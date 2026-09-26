Ngày 22/9, thay mặt Chính phủ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng ký Nghị quyết số 282/NQ-CP ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủ thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 17/6/2026 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và quyết tâm của các bộ, cơ quan liên quan, địa phương, cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là người đứng đầu, trong thực hiện Kết luận số 51-KL/TW.