Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và các đại biểu dự Lễ khai mạc - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Cùng dự có nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ Đỗ Thanh Bình; các đồng chí nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các cơ quan của Quốc hội, thành phố Cần Thơ và các tỉnh, thành phố.

Festival do UBND thành phố Cần Thơ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức nhằm tôn vinh những thành tựu phát triển nông nghiệp, quảng bá di sản lúa gạo Việt Nam; khẳng định thế mạnh, vị thế của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và Việt Nam trong phát triển ngành hàng lúa gạo, đóng góp vào bảo đảm an ninh lương thực toàn cầu.

Các đại biểu dự Lễ khai mạc - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Phát biểu tại lễ khai mạc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, trải qua chiều dài lịch sử, cây lúa, hạt gạo luôn gắn liền với nền văn minh lúa nước, sự thịnh vượng và những giá trị văn hóa đặc sắc của dân tộc Việt Nam. Đồng bằng sông Cửu Long giữ vai trò quan trọng là “vựa lúa” của cả nước, góp phần bảo đảm an ninh lương thực quốc gia và an ninh lương thực toàn cầu.

Gạo Việt Nam ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế với các dòng sản phẩm chất lượng cao, gạo thơm, gạo đặc sản, gạo hữu cơ, đáp ứng yêu cầu của những thị trường có tiêu chuẩn khắt khe.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại lễ khai mạc - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương tinh thần lao động cần cù, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm cùng những đóng góp to lớn của hàng triệu nông dân, các hợp tác xã, nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và cộng đồng doanh nghiệp đối với sự phát triển của ngành hàng lúa gạo Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng và Nhà nước luôn quan tâm đến nông nghiệp, nông dân, nông thôn. Nhắc lại chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về chuyển từ xuất khẩu nông sản sang xuất khẩu công nghệ nông nghiệp, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, Việt Nam không chỉ xuất khẩu gạo, cà phê hay hạt điều mà cần đưa cả kinh nghiệm, mô hình và công nghệ nông nghiệp ra thế giới, qua đó nâng cao giá trị và khẳng định vị thế quốc gia; quyết tâm xây dựng nền nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Lễ khai mạc Festival quốc tế ngành hàng lúa gạo Việt Nam lần thứ II với chủ đề “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế” - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Trước những yêu cầu và thách thức mới của ngành lúa gạo, Chủ tịch Quốc hội đề nghị thành phố Cần Thơ tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu; áp dụng quy trình canh tác tuần hoàn, số hóa, ứng dụng khoa học, công nghệ tiên tiến và trí tuệ nhân tạo trong sản xuất nhằm giảm chi phí, tiết kiệm tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái và giảm phát thải khí nhà kính.

Thành phố cần tiếp tục củng cố, phát huy hiệu quả mối liên kết giữa Nhà nước, nhà nông, nhà khoa học và doanh nghiệp; chú trọng xây dựng, bảo vệ thương hiệu gạo Việt Nam, phù hợp với chủ đề “Gạo xanh Việt Nam - Vươn tầm quốc tế” của Festival.

Chủ tịch Quốc hội hoan nghênh và mong muốn tiếp tục nhận được sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm, chuyển giao công nghệ và đầu tư từ các đối tác chiến lược, các quốc gia, tổ chức quốc tế.

Festival là dịp kết nối phát triển nông nghiệp với văn hóa, du lịch - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Chủ tịch Quốc hội cho rằng, Festival là dịp kết nối phát triển nông nghiệp với văn hóa, du lịch; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất khẩu, thúc đẩy hợp tác và phát triển toàn diện chuỗi giá trị ngành hàng lúa gạo Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, với sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành, trực tiếp là Bộ Nông nghiệp và Môi trường; sự nỗ lực của các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long, cộng đồng doanh nghiệp, nhà khoa học và nông dân, ngành hàng lúa gạo Việt Nam sẽ tiếp tục đạt những thành tựu mới, nâng cao vị thế trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Đỗ Thanh Bình trân trọng cảm ơn và tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn; khẳng định đây là những định hướng quan trọng để thành phố Cần Thơ và các địa phương vùng Đồng bằng sông Cửu Long cụ thể hóa thành nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, thúc đẩy ngành hàng lúa gạo Việt Nam phát triển xanh, chất lượng và bền vững.

Thông qua chuỗi hoạt động của Festival, Thành phố kỳ vọng tăng cường kết nối giữa vùng nguyên liệu với doanh nghiệp chế biến, nhà phân phối và thị trường; giữa hoạt động nghiên cứu khoa học với nhu cầu sản xuất; giữa nhà đầu tư với các dự án tiềm năng, đồng thời mở rộng hợp tác quốc tế trong phát triển ngành hàng lúa gạo xanh, chất lượng cao, phát thải thấp.

Chương trình lấy hành trình của hạt gạo Việt Nam làm chủ đề xuyên suốt - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Bí thư Thành ủy Cần Thơ khẳng định, Thành phố cam kết tiếp tục đồng hành với doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức quốc tế và đối tác; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, đẩy mạnh cải cách hành chính, phát triển kết cấu hạ tầng và nguồn nhân lực.

Thành phố cũng sẽ tăng cường phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các viện nghiên cứu, trường đại học, đối tác quốc tế và các địa phương trong vùng nhằm thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, phát triển vùng nguyên liệu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ gạo Việt Nam.

Sau lễ khai mạc diễn ra chương trình nghệ thuật chào mừng gồm ba chương: “Đất phù sa - nuôi hồn người Việt”, “Giọt mồ hôi - kết tinh thành hạt ngọc” và “Gạo xanh Việt Nam - rạng rỡ năm châu”.

Lấy hành trình của hạt gạo Việt Nam làm chủ đề xuyên suốt, chương trình tái hiện sự gắn bó giữa cây lúa với đời sống, văn hóa và lao động sản xuất của người dân trên khắp ba miền đất nước; tôn vinh những đóng góp của người nông dân và sự chuyển mình của ngành nông nghiệp nhờ ứng dụng khoa học, công nghệ.

Thông qua sự kết hợp giữa âm nhạc truyền thống và công nghệ trình diễn hiện đại, chương trình thể hiện quá trình phát triển của ngành lúa gạo Việt Nam từ sản xuất truyền thống đến nền nông nghiệp xanh, hiện đại, hướng tới nâng cao chất lượng, giá trị và vị thế trên thị trường quốc tế.