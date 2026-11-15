Đẩy mạnh công tác bảo tồn, tu bổ các di tích lịch sử

Di tích quốc gia đặc biệt Thành Cổ Quảng Trị thu hút đông đảo du khách thập phương đến thăm viếng, tri ân - Ảnh: N.L.M

Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 1 di tích quốc gia đặc biệt (Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải) và 1 điểm di tích thành phần (Cảng Quân sự Đông Hà thuộc di tích Đường Trường Sơn-Đường Hồ Chí Minh) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi; 2 di tích quốc gia đặc biệt (Địa đạo Vịnh Mốc và Hệ thống làng hầm Vĩnh Linh; Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972) được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch; 2/70 di tích quốc gia (gồm 127 điểm di tích thành phần) đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch (Hệ thống khai thác và xử lý nước (14 giếng cổ) xã Cồn Tiên; các địa điểm liên quan đến Dinh chúa Nguyễn (1558-1626).

Hiện, tỉnh đang tiếp tục thực hiện lập quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi đối với 2 di tích quốc gia đặc biệt, gồm: Địa đạo Vịnh Mốc và Hệ thống làng hầm Vĩnh Linh; Thành Cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972; thực hiện điều chỉnh quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải. Các quy hoạch và điều chỉnh quy hoạch đã hoàn thiện hồ sơ trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thẩm định.