Đẩy mạnh chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa chất lượng cao

Đại biểu trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Tại hội thảo, các đại biểu và chuyên gia đã tập trung thảo luận, trình bày nhiều tham luận chuyên sâu nhằm làm rõ định hướng chuyển đổi xanh, chuyển đổi số trong sản xuất lúa gạo.

Đại biểu tham dự hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Các chủ đề nổi bật bao gồm: Kinh nghiệm thực tiễn từ mô hình lúa phát thải thấp đến liên kết chuỗi và thị trường carbon; báo cáo tiến độ Đề án 1 triệu héc-ta; cơ chế hình thành tín chỉ carbon theo Thỏa thuận Paris (điều 6.4) và thử nghiệm hệ thống đo lường, báo cáo, thẩm định (MRV); cùng khả năng áp dụng tiêu chuẩn VietFarm cho sản xuất lúa vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: BÁ DŨNG)

Sự kiện là diễn đàn khoa học thiết thực giúp kết nối các nhà quản lý, nhà khoa học và doanh nghiệp; mở ra hướng tiếp cận mới trong đo lường giảm phát thải và xây dựng thị trường carbon. Qua đó, Trường đại học Cửu Long tiếp tục khẳng định vai trò cầu nối trong nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, góp phần thực hiện hiệu quả Đề án 1 triệu héc-ta lúa chất lượng cao, hướng tới nền nông nghiệp xanh, hiện đại và bền vững.