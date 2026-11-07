Đẩy mạnh công tác sở hữu trí tuệ giai đoạn mới

Kế hoạch, đặt mục tiêu tăng ít nhất 20% số vụ xử lý vi phạm sở hữu trí tuệ (SHTT); các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện nhiệm vụ thường xuyên, liên tục với tinh thần “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả). Đáng chú ý, tỉnh phấn đấu số vụ phát hiện, xử lý vi phạm về SHTT tăng ít nhất 20% so với năm 2025 trên tất cả các khâu từ thanh tra, kiểm tra đến điều tra, truy tố, xét xử. Các cơ quan, đơn vị cũng phải tiến hành rà soát toàn bộ phần mềm sử dụng trên máy tính công vụ, kịp thời gỡ bỏ phần mềm không bản quyền, ưu tiên sử dụng phần mềm có bản quyền hoặc nguồn mở.

Tổng thể Kế hoạch gồm 33 nhiệm vụ cụ thể, tập trung vào công tác tuyên truyền, hoàn thiện thể chế, tăng cường phối hợp liên ngành, kiểm soát thương mại điện tử, tuyến biên giới và đẩy mạnh thanh tra, xử lý vi phạm. Trong đó: Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan đầu mối chủ trì, theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch. Sở Công Thương chủ trì công tác quản lý thị trường, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi sản xuất, kinh doanh hàng giả, xâm phạm quyền SHTT trên môi trường mạng, sàn thương mại điện tử, mạng xã hội và livestream. Công an tỉnh chủ trì nắm tình hình, điều tra, xử lý các hành vi xâm phạm quyền SHTT có dấu hiệu tội phạm, triệt phá các đường dây buôn bán hàng giả và bảo đảm an ninh công nghệ, an toàn dữ liệu.