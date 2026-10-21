Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa học, công nghệ ở các cơ quan Đảng, đoàn thể

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh chủ trì hội nghị. Ảnh: Hải Quân

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp tại trụ sở Thành ủy và kết nối trực tuyến đến các xã, phường trên địa bàn thành phố. Tham dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Hội nghị được kết nối trực tuyến đến các điểm cầu xã, phường trên địa bàn thành phố. Ảnh: Hải Quân

Theo báo cáo của Văn phòng Thành ủy, thời gian qua, thành phố Đồng Nai đã triển khai các nhiệm vụ phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số trên các lĩnh vực; tập trung thực hiện nhiệm vụ Trung ương giao, nhiệm vụ của thành phố, phát triển hạ tầng và nền tảng số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, phổ cập kỹ năng số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Đến ngày 10-10, thành phố hoàn thành 170/176 nhiệm vụ có thời hạn do Trung ương giao, đạt 96,59%, không có nhiệm vụ đang quá hạn. Đối với 278 nhiệm vụ của địa phương được hợp nhất, công khai trên Hệ thống giám sát của thành phố, bước đầu hoàn thành 130 nhiệm vụ. Phong trào “Bình dân học vụ số” được triển khai tại 100% xã, phường, với hơn 227,2 ngàn lượt người được phổ cập kỹ năng số.

Phó Chánh văn phòng Thành ủy Dương Thị Thảo báo cáo tại hội nghị. Ảnh: Hải Quân

Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị tham dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở Thành ủy. Ảnh: Hải Quân

Công tác chuyển đổi số trong các cơ quan đảng được triển khai trên toàn hệ thống, từ cấp thành phố đến 95 đảng ủy xã, phường, theo 4 trụ cột: hạ tầng số, ứng dụng số, dữ liệu số và an toàn thông tin, chuyển đổi số đảng vụ.

Về hạ tầng số, 100% cơ quan đảng cấp thành phố và 95/95 đảng ủy xã, phường đã kết nối mạng thông tin diện rộng của Đảng. Hệ thống Điều hành tác nghiệp được triển khai đến 3.288 cơ quan, đơn vị với 8.668 tài khoản; 100% văn bản đến được tiếp nhận, xử lý trên hệ thống. Tỷ lệ phát hành văn bản điện tử tăng từ 6% trong tháng 7-2025 lên 94,8% trong tháng 9-2026; tỷ lệ văn bản đi được ký số trong tháng 10-2026 đạt 96,86%.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Dũng chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Hải Quân

Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc Công an thành phố, đại diện Cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số thành phố Đồng Nai chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Hải Quân

Phó Giám đốc phụ trách Sở Khoa học và Công nghệ Nguyễn Minh Quang chia sẻ tại hội nghị. Ảnh: Hải Quân

Phó Giám đốc phụ trách Báo và Phát thanh, Truyền hình Đồng Nai Nông Thanh Tuấn chia sẻ các giải pháp thúc đẩy công tác chuyển đổi số tại đơn vị trong thời gian tới. Ảnh: Hải Quân

Phát biểu kết luận tại hội nghị, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh yêu cầu: Các cơ quan, đơn vị, địa phương cần đánh giá, thực hiện các nội dung công việc, chú trọng sản phẩm, kết quả cụ thể trong quá trình triển khai các nhiệm vụ về Nghị quyết số 57-NQ/TW trên cả 3 lĩnh vực ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số. Đồng thời, tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức chuyển đổi số, nâng cao kỹ năng của cán bộ, đảng viên về chuyển đổi số, từ đó lan tỏa đến người dân. Trong đó, cần tập trung nâng cao kỹ năng về sử dụng các phần mềm, ứng dụng công nghệ trong hoạt động công vụ đảm bảo hiệu quả, an toàn bảo mật, hướng tới quản lý, điều hành, giám sát bằng dữ liệu…

Công tác tập huấn, hướng dẫn về chuyển đổi số cần được triển khai thường xuyên, các cơ quan chuyên môn cần biên tập những tài liệu số liên quan để giúp cán bộ, công chức, viên chức cơ sở hoàn thiện kỹ năng số, nâng cao năng lực về chuyển đổi số.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Đồng Nai Tôn Ngọc Hạnh phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hải Quân

Đồng chí Tôn Ngọc Hạnh cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị và địa phương cần tăng cường công tác phối hợp, xây dựng phương pháp làm việc khoa học để kịp thời rà soát, tháo gỡ điểm nghẽn còn tồn tại, nâng cao hiệu quả chuyển đổi số đảm bảo các yêu cầu, quy định liên quan. Đảng ủy các xã, phường cần nắm bắt những nhiệm vụ, kết quả thực hiện chuyển đổi số, ứng dụng khoa học, công nghệ của địa phương; rà soát nhân sự về chuyển đổi số… để kịp thời có phương án, giải pháp giải quyết những khó khăn, đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số ở địa phương.