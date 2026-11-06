Đẩy mạnh công tác bảo vệ động vật hoang dã

Tổ chức tuyên truyền, ký cam kết tại trường học và cơ sở tôn giáo.

Tăng cường tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm

Động vật hoang dã có vai trò quan trọng trong duy trì cân bằng sinh thái và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, tình trạng săn bắt, bẫy, mua bán, vận chuyển, tiêu thụ trái phép vẫn diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, việc phóng sinh tràn lan, không đúng quy định cũng ảnh hưởng đến đa dạng sinh học, môi trường tự nhiên và an ninh trật tự.

Trước thực trạng này, Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 5 tăng cường phối hợp với chính quyền địa phương, chủ rừng, công an các xã và Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy, chữa cháy rừng số 1 triển khai các hoạt động bảo vệ động vật hoang dã, bảo tồn đa dạng sinh học; kiểm tra, xử lý vi phạm trong lĩnh vực lâm nghiệp. Đơn vị đồng thời thực hiện tiếp nhận, cứu hộ động vật hoang dã, quản lý hoạt động nuôi các loài thuộc Phụ lục CITES và rà soát hồ sơ cấp mã số cơ sở nuôi loài nguy cấp, quý, hiếm.

Qua kiểm tra cơ sở vật chất, điều kiện nuôi và số lượng động vật tại các cơ sở gây nuôi, Hạt Kiểm lâm hướng dẫn chủ cơ sở hoàn thiện thủ tục theo quy định; đã cấp mới, cấp lại mã số cho 31 cơ sở nuôi các loài nguy cấp, quý, hiếm và các loài thuộc Phụ lục CITES.

Trong thời gian qua, đơn vị phối hợp tổ chức 122 đợt tuần tra, kiểm tra, phát hiện và phá hủy 1 bộ âm ly, loa bẫy chim, 1 ắc-quy và 320m lưới tàng hình dùng để bẫy chim. Phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và PCCCR số 1, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đà Nẵng tuần tra, tiêu hủy thêm 700m lưới tàng hình, 1 bộ âm-ly, loa bẫy chim, 1 ắc-quy và 30 cây sào tre.

Lực lượng chức năng đã lập hồ sơ xử lý 5 vụ vi phạm hành chính với 5 cá nhân, tổng số tiền phạt 27 triệu đồng; tịch thu 43 cá thể chim chào mào để thả về môi trường tự nhiên và 2 điện thoại di động.

Đẩy mạnh tuyên truyền, ký cam kết

Ông Nguyễn Văn Sơn, Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 5, cho biết đơn vị chú trọng tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ động vật hoang dã. Thời gian qua, Hạt đã thực hiện 56 lượt tuyên truyền trên hệ thống phát thanh xã, 68 đợt tuyên truyền lưu động và tuyên truyền trực tiếp cho 131 lượt người. Đồng thời, tổ chức ký 182 bản cam kết bảo vệ động vật hoang dã, gồm 169 hộ gia đình, cá nhân, cơ sở gây nuôi động vật rừng và 13 cơ sở thờ tự Phật giáo.

Các hoạt động tập trung vào thông điệp “Không săn bắt - Không tiêu thụ - Bảo vệ động vật hoang dã, chim di cư, bảo vệ nguồn lợi thủy sản” và “Phóng sinh theo tinh thần từ bi, trí tuệ của Phật giáo gắn với bảo vệ đa dạng sinh học và trách nhiệm xã hội”.

Phối hợp với Công an xã triển khai công tác rà soát, kiểm tra.

Hạt Kiểm lâm phối hợp tuyên truyền bằng pa-nô, áp phích, tờ rơi tại khu dân cư, chợ, trường học, cơ sở tâm linh; đồng thời phát huy hệ thống phát thanh xã, mạng xã hội và các nền tảng số. Đối với cơ sở thờ tự Phật giáo, đơn vị vận động tăng ni, Phật tử thực hành phóng sinh đúng pháp, đúng quy định, gắn với trách nhiệm bảo vệ môi trường sinh thái, hạn chế tình trạng phóng sinh tràn lan gây ảnh hưởng đến đa dạng sinh học và an ninh trật tự.

Cùng với tuyên truyền, Hạt Kiểm lâm phối hợp công an và UBND các xã rà soát, thống kê địa bàn, đối tượng có nguy cơ vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã và khai thác nguồn lợi thủy sản. Các khu vực chợ, địa bàn thường xảy ra vi phạm được xác định để tập trung kiểm tra, ngăn chặn. Đơn vị vận động người dân tố giác vi phạm, không săn bắt, bắn, bẫy, nuôi nhốt, vận chuyển, mua bán động vật hoang dã trái phép.

Tại 11 xã, lực lượng chức năng xác định các khu vực cần tăng cường kiểm tra, xử lý hành vi săn bắt, bẫy, nuôi nhốt, mua bán chim hoang dã, tập trung ở các xã Thăng Bình, Thăng An, Thăng Điền, Thăng Trường, Thăng Phú và Đồng Dương. Các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng cũng được rà soát để tuyên truyền, ký cam kết bảo vệ động vật hoang dã.

Theo Hạt Kiểm lâm liên xã khu vực 5, cần xác định rõ trách nhiệm của từng bộ phận chuyên môn và kiểm lâm phụ trách địa bàn trong công tác phòng, chống vi phạm. Các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ động vật hoang dã, khai thác nguồn lợi thủy sản phải được kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn kịp thời và xử lý nghiêm theo quy định.