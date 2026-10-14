Đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên góp phần xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh

Đồng chí Đinh Thị Phượng, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy làm việc với đảng ủy một số xã, phường về công tác phát triển đảng viên năm 2026.

Năm 2026 là năm đầu tiên triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tiếp tục được sắp xếp, kiện toàn theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Những yêu cầu mới của thực tiễn đặt ra đòi hỏi công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác phát triển đảng viên nói riêng phải được tiến hành chủ động, bài bản, thực chất và hiệu quả hơn.

Bám sát Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy kịp thời cụ thể hóa bằng các chủ trương, kế hoạch và giải pháp phù hợp với tình hình thực tiễn của tỉnh.

Đặc biệt, sau khi Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 58-KL/TW, ngày 26/6/2026 về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch triển khai thực hiện, xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, tạo cơ sở để các cấp ủy, tổ chức đảng thống nhất nhận thức, trách nhiệm, đưa các quan điểm chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh vào thực tiễn công tác xây dựng Đảng ở từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Cùng với đó, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành các kế hoạch chuyên đề tập trung vào những lĩnh vực được xác định là có ý nghĩa quan trọng trong tạo nguồn, mở rộng đối tượng và nâng cao chất lượng phát triển đảng viên, như: phát triển đảng viên trong học sinh, sinh viên; phát triển đảng viên là người theo tôn giáo; thành lập tổ chức đảng và kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2026-2030.

Việc ban hành đồng thời các kế hoạch chuyên đề đã thể hiện rõ quan điểm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: phát triển đảng viên phải có trọng tâm, trọng điểm, xuất phát từ thực tiễn nguồn quần chúng của từng địa bàn, từng lĩnh vực; không chạy theo số lượng đơn thuần mà phải đặc biệt coi trọng chất lượng, cơ cấu và tính bền vững.

Để cụ thể hóa mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 phấn đấu tỷ lệ kết nạp đảng viên mới hằng năm đạt từ 3% trở lên so với tổng số đảng viên của Đảng bộ, Ban Tổ chức Tỉnh uỷ đã tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 03-CT/TU, ngày 12/11/2025 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác xây dựng tổ chức đảng và phát triển đảng viên trong tình hình mới.

Ngày 26/02/2026, tiếp tục tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Công văn số 303-CV/TU, ngày 26/02/2026 về tiếp tục đẩy mạnh công tác kết nạp đảng viên, yêu cầu các cấp ủy nâng cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo; giao chỉ tiêu cụ thể, phân công cấp ủy viên phụ trách, đồng thời chú trọng phát triển đảng viên ở những lĩnh vực, địa bàn còn khó khăn về nguồn. Như vậy, có thể thấy công tác phát triển đảng viên đã được đặt trong một hệ thống chủ trương tương đối toàn diện, từ định hướng chung của nhiệm kỳ đến các giải pháp chuyên đề và chỉ đạo cụ thể trong từng thời điểm.

Đồng chí Bí thư Chi bộ Phòng Chính trị và Công tác sinh viên (Đảng bộ Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật Công nghiệp) trao quyết định kết nạp đảng viên mới cho sinh viên. Ảnh: Nguyễn Huỳnh

Thực tiễn cho thấy, muốn phát triển đảng viên bền vững thì trước hết phải làm tốt công tác tạo nguồn. Nguồn quần chúng ưu tú không tự nhiên có mà phải được phát hiện, bồi dưỡng, giáo dục, rèn luyện thông qua thực tiễn lao động, học tập, công tác và các phong trào thi đua yêu nước. Vì vậy, các cấp ủy, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh đã từng bước đổi mới phương thức tạo nguồn, chuyển từ tư duy “chờ nguồn” sang chủ động tìm nguồn, tạo môi trường để phát triển nguồn kết nạp đảng. Chỉ tiêu phát triển đảng viên được cụ thể hóa đến từng tổ chức đảng; trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng và người đứng đầu được xác định rõ hơn.

Công tác phát triển đảng viên được gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Qua đó, những quần chúng tiêu biểu trong công tác, học tập, lao động, sản xuất và đời sống được phát hiện, theo dõi, bồi dưỡng, giúp đỡ để có quá trình rèn luyện, thử thách trước khi được xem xét kết nạp vào Đảng.

Một trong những điểm mới trong công tác phát triển đảng viên năm 2026 là tỉnh tập trung hơn vào những đối tượng, lĩnh vực có nguồn quần chúng phong phú nhưng trước đây còn gặp khó khăn trong tạo nguồn. Đối với học sinh, sinh viên, mục tiêu không chỉ là tăng số lượng đảng viên trẻ mà quan trọng hơn là phát hiện sớm những học sinh, sinh viên có thành tích nổi bật, có ý thức phấn đấu, có lý tưởng, trách nhiệm với cộng đồng để giáo dục, bồi dưỡng và tạo nguồn lâu dài cho Đảng.

Đảng bộ Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong tổ chức Lễ kết nạp Đảng cho học sinh ưu tú, góp phần tạo nguồn kế cận cho Đảng. Ảnh: Nguyễn Huỳnh

Năm học 2025-2026, toàn tỉnh có 3.691 học sinh, sinh viên được bồi dưỡng nhận thức về Đảng và hơn 1.000 học sinh, sinh viên được kết nạp vào Đảng. Đây là nguồn lực trẻ có ý nghĩa quan trọng đối với quá trình xây dựng đội ngũ kế cận của Đảng. Ban Thường vụ Tỉnh ủy xác định, công tác phát triển Đảng trong trường học phải được thực hiện ngay từ khâu giáo dục lý tưởng, đạo đức, lối sống; phát huy vai trò của tổ chức Đoàn, Hội, Đội; gắn kết quả học tập, rèn luyện với việc phát hiện, bồi dưỡng, giới thiệu quần chúng ưu tú. Qua đó, giúp học sinh, sinh viên nhận thức đúng về Đảng, xác định động cơ phấn đấu trong sáng và từng bước trưởng thành.

Đối với đồng bào theo tôn giáo và vùng dân tộc thiểu số, tỉnh Ninh Bình có những điều kiện và kết quả nổi bật. Toàn tỉnh hiện có hàng nghìn đảng viên là người theo tôn giáo; công tác phát triển đảng viên là người theo tôn giáo được cấp ủy các cấp quan tâm, nhất là việc phát hiện, bồi dưỡng những quần chúng có uy tín, có tinh thần trách nhiệm, tích cực tham gia các phong trào ở địa phương. Trong 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh đã kết nạp 232 đảng viên mới là người theo tôn giáo. Cùng với đó, 74 đảng viên mới là người dân tộc thiểu số được kết nạp vào Đảng. Những kết quả này góp phần củng cố tổ chức đảng ở cơ sở, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với Nhân dân, nhất là tại những địa bàn có đông đồng bào theo tôn giáo và vùng dân tộc thiểu số.

Đối với khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, yêu cầu đặt ra là vừa phát triển đảng viên, vừa từng bước xây dựng tổ chức đảng trong doanh nghiệp, qua đó tăng cường vai trò của Đảng trong lực lượng công nhân, người lao động. Đây là nhiệm vụ khó, bởi lực lượng lao động trẻ thường xuyên biến động, thời gian làm việc chặt chẽ, điều kiện sinh hoạt đảng có những đặc thù.

Vì vậy, cần có phương thức tạo nguồn linh hoạt, phù hợp; phát huy vai trò của tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên và các tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp để phát hiện những công nhân, người lao động ưu tú. Việc Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành kế hoạch chuyên đề về thành lập tổ chức đảng và kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước giai đoạn 2026-2030 thể hiện quyết tâm, tạo chuyển biến rõ nét trong lĩnh vực này. Đây cũng là yêu cầu phù hợp với quá trình phát triển kinh tế tư nhân và lực lượng công nhân, người lao động trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới.

Quan điểm nhất quán của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác phát triển đảng viên là không vì chỉ tiêu mà hạ thấp yêu cầu về chất lượng. Phát triển đảng viên phải bảo đảm đúng tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình; chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, bản lĩnh và ý thức tổ chức kỷ luật. Mỗi quần chúng được xem xét kết nạp phải thực sự tiêu biểu trong tập thể, có động cơ vào Đảng đúng đắn, có ý thức phấn đấu và được thử thách qua thực tiễn.

Sau khi kết nạp, đảng viên mới tiếp tục được giáo dục, phân công nhiệm vụ, tạo điều kiện rèn luyện và phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu. Đây cũng chính là tinh thần của Nghị quyết số 21-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và Kết luận số 58-KL/TW của Bộ Chính trị: xây dựng tổ chức cơ sở đảng phải gắn liền với nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên; phát triển về số lượng phải đi đôi với nâng cao chất lượng, tăng cường quản lý, giáo dục, rèn luyện và sàng lọc đảng viên.

Trong 9 tháng đầu năm 2026, các cấp uỷ, tổ chức đảng trong Đảng bộ tỉnh đã bồi dưỡng, kết nạp 5.668 đảng viên, đạt 77,7% kế hoạch năm. Kết quả này phản ánh sự nỗ lực của các cấp ủy, tổ chức đảng trong việc chủ động tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp quần chúng ưu tú vào Đảng. Đồng thời, đây cũng là cơ sở để tiếp tục rà soát, bổ sung giải pháp trong những tháng cuối năm nhằm hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

Trước thực tiễn đặt ra không ít khó khăn đối với công tác phát triển đảng viên trong giai đoạn hiện nay. Nguồn kết nạp ở một số địa bàn nông thôn còn hạn chế; nhiều thanh niên trong độ tuổi lao động đi làm ăn xa; lực lượng lao động trong doanh nghiệp thường xuyên biến động; một số cấp ủy, chi bộ chưa thật sự chủ động trong công tác tạo nguồn. Đây là những vấn đề cần được nhìn nhận thẳng thắn để có giải pháp phù hợp. Tại Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030, công tác phát triển đảng viên được xác định là một trong những nhiệm vụ cần tiếp tục tập trung chỉ đạo, nhất là phát triển trong doanh nghiệp ngoài nhà nước, trường học, đơn vị sự nghiệp, lực lượng trẻ, khu vực nông thôn và địa bàn khó khăn.

Trong thời gian tới, Ban Tổ chức Tỉnh ủy tiếp tục tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp tập trung triển khai thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm về công tác phát triển đảng viên. Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu về vị trí, vai trò và ý nghĩa của công tác phát triển đảng viên; phải coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của mỗi tổ chức đảng, gắn với trách nhiệm cụ thể của cấp ủy và từng đồng chí cấp ủy viên.

Đổi mới mạnh mẽ công tác tạo nguồn từ cơ sở, từ phong trào thực tiễn; chú trọng những địa bàn, lĩnh vực còn ít đảng viên, những nơi có đông quần chúng ưu tú nhưng chưa được quan tâm đúng mức. Tiếp tục thực hiện hiệu quả các kế hoạch chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về phát triển Đảng trong học sinh, sinh viên; người theo tôn giáo; thành lập tổ chức đảng và kết nạp đảng viên trong doanh nghiệp ngoài nhà nước.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cấp ủy, tổ chức đảng với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, nhất là Đoàn Thanh niên, Công đoàn bởi lẽ muốn có nguồn kết nạp đảng tốt phải có phong trào tốt; muốn quần chúng phấn đấu vào Đảng thì phải tạo được môi trường để họ được cống hiến, rèn luyện và trưởng thành. Gắn chặt phát triển đảng viên với nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phân công nhiệm vụ, giáo dục, rèn luyện và quản lý đảng viên, trong đó đặt ra yêu cầu những đảng viên mới phải được giao việc cụ thể để có cơ hội thể hiện vai trò tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ.

Với chủ trương đúng đắn của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng đang nỗ lực thực hiện mục tiêu phát triển đảng viên theo hướng thực chất, bền vững, coi trọng chất lượng, bảo đảm cơ cấu, gắn phát triển đảng viên với xây dựng, củng cố tổ chức đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên của Đảng bộ tỉnh. Đây không chỉ là yêu cầu trước mắt mà còn là nhiệm vụ có ý nghĩa lâu dài trong xây dựng Đảng bộ tỉnh trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa Ninh Bình phát triển nhanh, bền vững, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.