thành phố xác định tiếp tục kiện toàn tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động các cấp Hội, phát triển hội viên; đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường kiểm tra, giám sát và đánh giá hiệu quả công tác. Trong đó, Hội chú trọng tuyên truyền, giáo dục chính trị, pháp luật, đạo đức nghề nghiệp; nâng cao bản lĩnh chính trị, trách nhiệm xã hội và trình độ chuyên môn cho hội viên. Hội đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ, nâng cao chất lượng hoạt động báo chí, Hội Báo Xuân và các giải báo chí; quan tâm bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của hội viên, chăm lo đời sống người làm báo.

Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026 - 2031 ra mắt Đại hội.

Phó Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam Trần Trọng Dũng đề nghị Hội Nhà báo Thành phố Cần Thơ trong nhiệm kỳ mới cần lấy sự đồng thuận làm nền tảng để xây dựng tổ chức Hội vững mạnh từ gốc; tôi luyện bản lĩnh chính trị và giữ gìn sự trong sáng của đạo đức người làm báo; tạo đột phá về chất lượng tác phẩm thông qua việc đổi mới phương thức sinh hoạt nghề nghiệp. Hội cần khẳng định vị thế đầu tàu của báo chí Cần Thơ tại vùng Đồng bằng sông Cửu Long, chủ động kết nối, mở rộng liên kết nghiệp vụ với Hội Nhà báo các địa phương trong khu vực; tổ chức các diễn đàn, tọa đàm chuyên sâu về các vấn đề của vùng như biến đổi khí hậu, chuyển dịch kinh tế nông nghiệp bền vững hay bảo tồn di sản văn hóa các dân tộc. Báo chí Cần Thơ phải thực sự trở thành tiếng nói đại diện, là nhịp cầu thông tin kết nối vùng đất Chín Rồng với cả nước và bạn bè quốc tế…

Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ Nguyễn Văn Khởi thông tin, thành phố đang bước vào giai đoạn phát triển mới với vai trò là cực tăng trưởng, trung tâm động lực có sức lan tỏa đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Trong tiến trình đó, báo chí giữ vai trò quan trọng trong việc đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với nhân dân; định hướng dư luận, tạo đồng thuận xã hội, quảng bá hình ảnh và khơi dậy khát vọng phát triển. Thông qua hoạt động báo chí, cấp ủy, chính quyền có thêm kênh thông tin nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, kịp thời nhận diện những khó khăn, bất cập từ thực tiễn; lan tỏa các mô hình hay, cách làm hiệu quả, nhân tố tích cực. Hội Nhà báo thành phố tiếp tục xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất sau hợp nhất; nâng cao chất lượng hoạt động. Hội chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm báo chí gắn với yêu cầu chuyển đổi số; khuyến khích ứng dụng công nghệ mới, trí tuệ nhân tạo và các nền tảng truyền thông số trong sáng tạo, sản xuất, phân phối thông tin, bảo đảm tính chính xác, khách quan, nhân văn và tuân thủ đạo đức nghề nghiệp. Thành phố cũng mong muốn Hội quan tâm bồi dưỡng đội ngũ phóng viên trẻ, có năng lực thích ứng với môi trường báo chí hiện đại.

Ông Nguyễn Văn Khởi, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu tại đại hội.

Các cơ quan báo chí tiếp tục phát huy vai trò đồng hành cùng sự phát triển của thành phố; tập trung tuyên truyền các chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và nhiệm vụ trọng tâm của địa phương; phản ánh sinh động thành tựu, tiềm năng, lợi thế, các chương trình, dự án động lực; tăng cường phát hiện, phản ánh những vấn đề phát sinh từ thực tiễn, khó khăn, bất cập trong thực thi chính sách, pháp luật; tích cực đấu tranh với tiêu cực, sai trái và thông tin xấu độc...

Tại Đại hội, Hội Nhà báo thành phố Cần Thơ cũng đã trao quyết định thành lập các cơ sở Hội cho 5 Chi hội, Liên Chi hội trực thuộc Hội Nhà báo Thành phố Cần Thơ, trao Kỷ niệm chương của Hội Nhà báo Việt Nam cho 24 cá nhân có đóng góp tích cực, hiệu quả cho hội viên, nhà báo với sự nghiệp Báo chí Cách mạng Việt Nam.