Đẩy mạnh công tác triển khai thu nhận mẫu sinh phẩm ADN

Trong đợt thu thập lần này, có hơn 100 thân nhân liệt sĩ đang sinh sống trên địa bàn đăng ký lấy mẫu bổ sung, góp phần cung cấp nguồn dữ liệu di truyền phục vụ công tác tìm kiếm, xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin.

Công an phường Vĩnh Tuy, Hà Nội đã phối hợp, hỗ trợ Công ty Genestory tổ chức thu thập mẫu sinh phẩm ADN đợt 2 năm 2026 tại Trạm Y tế phường Bạch Mai, số 1 phố Quỳnh Mai, thành phố Hà Nội.

Với tinh thần trách nhiệm, tận tụy và nghĩa tình, các cán bộ, chiến sĩ Công an phường Vĩnh Tuy, đặc biệt là lực lượng Cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn có vai trò quan trọng trong việc rà soát, xác minh thông tin các gia đình có thân nhân là liệt sĩ chưa xác định được danh tính; chủ động tiếp cận, tuyên truyền, giải thích để người dân hiểu rõ ý nghĩa nhân văn và tầm quan trọng của việc thu nhận mẫu sinh phẩm AND. Trong ngày đầu tiên lấy mẫu, cảnh sát khu vực phụ trách địa bàn có thân nhân liệt sĩ tham gia lấy mẫu, đã có mặt để tổ chức tiếp đón, hướng dẫn tận tình từng bước, hỗ trợ người dân hoàn thiện các thủ tục cần thiết.

Không chỉ tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn thân nhân liệt sĩ đến địa điểm thu nhận mẫu tập trung, cán bộ chiến sĩ Công an phường còn quan tâm, hỗ trợ những trường hợp gặp khó khăn trong việc đi lại, người cao tuổi, người sức khỏe yếu hoặc không có điều kiện trực tiếp đến địa điểm thu nhận mẫu.

Qua đó, bảo đảm quá trình thu thập mẫu sinh phẩm diễn ra nhanh chóng, khoa học, trật tự và thuận tiện, tạo điều kiện tốt nhất cho các thân nhân liệt sĩ.

Công an phường Vĩnh Tuy tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, chung tay thực hiện hiệu quả chiến dịch, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi và gia đình.

Hoạt động mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, đồng thời góp phần xoa dịu nỗi đau, mang lại niềm hy vọng cho các gia đình liệt sĩ trên hành trình tìm lại tên tuổi, quê hương cho những người con đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Mỗi mẫu sinh phẩm được thu thập không chỉ mang giá trị khoa học mà còn gửi gắm niềm tin, tình cảm và sự tri ân sâu sắc đối với các anh hùng liệt sĩ. Công an phường Vĩnh Tuy tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan, chung tay thực hiện hiệu quả chiến dịch, góp phần đưa các liệt sĩ trở về với tên tuổi và gia đình, để sự hy sinh cao cả của các anh hùng liệt sĩ luôn được Tổ quốc và Nhân dân khắc ghi.